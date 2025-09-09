Az Időtálló Szentségek című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan indult előadás-sorozat Vácon

Szeptember 13., szombat, 15 óra: Nyomozás Kiessling Madonna-ábrázolása kapcsán: Szászországtól Őrbottyánig

2024-ben az őrbottyáni Szent Miklós-templom padlásán egy kép került elő. A porlepte maradványok közül kitekintő szem és a megtalált felirattöredékek ösztönözték Porubszky Helgát a műtárgy történetének kinyomozására. A fordulatokkal teli kutatással párhuzamosan egy festőrestaurátor támogatásával a kép helyreállítása is elkezdődött. Az „őrszentmiklósi Madonnával” töltött kalandos év tapasztalatairól és eredményeiről egy gazdagon illusztrált előadás keretében számol be a kutató, ahol maga a műtárgy is bemutatásra kerül.

Porubszky Helga okleveles belsőépítész és műemlékvédelmi szaktanácsadó, számos műemléki épületben otthont kapó állandó kiállítás tervezője. Őrbottyán gazdag helytörténetét 2023-tól, a településre költözése óta kutatja. 2025-től a helyi Értéktár Bizottság tagjaként tevékenykedik.

*

Szeptember 13., szombat 16 óra: „Szenteknek ereklyéjükhöz való ékesség” – polion díszítésű apácamunkák a Váci Egyházmegyéből

Az ereklyék és szentképek díszítésének egy speciális típusa a „polion dísz”, amelynek elkészítését a női szerzetesrendek végezték. Az alapanyaga hagyományosan fémfonál, drágakő, gyöngy, jellemző motívuma pedig a stilizált virágforma. A gazdagon kitöltött felület, amely az időigényes, aprólékos munka lenyomata, lehetőséget ad az ereklyekultusz, a képzőművészet és a keresztény lelkiség összefüggéseinek vizsgálatára.

Az előadó Szemenyei Zsuzsanna képzőművész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténész hallgatója lesz.

Október 18., szombat 15 óra: A gödöllői Grassalkovich-kastély kápolnája

A gödöllői Grassalkovich-kastély temploma a hazai kastélykápolnák között méretében a legnagyobb szakrális tér, melyet az építtető Grassalkovich Antal (1694–1771) a családi használat mellett a település plébániatemplomaként emeltetett 1746–49 között. Építészeti karakterében és ikonográfiájában az eredeti kialakítást őrzi, a különlegességnek számító baldachinos főoltárral és a két szószékkel. Titulusa Nepomuki Szent János, akinek alakja a főoltárképen és domborműveken is megjelenik.

Varga Kálmán (PhD) történész a hazai műemlékvédelmi intézmények (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Műemlékek Nemzeti Gondnoksága) korábbi vezetője. Évtizedek óta a gödöllői kastély kutatója, több helyreállítási program irányítója. A műemlékegyüttesről számos könyve és publikációja jelent meg. Jelenleg nyugdíjasként segíti a kastély munkáját, mellette pedig a BKG Veresegyház Egyesület kosárlabda-utánpótlás edzője.

*

Október 18. szombat 15 óra: Főpapi mecenatúra Itália vonzásában: az Althann püspökök öröksége

A 18. század első felében Michael Friedrich Althann és unokaöccse, Michael Karl Althann váci püspökök kiemelt szerepet játszottak a Váci Egyházmegye oszmán megszállás utáni újjáélesztésében. A kor főpapjaihoz hasonlóan az Althannok is nagy gondot fordítottak a műpártolásra. A Nápolyi Királyság területén betöltött tisztségeiknek köszönhetően Bécs mellett Vácott is jelentkeztek dél-itáliai kulturális hatások az ereklyekultuszban, a képzőművészetben, zenében és a könyvgyűjtésben is. Hogyan kerültek az Althannok a Nápolyi Királyságba? Ki volt az a San Gennaro? Milyen ereklye Bari Szent Miklós mannája? Az előadás során az érdeklődők Kuti Alexandrával, a budapesti Szépművészeti Múzeum muzeológusával (aki doktori kutatásait az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzi) ezeket a kérdéseket járhatjuk körbe.

November 15., szombat 15 óra: Falda és flabellum: a pápai udvar öltözetei az aranykorban

Az előadó Jusztin Péter történész, levéltáros, a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár munkatársa

November 15., szombat 16 óra: Magyarország legrégibb templomberendező vállalata – Oberbauer Alajos és utódai vállalat története a Váci Egyházmegye megrendelésein keresztül

Előadó: Gajdos-Mórász Veronika művészettörténész, a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény muzeológusa

