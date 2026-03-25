Az élet kiszámíthatatlansága témával zárul a pécsi egyházmegyei férfitalálkozók 5. évada

Hazai – 2026. március 25., szerda | 14:03
1

Sokszor tapasztaljuk, hogy életünk történései a gondos tervezés ellenére sem követik az előre megírt forgatókönyvet. Mi az, ami tervezhető? Hogyan készüljünk a váratlan dolgokra? – ezekre a kérdésekre keresik a választ március 27-én a pécsi Magtár Látogatóközpontban, a férfitalálkozók 5. évada záró témakörének első helyszínén. A rendezvény állandó házigazdája Felföldi László püspök.

Az elképzeléseinkhez való görcsös ragaszkodás sokszor gátja lehet az isteni Gondviselés elfogadásának, a „Legyen meg a Te akaratod” elvének, pedig tudjuk, hogy míg az emberi nézőpont korlátozott, addig Istené teljes.

Amikor a hívő ember tervei összeomlanak, az Istenhez fohászkodik, bízva abban, hogy a nehézségek is a javát, az üdvözülését szolgálhatják. Az élet legkiszámíthatatlanabb területei – a betegség, a veszteség vagy a hirtelen változások – lehetőségek hitünk elmélyítésére. Az élő hit és a valódi, személyes és közösségi kapcsolataink olyan horgonyt jelentenek, amelyek életünk legnagyobb viharaiban is megtartanak minket.

Életünk nem tökéletesen megírt forgatókönyv szerint történik, kiszámíthatatlansága pedig nem a félelmeink forrása, hanem Istenbe vetett hitünk alapja kell hogy legyen – olvassuk a férfitalálkozók 5. évada záró témakörének beharangozójában.

A férfitalálkozók 5. évada zárótémájának időpontjai és helyszínei:

Pécs: március 27. (péntek), 18 óra
Siklós: április 9. (csütörtök), 18 óra
Mohács: április 10. (péntek), 18 óra
Bonyhád: április 16. (csütörtök), 18 óra
Szekszárd: április 17. (péntek), 18 óra
Paks: április 24. (péntek), 18 óra
Tamási: május 8. (péntek), 18 óra
Dombóvár: május 15. (péntek), 18 óra
Szigetvár: május 22. (péntek), 18 óra

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #istenkeresés #mentálhigiéné #programok

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató