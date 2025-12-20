Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célozza a Gyulafehérvári Caritas szakmai programja

A találkozókon a pedagógusok, az iskolavezetők, a gyermekvédelmi szakemberek, a partner önkormányzatok szociális osztályának képviselői, a szociális munkások és különböző civil szervezetek munkatársai közösen vizsgálták az iskolai lemorzsolódás összetett okait, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és roma tanulók helyzetére.

A multidiszciplináris részvétel lehetővé tette a tapasztalatok, jó gyakorlatok és újszerű megoldások megosztását, amelyek a megelőzés hatékonyságát jelentősen növelhetik.

A fórumokon a résztvevők vegyes szakmai összetételben – pedagógusok, gyermekvédők, szociális szakemberek – készítettek „erőforrástérképeket”. A munkafolyamat során az intézményi, közösségi és személyes erőforrásokat, valamint az erőforráshiányokat térképezték fel, különösen a lemorzsolódás megelőzését támogató elemekre fókuszálva. A csoportos munka lehetőséget biztosított a szakmai tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására, valamint arra, hogy a problémákhoz több perspektívából közelíthessenek. A közös megbeszélés alkalmával kiemelt figyelmet szenteltek az átvehető jó gyakorlatok azonosítására, emellett felismerték a lehetséges új partnerségek kialakításának szükségességét.

A fórumok eredményeként az összegyűlt szakembereknek sikerült feltérképezniük a meglévő intézményi, közösségi, valamint személyes erőforrásaikat, és beazonosítaniuk a hiányosságokat, miközben megerősítették szakmai kapcsolataikat is, elősegítve a sokoldalú együttműködést a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Az események stratégiai jelentősége abban rejlik, hogy a szakmai találkozók nem csupán az erőforrások feltérképezésére adnak lehetőséget, hanem új együttműködések, partnerségek és újszerű megoldások kialakítását is elősegítik, amelyek hosszú távon növelik a megelőzés fenntarthatóságát. A résztvevők egybehangzó véleménye és tapasztalata szerint az ilyen fórumok katalizátorként működnek: a szakemberek közötti kapcsolatépítés, a jó gyakorlatok megosztása és a közös problémafeltárás mind hozzájárulnak a hatékonyabb, célzottabb beavatkozások kialakításához.

Szöveg: Bodó Csilla intézményvezető/Első lépések központ, Nappali foglalkoztatóközpont hátrányos helyzetű gyerekek számára

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Caritas

Magyar Kurír