Az igazán emlékezetes történetek komfortzónán kívül születnek – Hogyan lesz tartalmas a kamasz nyara

Az alábbiakban Takács Benedek sport- és szervezetpszichológus, a Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztje írásából közlünk részleteket.

Annak idején az egyik gyakorlatiasabb jellegű tanórán az oktató a következő kérdést tette fel a csoportunknak: Ha megtervezhetnéd életed egyik legjobb napját, akkor mi kapna benne helyet? (...) az év nagy részében adott volt, hogy mivel töltöm ki a napjaimat. Arra hamar rájöttem, hogy habár vonzó lenne sokáig aludni, majd a nap hátralevő részében sorozatot nézni, az Instát pörgetni, vagy nyomni az Xboxot, életem egyik legjobb napját korántsem ezekkel tölteném ki.

(...) átdobom most a labdát az olvasónak:

neked miből állna össze életed egyik legjobb napja?

Ha lenne egy teljesen üres napod, amelynek tartalmáról te dönthetsz, mivel töltenéd az időt?

(...) kamaszként a nyár napjai újabb és újabb lehetőséget kínálnak a tökéletesnek látszó terv megvalósítására.

A nyár csapdája

Sajnos azonban a fenti lehetőség nem hordozza magában a biztos sikert. Az iskolai év szigorú menetrendjéhez és kötöttségéhez képest korlátlannak tűnő szabadság komoly erőpróba elé állít (...): ránk bízza az időnk menedzselésének felelősségét. Ha pedig ezt nem vesszük magunkra, és nem kezeljük tudatosan, könnyen széteshetnek a napjaink, a nyár szabadsága egy elszalasztott lehetőséggé válhat.

A közösségimédia-felületek paradoxona, hogy a pörgetés azonnal jutalmazza az agyat, azonban a kontrollálatlanul érkező ingerek befogadása elszívja az energiánkat. És elindul a spirál: amikor megfogalmazódik bennem egy valóban feltöltő program ötlete, már nincs energiám annak kivitelezésére, így marad az alacsony energiaszinttel is kivitelezhető, illetve közben jutalmazó további pörgetés, ami tovább rontja az esélyeimet az időm tudatos strukturálására.

Egy valóban boldog nap

A fenti kockázatot felismerve a siker kulcsa a tudatos tervezés. De mitől lesz valóban boldog egy napunk? (...) A téma igen széles szakirodalmának legmeghatározóbb modellje szerint a boldogságunk öt lábon áll, ezen pillérek mentén érdemes gondolkodnunk a nyári napjaink megtervezésekor.

1. Pozitív érzések

Természetesen egy szuper nap része, hogy pozitív érzések kerítenek hatalmukba. Ennek tudatos előidézéséért mi is tehetünk. Fagyizhatunk egyet a korzón, lehűthetjük magunkat a strandon, meghallgathatjuk a kedvenc zeneszámainkat, vagy írhatunk nyári hálanaplót.

2. „Flowba” kerülni

Ez akkor sikerült, ha olyan tevékenységeket végezünk, amelyek kellő kihívást és örömet okoznak. Ezeket szoktuk összefoglalóan hobbinak nevezni. Megfelelő keretek közé szorítva ide tartozhat a videójátékozás is – de kinek mi. Programozás, videóvágás, focizás, röplabdázás, gitározás, a szobában önfeledt táncolás. A lényeg, hogy

megszűnik a tér és az idő, megszűnnek az aggodalmak, és teljesen összeolvadsz a tevékenységgel. (...)

3. Kapcsolatban maradni

Az ember társas lény, talán nem is meglepő, hogy a kapcsolatban maradás külön pillérként jelenik meg. A tanév során ez adott: napról napra találkozunk az osztálytársainkkal, barátainkkal, így fel sem tűnik ennek jelentősége. (...) De a nyár más (...) Nekünk kell kialakítani a találkozások kereteit. Érdemes előre megbeszélni a barátaiddal, hogy hol, mikor, milyen gyakorisággal fogtok összejönni. (...) legyél kezdeményező, írj rá az osztálytársakra, őrstársakra, barátokra, nekik is öröm- és erőforrás a veled való találkozás.

4. Értelmes, mások számára hasznos dolgokat tenni

Legyél hasznos! Minden napra építs be legalább egy jó cselekedetet! Kérdezd meg a szüleidtől, hogy miként veheted ki a részed a házimunkából; hallgasd meg egy csalódott barátodat; mosolyogj rá a testvéreidre! (...)

Kérdezd meg Istent a nap elején, hogy miben számít ma rád, milyen küldetést ad számodra.

5. Célokat kitűzni, azokért tenni

(...) Érdemes a nyárra legalább egy reális önfejlesztési célt kitűzni, amiért dolgozhatsz. Egy könyv/könyvsorozat kiolvasása, az angoltudásod erősítése, erőnléti edzések beépítése, a KRESZ-vizsga letétele, egészséges étkezési szokások kialakítása, kedvenc ételeid elkészítése – és még sokáig lehetne sorolni. Mi az, amire motivált vagy, és a javadra válna? Ha pedig sikerül haladni a kitűzött célod mentén, szakíts időt az ünneplésre is.

Tuti tipp: cserkésztábor

(...) A szüleiddel egyeztetve gondold végig, hogy milyen táborokban tudsz részt venni a nyáron. Nagy valószínűséggel egy tábor során mind az öt pillér érvényre jut, egy cserkésztáborban viszont százszázalékos a garancia a boldogság összetevőinek jelenlétére.

Amikor a nyár elején végiggondolom, hogy mit várok legjobban az előttem álló néhány hónapban, nem éppen a cserkésztábor szokott lenni a befutó. Hiszen ott mégis alább adunk a komfortból, az erdőben küzdünk meg a természet kihívásaival. Egy bulis hétvége a Balaton-parton sokkal inkább tűnik kívánatosnak. De (...) a legmaradandóbb és legkedvesebb emlékek a cserkésztáborhoz kötődnek.

Ha kielemezzük, hogy mi történik egy cserkésztáborban, gyorsan világossá válik, hogy az a tíz nap boldogságra van tervezve. A tábori lelassulásban és egyszerűségben az olyan mindennapi tevékenységek is számottevő pozitív érzésként csapódnak le, mint egy hideg limonádé elfogyasztása, vagy egy hűvös esős napon a hálózsákba való bekuckózás. A közös játékok egyszerre biztosítják a flow-állapotot és a kapcsolódást, a tábori szolgálatok pedig, mint a tűzrakás, őrködés vagy mosogatás, megadják a hasznosság érzését. A napi rutinok, a természet közelsége garantálja a hitünk mélyebb megélését. A portya során eltévedés, majd visszatalálás a táborba, a saját körletünk megtervezése és kialakítása, vagy az esti tábortűzi szám elkészítése folyamatosan biztosítják a célok meglétét, elérését és megünneplését.

Az igazán emlékezetes történetek a komfortzónán kívül születnek.

Idén nyáron merj elindulni értük – akár egy táborba is!

Takács Benedek sport- és szervezetpszichológus írása teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Bízd Rá Magad

Fotó: Magyar Cserkészszövetség

Magyar Kurír