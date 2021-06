Az eucharisztikus élet a közösség szíve – Erdő Péter felszentelte a felső-krisztinavárosi templomot

Az ünnepi eseményre a templom megtelt hívekkel. A szertartás előtt Szőkefalvi-Nagy Gábor templomatya üdvözölte a főpásztort.

Erdő Péter bíboros a következő szavakkal köszöntötte a híveket: „Testvéreim! Amikor ezt a templomot ünnepélyesen felszenteljük, kérjük Urunkat, Istenünket, áldja meg ezt a vizet. Bűnbánatunk jeléül keresztségünkre emlékezve meghint vele minket az Egyház, általa tisztulnak meg a falak és az oltár. Az Úr pedig segítsen minket kegyelmével, hogy a tőle kapott Szentlélekre hallgassunk és az Egyházhoz mindenkor hűségesek maradjunk!”

A főpásztor megáldotta a vizet, majd a hintővel a szentély közepéről meghintette a falakat és a népet. Ezt követően elmondta a felszentelő imádságot: „Istenünk, aki Egyházadat megszenteled és kormányzod, szent neved ünnepi énekkel dicsérjük, mert hívő néped ma ünnepélyesen

örökre neked szenteli az imádságnak ezt a házát, hol áhítattal tisztel Téged, igédből tanul és szentségeiddel táplálja lelkét.

E templom jelképezi az Egyházat, amelyet Krisztus megszentelt saját vérével, hogy dicsőséges jegyesévé válassza, a hit tisztaságában tündöklő szűzként őrizze, és a Szentlélek ereje által boldog anyává avassa. Szent az Egyház, az Úr választott szőlője, mely vesszőivel betölti az egész világot, és hajtásait a keresztfára futtatva a mennyek országa felé emeli.

Most esengve kérünk tehát, Urunk,

az ég minden áldásával áraszd el ezt a templomot, és az oltárt, hogy templomunk szent hely maradjon mindenkor, és az oltár Krisztus áldozatára állandóan készen álljon.

Az isteni kegyelem árja mossa le itt az emberek vétkeit, hogy gyermekeid, Atyánk, meghaljanak a bűnnek és újjászülessenek az örök életre. Az oltár asztala köré egybegyűlt híveid itt ünnepeljék húsvét szent titkát, és táplálja őket Krisztus igéje és testének vétele. A szükséget szenvedők itt segítségre leljenek, az elnyomottak igazi szabadságra jussanak, és az istenfiúság méltóságát öltse magára minden ember, míg a mennyei Jeruzsálembe el nem érkezik. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké örökké.”

Ámen – hangzott a hívek válasza.

A felszentelő imádság elmondása után a bíboros a jobb oldali falakon lévő hat márványkeresztet kente meg, míg Pákozdi István plébános a bal oldalon lévőket. A bíborost a diakónus kísérte, kezében tartva a krizmás edényt, a plébánost a főministráns.

Az evangélium Lukács evangéliumának Keresztelő Szent János születését hírül adó versszakasza volt (1,57–66.80).

Erdő Péter bíboros, prímás homíliáját teljes terjedelmében közöljük:

Krisztusban Kedves Testvéreim!

A mai szentmisében azért imádkozunk, hogy a felső-krisztinavárosi plébánia közössége tartós, erős, a hitben példát adó missziós közösségként állandó és megkerülhetetlen hivatást töltsön be itt, a budai hegyek kapujában. A plébániai közösséget összetartó erők egyike a plébánia temploma és annak védőszentje, aki az egész közösség pártfogója.

Ennek a templomnak a védőszentje Keresztelő Szent János. Ma az ő búcsúnapját ünnepeljük. Alkalom ez arra is, hogy Pákozdi István plébános atya kérésének eleget téve ezt a templomot felszenteljük.

Hosszú évtizedek óta működik már ez a hely, de különböző elképzelések voltak arról, hogy további építkezések útján kissé másutt, kissé más formában építenek majd templomot. Ezért kezdetben ezt a szent helyet csak megáldották. Mára azonban a dolgok úgy tűnik, megállapodtak. Létrejött a plébánia modern kultúrháza, amely a templommal és a plébániaépülettel együtt szolgálja a hívő közösség életét. Amikor ma teljesítettük plébános atya kérését, és felszenteltük a templomot, akkor ezt abban a reményben tettük, hogy itt az eucharisztikus élet, a szentségek kiszolgáltatása és Isten szavának tanulmányozása tartósan jelen lesz.

Ez alkotja a közösség szívét. Innen fakad az élő víz, amely képes termővé varázsolni körülöttünk az életet.

Szent Lukács evangéliumában olvastuk Keresztelő Szent János születésének és névadásának történetét. Figyelemre méltó, hogy az evangélista a felolvasott szakaszt követően ugyanezt a két eseményt beszéli el Jézussal kapcsolatban. Már ebben titokzatos párhuzamot és különbséget fedezhetünk fel: János szüleinek házában jön a világra, vidámság, öröm és csodálat fogadja a rokonság részéről (Lk 1,58.63.64.66). Jézus majd barlangistállóban születik, mintegy kitaszítva az emberek közösségéből. Szűz Márián és Szent Józsefen kívül nem is örvendezik más, csak az angyalok és távolban, bizonytalan reménnyel majd a pásztorok a betlehemi éjszakában (Lk 2,1–20).

Keresztelő Szent János születése azért olyan örvendetes esemény, mert az ő küldetése már közvetlenül kapcsolódik a Megváltó elérkezéséhez, Isten szabadító művéhez. Ezért mondja Zakariás híres hálaénekében: „Téged pedig, Gyermek, a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját, hogy az üdvösség ismeretét add népének, bűnei bocsánatára, Istenünk könyörülő irgalmából, melyben meglátogat minket a magasságból Fölkelő” (Lk 1,76–78). Isten lép be a történelembe, ő akar minket szabaddá és boldoggá tenni minden földi nehézség között. Ő az, aki a maga szabadító művében együttműködésre hív mindnyájunkat. Ebben kell követnünk Keresztelő Jánost.

De Keresztelő János életének vannak olyan mozzanatai, amelyek külön is értékes tanúságot hordoznak számunkra. Mindjárt az első az, hogy születése előtt, amikor Szűz Mária Erzsébettel találkozott és Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, „felujjongott méhében a Gyermek” (Lk 1,44). Ez is a közelgő Megváltó örömét és János küldetését jelzi, hiszen életének az az értelme, hogy rámutasson a közeli Megváltóra.

A mi életünk is Krisztusra irányuló élet, az a rendeltetésünk, azért vagyunk, hogy műveiben társai lehessünk.

Azt kell tehát keresnünk minden igyekezetünkkel, ami az ő tanítása és szeretetparancsa alapján igazságának és jóságának megfelel. Ekkor tudunk örömet sugározni magunk körül, így lehetünk áldás a környezetünk számára is.

De Keresztelő Jánosról olvassuk azt is, hogy nagyon szigorú remeteéletet élt a pusztában. Mivel uralkodott önmagán, fölébe emelkedett az evilági élet kísértéseinek. Ma is megdöbbentő járni a Holt-tenger környékén, vagy akár a Jordán vidékén, azokon a zord tájakon, ahol élt és működött. De ezzel is kifejezte, hogy számára nem a kényelem, hanem Isten a legfontosabb. De mindez nem tette őt elbizakodottá vagy kevéllyé. Nem azt tanította az embereknek, hogy hagyjanak föl foglalkozásukkal, hanem hogy legyenek tisztességesek azon a helyen, ahová az élet állította őket. A vámosoknak azt mondta: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva”. A katonáknak pedig: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal” (Lk 3,13–14). Elmondhatjuk tehát, hogy szigorú erkölcsi tanítása nem szakadt el a valóságtól, hanem nagyon is életközeli volt. Nem azt követelte, hogy mindenki vonuljon a pusztába és hagyjon fel foglalkozásával. Határozottan amellett szólt, hogy

ki-ki a maga helyén igyekezzen igaz ember lenni.

Hogy ez miképpen lehetséges, azt az ő életének két vonása világítja meg.

Először is: alázatos volt. Nem hitte magát legnagyobbnak, egyetlennek. Tudta, hogy ő csak „a pusztába kiáltónak szava” (Lk 3,4), hogy nem magához kell hódítania az embereket, hanem Istenhez kell vezetnie őket és a Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz.

Másodszor: Keresztelő Szent János bátor ember volt. Ki merte mondani az igazságot akkor is, ha abból neki nagy baja származott. Ezért viselt börtönt, ezért adta az életét. Nem kereste a vértanúságot, nem haragudott a királyra sem, aki börtönben tartotta, sőt igyekezett a szívéhez eltalálni, úgyhogy Heródes Antipász király tisztelte Jánost: „Ha beszélgetett vele, nagy zavarba jött, de azért szívesen hallgatta” (Mk 6,20). Micsoda emelkedett szeretet kellett ehhez, hogy valaki a fogva tartóját is úgy tudja megszólítani, hogy az szívesen és tisztelettel figyel rá!

A hit örömét, életünk Krisztushoz kapcsolását, a keresztény tanúságtétel bátorságát és alázatát kérem a mai ünnepen hívő közösségünk minden tagja számára, és Isten bőséges áldását, Keresztelő Szent János közbenjáró segítségét a felső-krisztinavárosi plébánia egész közösségének. Ámen.

*

A szentmise végén, még az áldás előtt Erdő Péter bíboros örömmel jelentette be, hogy a plébánia újra káplánt kapott, Tihanyi Péter atya személyében, aki augusztus 1-jével foglalja el helyét és kezdi meg szolgálatát a közösségben.

A szentmisén a zenei szolgálatot a plébánia Scholája, a Capella Christiana végezte; vezényelt Tőkés Tünde karnagy.

A felszentelési ünnepség agapéval zárult.

A felső-krisztinavárosi plébánia története 1929-ben megalakult a Csörsz utcai Kápolna Egyesület. A hívek részére a rendszeres istentiszteleteket a Vöröskereszt Kórház, az Istenhegyi úti Iskolatestvérek, majd a Németvölgyi úti Hadirokkant Otthon kápolnájában végezték. 1940-ben alakult meg a felső-krisztinavárosi plébánia, melynek területén templom, kultúrház és plébániából álló, nagyszabású épületegyüttes kialakítását tervezték. A plébánia épülete 1939-ben készült el. Mai templomuk Fiala Ferenc és Lehoczky György építészek tervei alapján 1934-ben épült. A bejárat fölötti torony harangját 1936-ban szentelték fel. A templom elkészülte után néhány évvel, 1941-ben – a kerületi népesség rohamos növekedése miatt – új, nagyobb templom építésébe kezdtek. A háromtornyos nagy templom építése 1941-ben kezdődött meg Irsy László tervei alapján. Az impozáns, a néhány évvel korábban épült városmajori templomra emlékeztető épületből a háború miatt 1944-ig csupán az altemplom készült el. A tervek szerint a korábbi templom helyén kultúrház épült volna. A háború után nem folytatódott a félbemaradt templom építése. A budapesti harcok során az ideiglenesnek tervezett templom is jelentős sérüléseket szerzett, amelyet a hívek áldozatkész adományainak köszönhetően javítottak ki. Később, a félbemaradt templom helyén 1970-ben szolgáltató házat építettek. A templom az ’50-es évek egyházellenes intézkedései ellenére is szűkösnek bizonyult, ezért a ’60-as években kibővítették a templomteret, és oldalról sekrestyét építettek hozzá. A templom említésre méltó értékei a színes ólomüvegablakok: az oldalfalakon lévők számos magyar szentet, egyházi személyt és az egyháztörténet néhány nagy alakját ábrázolják. A szentély egyenes záródású végfalán lévő, a keresztút jeleneit mutató üvegablakokat Sztehlo Lili tervezte. Az üvegablakok hat részletben a keresztút tizennégy stációját ábrázolják. A belső teret két ízben építették át: először a II. vatikáni zsinat nyomán, amikor a szembemiséző oltár készült, és elbontották a szentélyt és a templomteret elválasztó korlátot; majd 2001-ben, amikor a szentély egységes építészeti stílusban átépült, újabb padok behelyezésével a templomtér megnövekedett, valamint a sekrestye kibővült. A háború alatt abbamaradt templom alapjára 1967-ben, az eredeti tervektől teljesen eltérő céllal szolgáltatóház épült, melyet többször bővítettek, bérlői sűrűn cserélődtek. Az épület utolsó tulajdonosai az eladás mellett döntöttek. A plébánia – a hívek nagylelkű adományaival és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye jelentős támogatásával – vissza tudta vásárolni az ingatlant. A pincetérben urnatemető épült. A plébánia reményei szerint – amint anyagi eszközeik lehetővé teszik – új tervek alapján az eredeti alapokra új templomot építenek.

A Müller Ferenc építészmérnök által tervezett közösségi ház két és fél év alatt készült el. Az egyszintes, több mint 500 négyzetméter alapterületű épületben három termet alakítottak ki. 2017. június 18-án, úrnapján, az esti szentmisét követően áldotta meg Erdő Péter bíboros, prímás a felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János-plébánia új közösségi házát, melyet Apor Vilmosról neveztek el.

Szerző: Bodnár Dániel



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír