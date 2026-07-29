Az Egyház reményt és közelséget visz az Arab‑félsziget katolikus közösségeinek

Lelkipásztori látogatások a Perzsa-öböl térségében

Az észak-arábiai apostoli vikariátus közleménye szerint Aldo Berardi püspök tíz plébániát és két székesegyházat keresett fel, amelyek a Kuvaitban, Katarban, Bahreinben és Szaúd-Arábiában lévő katolikus közösségeket szolgálják. A látogatás célja az volt, hogy „erősítse a közösséget, támogassa a hívőket és bátorítsa az Egyház küldetését az Öböl térségében”.

A látogatások során különös figyelmet fordítottak a párbeszédre és az Egyház küldetésére, az apostoli látogatásra pedig úgy tekintettek, mint a találkozás és megújulás „kegyelmi pillanatára”.

A püspök arra buzdította a híveket, hogy az Eucharisztián keresztül mélyítsék el kapcsolatukat Krisztussal, „maradjanak állhatatosak a hitben, és továbbra is az evangélium tanújaként éljenek családjaikban, munkahelyeiken és közösségeikben”.

Találkozás a hívekkel

Berardi püspök ott tartózkodásakor idejének nagy részét annak szentelte, hogy meghallgassa a hívek tapasztalatait, nehézségeit és reményeit; lelkipásztori útmutatást adott a plébániák lelki és közösségi fejlődésének előmozdítására. Arra buzdította az egyes közösségeket, hogy erősítsék az együttműködést, mozdítsák elő a misszionáriusi lelkületet, és fogadják el a Szentlélek indította szolgálat lelkületét.

A bahreini Szent Szív-templomban tett látogatása során az apostoli helynök 155 főnek kiszolgáltatta a bérmálás szentségét; megáldotta a Boldogságos Szűz Mária-kápolnát, amelyben az a szobor található, melyet Ferenc pápának a bahreini apostoli útja során bemutatott történelmi szentmiséjére készítettek.

A lelkipásztori látogatás egyben az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából meghirdetett különleges jubileumi év megnyitását is jelentette.

Aldo Berardi püspök több alkalommal is emlékeztette a híveket arra, hogy az Egyház akkor teljesíti legjobban küldetését, amikor tagjai a hitben, a reményben és a szeretetben egyesülnek.

Dokumentumfilm Arábiai Miasszonyunkról

Az apostoli helynök Kuvaitban, Ahmadiban tett látogatása során bemutatták az Arábiai Miasszonyunk – A hit öröksége című dokumentumfilmet is, mely a kuvaiti basilica minor rangra emelt templom történetét, szellemi örökségét és maradandó küldetését mutatja be.

Aldo Berardi püspök és az őt kísérő delegáció tagjai a kuvaiti olajtársaság vezetőségét is felkeresték, hangsúlyozva az Egyház és a vállalat közötti hosszan fennálló kapcsolatot.

Nyári táborok Dél-Arábiában

Eközben a dél-arábiai apostoli vikariátus területén, amelyhez az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban és Jemenben élő katolikusok lelkigondozása tartozik, plébániai nyári táborokat szerveztek az elmúlt hónapok nehézségei és a Perzsa-öböl térségét érintő helyi feszültségek ellenére.

A vikariátus szerint a kezdeményezés régóta fennálló hagyomány, amely az elmúlt hónapokban tapasztalt nehézségek okán idén különös jelentőséget nyer.

Paolo Martinelli OFMCap püspök, Dél-Arábia apostoli helynöke elmondta: a több száz gyermek fogadása „az új kezdet és a remény kézzelfogható jele, valamint lehetőség arra, hogy bizalommal és bátorsággal tekintsünk a jövőbe”.

Imádság, tanítás és közösségi élet

A vikariátus plébániáin megrendezett nyári táborokban több ezer gyermek és fiatal vesz részt imacsoportokban, katekéziseken, játékokon, oktatóműhelyeken és közösségi programokon. Minden plébánia maga dolgozta ki a táborok programját, melyek középpontjában olyan témák állnak, mint a hit, a család, a béke, a teremtett világ gondozása és Krisztus követése.

A cél az, hogy a gyermekek és fiatalok számára olyan utat kínáljanak, amely egyaránt szolgálja emberi és keresztény nevelésüket, elősegítve a hitet, a barátságot, a szolgálati szellemet és a közösségi életet – a számos önkéntes elkötelezettségének köszönhetően is.

A békére nevelni

„Az oktatásba való befektetés az egyik legszilárdabb hozzájárulás, amellyel részt vállalhatunk a szívekben és a népek között létrejövő tartós béke megteremtésében” – hangsúlyozta Paolo Martinelli püspök. Emlékeztetve XIV. Leó pápa szavaira, miszerint „az igazi béke a szerető szívben kezdődik”, úgy fogalmazott: ezek a kezdeményezések olyan tereket teremtenek, ahol a fiatalok hitben, barátságban, szolgálatban és reményben növekedhetnek.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Észak-Arábia Apostoli Vikariátusának Facebook-oldala; Dél-Arábia Apostoli Vikariátusának Facebook-oldala

Videó: Apostolic Vicariate of Northern Arabia and MINOR BASILICA OUR LADY OF ARABIA, AHMADI - KUWAIT

Hollósi Judit/Magyar Kurír