Az érsekség exkluzív vársétáival indult az Európa Kulturális Fővárosa programsorozata Veszprémben

„Túrát vezetünk az égbe, és a földre hozzuk a mennyországot” – ígérték Nagy Veronika, a Veszprémi Érsekség Boldog Gizella Gyűjteményének igazgatója és Gaylhoffer-Kovács Gábor művészettörténész, a főegyházmegye „Work in Progress 2023” (WIP2023) eseményeinek és kiállításainak kurátorai, akik eleget is tettek ígéretüknek: vezetésükkel az exkluzív „sisakos” túrák résztvevői elfeledett kőszobrok és pompás mennyezetképek titkait ismerhették meg, olyan nézőpontból szemlélve őket, amelyek unikális alkalmat jelentettek. A WIP2023 célkitűzése az, hogy a vezetett séták keretében olyan körülmények között pillanthassunk be egy-egy helyszínre a felújítási munkálatok ideje alatt, amelyek között másként sosem láthatnánk például egy restaurálás alatt álló templomot, hiszen az ilyen jellegű munkálatok rendszerint zárt ajtók mögött zajlanak.

Az első vezetett séta – a munkálatok előrehaladtával több hasonlót is meghirdetnek majd – tematikája a Szentháromságot állította a középpontba. Az első állomás az érseki palota magánkápolnája volt. A palota építkezési munkálatai Koller Ignác (1762–1773) püspöksége alatt Fellner Jakab tervei alapján, 1765-ben kezdődtek meg.

Itt izgalmas dramaturgiával várták a látogatókat. A várhegynek talán az egyik legszebb belső tere ez, ahová kis várakozás után jutottunk be: a kápolnához vezető folyosó vöröses megvilágítást kapott, mintegy a Purgatóriumot idézve, ahol mintha csak a lelkek várnák a végső ítéletet. Belépve a kápolnába, állványzaton jutottunk egészen közel a mennyezetképhez („túra az égbe”), melynek színei a félhomályban is úgy izzanak, mintha nem is freskót, hanem olajképet látnánk.

A festmény központi motívuma a glóbusz, melynek sötét belsejéből mezítelen alakok néznek áhítatos tekintettel fölfelé. Ők az ószövetségi ősök, akik a Megváltóra várnak: haláluk után egészen addig nem juthatnak a Paradicsomba, míg Jézus Krisztus keresztáldozata be nem teljesül. Isten titokzatos tervét azonban ekkor még a távoli jövő rejti. Így a Pokol tornácán várakoznak a Megváltó eljövetelére –ezt az érzetet erősíti fel a kápolna előterének megvilágítása. A képen a földgolyó felett a Teremtő Atya és a Szentlélek galambja lebeg, Krisztus maga pedig egy csecsemő alakjában rajzolódik ki a fényességben az Atya fejénél: ő a megtestesülésre készülő Fiúisten. A kereszt felé fordul, arra utalva, hogy kész vállalni a szenvedést az emberiségért.

„A vizsgálatok kiderítették, hogy a mennyezetkép festője, Johann Ignaz Cimbal (1722–1795) osztrák művész itt egy különleges technikát használt: temperával festett a vakolatra. A korban egyedülálló módon – 250 évvel ezelőtt, 1772-ben működött Veszprémben – úgy dolgozott, mintha az alap vászon lenne, végül pedig az egész alkotást lelakkozta. Így érte el, hogy alkotása színei egy freskókhoz képest sokkal telítettebbek lettek, olyan hatással, mintha olajkép készült volna. Ezért a festmény lényegében a mai napig megőrizte ragyogását. Hogy az alkotás rendhagyó módon mégis mitől „csillog”, arra végül átfogó művészettörténeti kutatás világított rá, melyből az is kiderült, hogy Cimbal Európa más helyszínein is ezt a módszert alkalmazta” – magyarázta Gaylhoffer-Kovács Gábor, aki azt is elmondta, hogy csillogó falkép, vagyis a vakolatra festett, utólag lelakkozott temperakép a restaurátoroknak is feladta a leckét. Egyúttal ma már az is bizonyosnak tűnik, hogy Cimbal sokkal tehetségesebb művész és jelentősebb mester volt, mint amilyennek eddig hitték a szakemberek, sőt a kutatások arra is következtetni engednek, hogy további alkotásai is rejtőzhetnek Veszprémben.

A várhegyen, a főszékesegyház előtt, az érseki palota bal sarka felé esően 1750 óta áll a 15 méter magas Szentháromság-szobor, mely a török uralom és folyamatos harcok után Veszprém újjászületésének volt hivatott emléket állítani, egyben pedig a kereszténység győzelmi jelképeként is szolgált. Része egy miséző oltár, valamint 14 életnagyságú és 15 kisebb figura, továbbá 6 dombormű és aranyozott fém applikáció díszíti. Készíttetője, Veszprém vármegye egykori örökös főispánja és püspöke, Padányi Biró Márton (1745–1762, az ő nevét őrzi ma a Biró–Giczey-ház is) azért is szorgalmazta a Szentháromság tiszteletét, mert az a protestánsok számára is elfogadható hitigazság, így a keresztény felekezetek közös nevezője lehetett, miközben élesen el is különítette a kereszténységet a hódítók muszlim vallásától. (A török 1552-ben érte el Veszprémet, majd egyhetes ostromot követően el is foglalta a várat. Így hosszú évtizedeken át nem volt a veszprémi várban sem püspök, sem káptalan, sem katolikus élet, a 16. század második felére pedig a végvári katonaság is az új, protestáns vallást követte. 1717-ben III. Károly (1711–1740) egy rendelet alapján a reformátusok ingatlanjait lefoglalta, s bennük megszüntette a protestáns vallásgyakorlatot.)

