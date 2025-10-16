Az Emberi Méltóság Stratégia előrelépéseit méltatja a szentszéki Tutela Minorum éves jelentése

A jelentés – amely több nyelven elérhető a Tutela Minorum oldalán – az „igazság és megtérés” keretrendszerében vizsgálja a jóvátétel és intézményi megújulás területeit, és átfogó képet ad a pápai bizottság világszintre kiterjedő kísérő munkájáról.

A Tutela Minorum a „pozitív tendenciák” között elismeréssel említi a magyarországi előrelépéseket, hangsúlyozva az Emberi Méltóság Stratégia erőfeszítéseit:

„Előrelépések történtek egy olyan átfogó megközelítés felé a védelem terén, amely amellett, hogy hangsúlyozza a gyermek méltóságát, a gyermekvédelmet az evangéliumi értékekhez kapcsolja. Magyarországon az »Emberi Méltóság Stratégia«, amelyet a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája dolgozott ki, átfogó keretet kíván adni az emberi méltóság védelmére, különös tekintettel a kiskorúak védelmére és a kiszolgáltatott felnőttek jogaira. A stratégia célja, hogy irányelveket dolgozzon ki, képzési programokat nyújtson és támogató rendszert hozzon létre a szerzetesintézmények számára.”

Az Emberi Méltóság Stratégia szerepe és jelentősége

Az Emberi Méltóság Stratégia a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinációjában működik. Célja, hogy egységes, átlátható és gyakorlatközeli keretrendszert biztosítson az egyházi intézményeknek a gyermekek és sérülékeny helyzetben lévő felnőttek védelmére, az emberi méltóság evangéliumi szemléletének érvényesítésével. A stratégia három pillére:

1. világos irányelvek és eljárások bevezetése az egyházi intézményekben;

2. átfogó (köztük akkreditált) képzési és szemléletformáló programok;

3. támogató szakmai hálózat és intézményi segítségnyújtás.

Képzések és együttműködések a gyakorlatban

Az elmúlt években számos képzést vezettek be az egyházi intézmények számára, amelyek célja a gyermekvédelmi ismeretek bővítése és a jó gyakorlatok elmélyítése. Ezek közé tartozik:

– a Bartimeus – „Add, hogy lássak!” képzés, amely a gyermekek biztonságos és támogató környezetének kialakítására fókuszál;

– a római Pápai Gergely Egyetem gyermekvédelmi képzésének honosítása a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködésével, amely szakmai és akkreditált továbbképzést biztosít;

– a Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai napok, amelyek a kommunikáció és az esetkezelés fókuszával segítik a párbeszédet és a jó gyakorlatok megosztását az egyházi intézmények képviselői között;

– bontakozó együttműködés indult a református egyházzal is a közös képzési és szemléletformáló programokban.

Nemzetközi visszajelzés, hazai elköteleződés

A Tutela Minorum idei jelentése szerint a szerzetesek által végzett magyarországi gyermekvédelem intézkedései összhangban állnak a Szentszék elvárásaival, és követendő példaként szolgálhatnak más országok számára is. A hazai stratégia nemcsak a megelőzésre és a bejelentési csatornák megerősítésére fókuszál, hanem a sértettek iránti méltányos, gyógyító hozzáállásra és a transzparens kommunikációra is.

Forrás és illusztráció: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

Magyar Kurír