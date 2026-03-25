Az élet kiszámíthatatlansága témával zárul a pécsi egyházmegyei férfitalálkozók 5. évada

Az elképzeléseinkhez való görcsös ragaszkodás sokszor gátja lehet az isteni Gondviselés elfogadásának, a „Legyen meg a Te akaratod” elvének, pedig tudjuk, hogy míg az emberi nézőpont korlátozott, addig Istené teljes.

Amikor a hívő ember tervei összeomlanak, az Istenhez fohászkodik, bízva abban, hogy a nehézségek is a javát, az üdvözülését szolgálhatják. Az élet legkiszámíthatatlanabb területei – a betegség, a veszteség vagy a hirtelen változások – lehetőségek hitünk elmélyítésére. Az élő hit és a valódi, személyes és közösségi kapcsolataink olyan horgonyt jelentenek, amelyek életünk legnagyobb viharaiban is megtartanak minket.

Életünk nem tökéletesen megírt forgatókönyv szerint történik, kiszámíthatatlansága pedig nem a félelmeink forrása, hanem Istenbe vetett hitünk alapja kell hogy legyen – olvassuk a férfitalálkozók 5. évada záró témakörének beharangozójában.

A férfitalálkozók 5. évada zárótémájának időpontjai és helyszínei:

Pécs: március 27. (péntek), 18 óra

Siklós: április 9. (csütörtök), 18 óra

Mohács: április 10. (péntek), 18 óra

Bonyhád: április 16. (csütörtök), 18 óra

Szekszárd: április 17. (péntek), 18 óra

Paks: április 24. (péntek), 18 óra

Tamási: május 8. (péntek), 18 óra

Dombóvár: május 15. (péntek), 18 óra

Szigetvár: május 22. (péntek), 18 óra

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

