Kocsis Fülöp az Előszenteltek Liturgiájáról

Nagyböjtben kevesebbet eszünk és többet imádkozunk. A böjtünkkel alkalmasabbá tesszük magunkat az isteni kegyelem befogadására, a több imádsággal pedig még nagyobb teret nyitunk, hogy Isten belépjen az életünkbe. Az egyik legsajátosabb böjti szertartásunk az Előszenteltek Liturgiája. Az elnevezés nem teljesen pontos, de már évtizedek óta így használjuk, mindnyájan tudjuk, hogy miről van szó.

Ugyanakkor fontos feladatunk, hogy segítsük híveinket is ennek a különleges imádságnak minél mélyebb megismerésében, ezzel nekik is lehetőséget adva a nagyobb kegyelmi áradásra és annak befogadására.

Megszokott gyakorlatunk, hogy ezt a szertartást szerdán és pénteken végezzük, arányosan jól elosztva a hétköznapokban. A két bűnbánati napon még nagyobb késztetést kapunk a szentségi böjt megtartására, amely az ősi gyakorlat szerint a megelőző éjféltől tart, tehát a szentáldozás előtt reggeltől nem veszünk magunkhoz semmit. Ezt megtartani egészen az esti szertartásig, bizony, nem könnyű feladat, de azért nem is lehetetlen. Őseink meg tudták tenni, a tőlünk jobbára keletre lévő országokban mind a mai napig sokan teszik ezt, de hála Istennek a mi köreinkben sem teljesen ismeretlen ez az embert próbáló, odaadó böjt.

A hetente kétszer vállalt komolyabb böjt könnyebben teljesíthető, mint ha minden nap volna, vagy akárcsak egymás melletti napokon. Arra is van példa, hogy e nehezebben megtartható böjt miatt az Előszenteltek Liturgiáját nem este, hanem délelőtt vagy reggel végzik. Ez ma is ismert gyakorlat más egyházakban, de nálunk is, bizonyos parókiákon. Minthogy kiegészített vecsernyei szertartásról van szó, ezért nem túl helyes dolog reggelre tenni, de még mindig jobb, mint ha teljesen elmaradna. Ezért a mi magyar görögkatolikus egyházunkban is van helye ennek a megoldásnak, s amely parókiákon így végzik, az nem helytelen.

Vajon kizárólag csak szerdán és pénteken végezhető az Előszenteltek Liturgiája, vagy lehet más napokon is? Van rá példa, hogy más napokon is végeznek Előszenteltek Liturgiáját, sőt, van, amikor eleve más napra van előírva. Például nagyböjt ötödik hetében, a nagy bűnbánati kánon előtti és utáni napon is elő van írva, tehát nemcsak szerdán, hanem csütörtökön is.

Hasonlóképpen Előszenteltek Liturgiája van előírva a böjti időre eső két polieleoszos ünnepen, bármilyen hétköznapra esnek is. Emlékezhetünk arra az egyházunkat lelkesen megmozgató eseménysorra is, amikor a máriapócsi kegykép országjáró útjára indult, s azokban a napokban s a hét többi napján is végeztünk Előszenteltek Liturgiáját. Nem helytelen tehát ezt más hétköznapokon végezni, ha a lelkipásztori szükséglet úgy kívánja, még ha a Szertartási Útmutatónk továbbra is a megszokott két bűnbánati napra írja elő. Ezeken mindenképpen tartsuk meg, de ha ezen fölül igény és szükség mutatkozik, akkor lehet más hétköznapokon is végezni.

Azonban ezt jó előre kell megtervezni, hiszen a Szentséget már megelőző vasárnap elő kell készíteni. Teljesen helytelen gyakorlat, mindenképpen kerülendő, hogy ugyanazon a napon Isteni Szent Liturgiát is végezzünk, amikor este Előszenteltek Liturgiája lesz. Ha aznap reggel szeretnénk magunk vagy a híveink miatt imádságot végezni a templomunkban, akkor az vagy utrenye vagy imaóra legyen! A más napokon is celebrált Előszenteltek Liturgiájával azt is segíteni tudjuk, hogy a nagyböjt aliturgikus napjain is legyen lehetőségünk részesülni az Eucharisztiában.

Emellett pedig természetesen törekedjünk arra, hogy híveink megismerjék, megértsék és magukévá tegyék keleti egyházunknak ezt a sajátos, ősi gyakorlatát, s ezt a különleges időszakot még több imádsággal tegyék lelkileg gazdagabbá. Nagy hiba volna ezeket elhanyagolnunk. Legyünk inkább tanulékony és engedelmes lelkületűek, hogy megértsük és befogadjuk egyházunk előírását, s ebben híveinket is segítsük!

