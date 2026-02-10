Az élet bőségére vágyva – Nagyböjti online lelkigyakorlatra hív a Manréza

2026. február 10.
Az idei nagyböjtben ismét hív a magyar jezsuiták lelkigyakorlatos központja, a dobogókői Manréza, hogy imádkozzunk mindennap személyesen és mégis együtt. A személyes imát szentírási igék, napi elmélkedések, képek és zenék segítik. A lelkigyakorlat közösségben is végezhető. Erre heti (akár online) közös imádság és megosztás révén nyílik lehetőség.

A hamvazószerdától húsvétvasárnapig – február 18-tól április 5-ig – tartó online lelkigyakorlat alapja a személyes ima. Az elmélkedések a napi szentmise valamely szentírási szövegét veszik alapul. Az idei nagyböjti online lelkigyakorlat mottója: „Az élet bőségére vágyva”.

A Teremtés könyvének elbeszélése szerint az ember, amikor tudatára ébred esendőségének és sebezhetőségének, elbújik Teremtője elől. Isten azonban keresésére indul: „Hol vagy?” (Ter 3,9) Folyamatosan keresi a kapcsolatot az emberrel, Jézusban emberi alakot ölt, és így fogalmazza meg vágyát: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10)

Törékenységével szembesülve korunk embere is elbújik: nem az Édenkert fái között, hanem szerepek és álarcok mögé rejtőzik. Ugyanakkor léte mélyén változatlanul vágyik az édeni életre: a feltétel nélküli szeretet elfogadásának és adásának tapasztalatára, a harmonikus kapcsolatra Istennel, emberrel, önmagával és a teremtett világgal.

Mindannyiunk tapasztalata, hogy az élet bőségére irányuló vágyunk – ha csupán emberi elképzeléseinkre támaszkodunk – beteljesíthetetlen. És talán arról is van már élményünk, hogy amikor védekezés nélkül kitesszük magunkat Istennek, engedünk az ő indításainak, akkor belekóstolunk a valódi élet ízébe.

A nagyböjti időszak évről évre ismétlődő meghívás a megtérésre, metanoiára, azaz életünk irányának megváltoztatására. Idei lelkigyakorlatunkban azt keressük, rejtekünkből előlépve hogyan tudjuk vállalni önmagunkat, engedni, hogy Isten megmutassa feltétlen szeretetét, és ebből a tapasztalatból fakadóan a feltámadás ünnepére készülve mi is új életre keljünk.

A lelkigyakorlaton többféleképpen is részt lehet venni: egyénileg, a Manréza által szervezett, moderátorok segítségével vezetett állandó kiscsoportokban vagy saját magunk által szervezett kiscsoportban.

További információ és jelentkezés ITT érhető el.

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