Nagy Veronika kiemelte: a Szentháromság-szobrok Közép-Európa történelmi városainak ismerős látványosságai: az egyiptomi obeliszkek és a római diadaloszlopok mintájára a korban sűrűn pusztító járványok elmúltával állították őket a városlakók hálából Istennek, ezért pestisoszlopnak is hívják ezeket.

A szobor helyén korábban szűk utcácskák, kicsi házak sorakoztak, a szoborcsoporttal együtt kialakított téren azonban összegyűlhettek az emberek, oltáránál miséket mondtak, körülötte kiemelt ünnepek alkalmával körmeneteket tartottak. Vezetőink kitértek arra is, hogy az építmény anyaga a környéken bányászott mállékony mészkő, amelynek a legnagyobb ellensége a víz, melynek jelenléte a korábban a helyszínen elhelyezkedő városrész alapjai miatt is okozott fokozott problémát. A szoboregyüttest sokszor kellett javítani, csak a 20. században öt alkalommal restaurálták. Ilyenkor újramintázták és kiegészítették a lemállott részeket, végül 1991-ben a nagyon sérült barokk szobrok helyére új rekonstrukciókat helyeztek. Az eredeti szobrok azóta nem voltak láthatóak. 2022-ben az egész építményt restaurálták, a kőfelületeket mindenhol védőréteggel vonták be, és a felszivárgó nedvesség problémájára is megoldást találtak a szakemberek – tudtuk meg. A munka most a korábbi, eredeti szobrok konzerválásával folytatódik, aminek első lépéseként a ferences templomba szállították és állították ki őket – ez sétánk utolsó állomása.

Mivel itt a templom berendezését is felújítják – a kisebb bútorok, az oltár és az oltárkép, a barokk padsorok jelenleg is restaurátorműhelyben vannak szakemberek gondos kezei között –, a helyszín adta magát. (A további felújítás még kérdés a szakemberek számára is, ugyanis a belső tér a 2000-es években – 1997 és 2008 között – már átesett egy rekonstrukción, ha nem is a legjobb minőségben.) A jelenleg kiállított szobrok évtizedekig álltak „távol a Szentháromságtól” (korábban a várhegy aljában álló Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium kertjének kerítése mellett voltak elhelyezve), most viszont újra az eredetihez hasonló kontextusban, barokk környezetben, de egy modern installáció segítségével szólíthattak meg bennünket, hogy elárulják titkaikat. A felszedett padsorok eredetileg is burkolat nélküli helyén a hajóban Szent Ágoston, Szent Imre herceg, Szent Rókus, Szent György, egy bőségszarus angyal és három (közülük egy lámpástartó) puttó alakja sejlik fel a félhomályban.

„Sok fejtörést okozott, hogy vajon az eredetileg a szoborcsoport alján ehelyezett angyalkák miért tartják olyan furcsa pozícióban a kezüket. A kérdésre végül egy korabeli festmény adta meg a választ. A szobor állíttatásának idején a püspökség székhelye még Sümeg, ugyanis 1538-ban a belviszályok és a török veszély miatt a nagyobb biztonságot nyújtó sümegi végvár lett a püspöki székhely, Padányi Biro Márton végül ott is élte le az életét.

Franz Anton Maulbertsch (1724–1796), korának híres művésze Padányi jóvoltából sokat dolgozott Sümegen, a város ferences templomának karzatán elhelyezett, ugyancsak általa készített kép pedig a veszprémi Szentháromság-szobrot ábrázolja. Ennek segítségével vált világossá, hogy az együtteshez lámpások is tartoztak. Ezeket tartották a puttók, s a domborművekkel együtt aranyozottak voltak. A szobrok sajnos pillanatnyilag nagyon rossz állapotban vannak, így a restaurálásuk is ezen a helyszínen történik majd, amelyet követően műtárgyként kezdhetnek majd új életet, további tárlatok szereplőiként” – avatott be az érseki múzeum igazgatója.

Mennyei ügyek címmel látható a sümegi püspöki palota kiállítása – 2022-ben az „Év Kiállítása” volt, kurátorai szintén Nagy Veronika és Gaylhoffer-Kovács Gábor voltak –, amely interaktív és hagyományos elemeket ötvözve állít emléket a rokokó palota építtetőjének, a 18. század legnagyobb formátumú veszprémi főpásztorának, a szigorú, vasakaratú, de életszentségben élő Padányi Biró Mártonnak.

Az apszisban három mozgatható tükör segítségével, a földön állva, „emberi látószögből” („földre hozzuk a mennyországot”) csodálhattuk meg az szentély mennyezetfreskójának az érseki palota allegorikus megjelenítéséhez képest klasszikus formában megfestett Szentháromság-ábrázolását.

A tükrök is és az érseki kápolna állványzata is természetesen mozdítható, így a további helyszíneken is segítségünkre lesznek abban, hogy közelebbről is megcsodálhassuk a közelről csak nagyon kivételes esetben és alkalmakkor látható alkotásokat.

A ferences templom természetesen a felújítási munkálatok végeztével s megújult berendezése visszakerülését követő újraszentelése után visszanyeri eredeti funkcióját, sőt a tervek szerint kiemelt liturgikus térként szolgál majd, állandó szentségimádás helyszíneként.

A vezetett túrák a várnegyedben a WIP2023 keretében májustól újabb helyszíneken folytatódnak, hogy a nagyközönség ízelítőt kaphasson a felújítási munkálatok összetettségéből, valamint a Veszprémi Érsekség további izgalmas kulturális és lelkiségi programokkal is készül az idén.

Szerző: Horogszegi-Lenhardt Erika



Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír