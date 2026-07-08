Az egyházmegye nyugdíjba vonuló papjait búcsúztatták Nyíregyházán

A Nyíregyházi Egyházmegye püspökségén, a Szent Miklós-házban gyűltek össze a munkatársak és a meghívott vendégek, hogy méltó módon fejezzék ki megbecsülésüket a nyugdíjba vonuló Grunda János és Polgári László atyáknak.

A kollégák egy rendkívül gazdag, személyes hangvételű műsort állítottak össze erre a napra. A rendezvényen a komoly gondolatok és a derű egyaránt helyet kaptak.

Az életutak hivatalos ismertetése után a munkatársak szeretetteli humorral mutatták be a két lelkipásztor mindennapi tevékenységét, egyházmegyei munkásságát. A jelenlévők énekszóval és szavalatokkal is kedveskedtek a búcsúzó atyáknak.

A személyes hangvételt erősítette Obbágy László atya, aki kortársként, rokonként és barátként állt a hallgatóság elé.

Beszédében felidézte az együtt megélt emlékeket. A rendezvényen vetített videókon keresztül a távol lévő paptestvérek is bekapcsolódtak az ünnepségbe, jókívánságaikat fejezve ki.

A felvételeken megszólalt Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita is, akik elismerő szavakkal fordultak a nyugdíjba vonulókhoz. Mindketten kiemelték azt a szellemi és lelki örökséget, amelyet a két pap a közösségeiben hagyott. Tevékenységük révén számos fiatalember kapott szilárd hitbeli alapokat és olyan stabilitást, amelyből később papi hivatás sarjadt.

Az ünnepség végén Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök fejezte ki az egyházmegye háláját.

A főpásztor a pócsi ikon egy-egy másolatával ajándékozta meg a nyugalomba vonuló lelkipásztorokat; hűséges feleségüknek pedig virágcsokorral kedveskedett a hosszú évek során nyújtott támogató jelenlétükért.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír