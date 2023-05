Az életért, Jézust követve – Végzős orvostanhallgatók hálaadó szentmiséje a szegedi dómban

A szentmisén elhangzott evangéliumi rész, Máté meghívása (Mt 9,9–13) kapcsán a prédikációban az isteni gyógyítás teljes személyt átformáló erejéről beszélt Bese Gergő, kiemelve, hogy mennyire fontos az ember személyével nemcsak fizikailag foglalkozni (testi gyógyítás), hanem kedves, apró gesztusokkal a lelki épülését, megújulását is szolgálni.

Az orvosi, a tanári, a papi olyan hivatás, amellyel embertársai épülését szolgálhatja az elhívott. Ezen szakmáknak csak a másikért való létezés és munkálkodás lehet a gyújtópontjában. Mindehhez Isten ad kegyelmet és megfelelő alázatot, így az ember képes lehet követni a Szentlélek indíttatásait és azok által haladni az úton. Emellett kiemelte az élet védelmének és az amelletti kiállásnak a fontosságát:

Az életet kaptuk, az életet szolgáljuk!”

A szentbeszéd után az ötödévesek imája hangzott el, akik hivatásukért, céljaikért, a szolgálatért imádkoztak. A hallgatók egy-egy gyertyát is kaptak, amely önmagukat mint lámpásokat jelképezi a világban. Bese Gergő ehhez kapcsolódóan arra biztatta őket, hogy merjenek világítani a világban, ott, ahol feladatukat, hivatásukat végzik.

A szentmisén résztek vett hallgatók, szülők és az elmúlt öt évben a tudást átadó tanárok is. „A közösségi élmény és az egymásért teremtettség megélése a Jóisten ajándéka lehetett mindenki számára, amelyet az összes jelenlévő elvihetett magával, mint ahogy Máté is elhívása élményét hordozhatta élete során. És hisszük, hogy ahogy ő is meghallotta a Megváltó szavát, úgy mi is lelki füleinkkel érzékeljük azt a gyengéd, hívó hangot, amely azt mondja: »Jöjj, kövess engem!«” – írták a Szent Imre Szakkollégium közösségének tagjai a Szeged-Csanádi Egyházmegye honlapján megjelent beszámolójukban.

A szentmisén a zenei szolgálatban a Szent Imre Szakkollégium hallgatói működtek közre.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye



Fotó: Szent Imre Szakkollégium közössége



Magyar Kurír