Az idei évtől középiskolásokat is várnak a görögkatolikus liturgikusének-táborba

A sok év óta töretlen lelkesedéssel szervezett görögkatolikus liturgikusének-táborokban immár ifjak is kinevelődtek. Már nemcsak a kicsik tábora ez, hanem a felsőbb iskolákba került diákok is kaphatnak magasabb szintű képzést.

A július 7. és 11. között szervezett táborban helyük lesz a nagyobbaknak is. Természetesen továbbra is várják az általános iskolásokat is, így mindenki megtalálhatja a korának és zenei tudásának megfelelő csoportot.

Egy szolgálatát több mint harminc éve végző kántor mondta: „Mindig meglepődöm, mennyi újdonságot hordoz a mi liturgiánk.” Nem csak a jó pap, a jó kántor is holtig tanul.

Szeretettel várják a szervezők a 6 és 18 év közötti fiatalokat Debrecenbe, ahol az énektanulás, sok énekes imádság mellett természetesen rengeteg játék és gyermeki szórakozás is lesz.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

