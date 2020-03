Az egyházi rend szentsége: A pásztori szolgálat – Keresztény Tanösvény (29. rész)

Mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, Krisztus papjai, prófétái, királyai vagyunk. Jézus Krisztus akaratából szolgálati papság is van: az apostolok korától kezdve vannak olyan férfiak, akiket Jézus meghívott és vállalkoztak is erre a hivatásra. Szent Péter és a többiek igent mondtak, Jézus hívta a gazdag ifjút is, de ő nemet mondott.

Az Ószövetség papjai állatok vérével, áldozatával járultak az oltárhoz, az Újszövetség papja saját vérét próbálja megzabolázni. Valahol itt van a mai világban vitatott kötelező cölibátus értelme: nemcsak az evangéliumról elmélkedek, prédikálok, nemcsak lelkipásztor vagyok, hanem pap, aki áldozatot is bemutatok, saját megzabolázott véremet próbálom az oltárhoz hozni.

Minden pap célja, hogy ajándék legyen Isten és a hívek számára. Latinul sacerdos, azaz szent ajándék a szó jelentése. Hiszem, hogy sokkal többen vagyunk, akiket Isten meghívott, mint ahányan vállalkoznak rá. Biztatlak, hogy az eucharisztikus kongresszus évében gondolkozz el, hátha téged is hív az Úr. Nem csak fiatal fiúkat hívhat az Isten. Én 25 évesen jelentkeztem a teológiára. Volt, aki katona volt, és miután felesége meghalt, gyerekei kirepültek, elvégezte a teológiát és felszentelték.

Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Adná az Úr, hogy sokan legyünk, akik az Egyház nagy családjának szolgálatára állunk!

Forrás és videó: Magnificat.ro

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír