Az Isten iránti bizalom az immunrendszert is erősíti – Csókay András a rendkívüli pápai áldásról

– Nekem is, mint sokaknak, látva a Szent Péter teret, látva a Szentatyának az arcát, szívbéli hitélményt is adott. Az értelmünkkel ugyanis sok mindent felfoghatunk, a teljes búcsú értelmét, meg azt is, hogy nem kell félnünk semmilyen vírustól, ha azt a kicsi-kicsi dolgot – a bűnbánatot – meg tudjuk tenni, amit a jobb lator is megtett: még ha meg is halunk, aznap vele leszünk a paradicsomban. Ennél megnyugtatóbb dolgot nem lehet mondani egy hívőnek az életben, csak hát behatol-e ez az igazság a szívig?

Több volt, mint egy sima tévéközvetítés, a misztikum légkörét súrolták a képsorok, amelyeket a vatikáni média közvetített, szívig hatoló imádság volt. Az este hatkor kezdődött ima után, azt hiszem, nagyon sokan megnyugodva tértek nyugovóra.

De ezt a hozzáállást mindennap meg kell újítani, amikor zavar, félelem, aggódások jönnek a fejünkbe a körülmények miatt, mindig meg kell találni az életünkben azt a pontot – vissza kell rá emlékezni –, amikor a szívünkkel is teljes tisztaságában láttuk az evangéliumnak az igazságát, nem csak az értelmünkkel fogtuk fel. Ezért is fontos az erre az eseményre való emlékezés.

– Milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy ekkora egészségügyi vészhelyzet közepette, ami az egész emberiséget sújtja, Ferenc pápa egy ilyen különleges módját találta meg annak, hogy a mai modern technika, az internet segítségével összefogja a világ híveit és jóakaratú embereit? Mert azt hiszem, részben erről is szólt ez a liturgia.

– Nemcsak ő, hanem nagyon sokan keresztények együtt szenvedünk a szenvedő emberekkel, a világgal, ahogy Szent Pál írja: „a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását”. Most a Szentatya ebben a megnyilvánulásban példát mutatott, élen jár a maga lehetőségeivel. Nekünk ugyanígy meg kell nyilvánulnunk munkahelyünkön vagy baráti társaságban, ahol rengeteg félelemben élő, hitetlen vagy olyan félig hívő testvérrel találkozunk, akik a mai nehéz helyzetben kapkodnak, és nem tudják hova tenni az egészet, sokszor odalyukadnak ki, hogy hol van ilyenkor Isten. Pedig rém egyszerű: amikor egy szülő elviszi a gyermekét az orvoshoz, mert mondjuk egy csúnya horzsolt sebe lett egy elesés miatt, akármennyire is nem akarja az a gyermek, hogy a sebeit a csípős jóddal fertőtlenítsék, apja vagy anyja szeretetből engedi, hogy az orvos fájdalmat okozzon neki, pont azért, hogy elkerülje aztán a sokkal-sokkal nagyobb bajt.

Valahogy a Jóisten is így rendezi a problémáinkat, mint a legjobb orvos.

Így kell ezt elképzelni, és nem szabad kételkedni a Jóisten végtelenül irgalmas szeretetében.

Ő sokkal jobban tudja, hogy nekünk személyenként és az egész emberiségnek mi a legjobb, és azt cselekszi ezzel a vírussal kapcsolatban is. A paradicsomban nem volt koronavírus, meg nem volt Auschwitz, de sajnos ezeket az emberiség összehozza, s Isten kijavítja a mi bűneinket, hibáinkat, mindig. Mindig úgy javítja ki, hogy nekünk a legjobb legyen. Ám bizony azt el kell fogadni, hogy ha mi akarnánk kijavítani, akkor biztos megint egy rossz megoldást választanánk, mert ahogy ide eljutottunk, az is a rossz megoldások sorozatának következtében történt.

El szoktam mondani, hogy ha a háborúkra költött pénznek – nem is tudom számszakilag kifejezni, hogy mennyire – elenyésző összegét, egybilliárdod részét vagy még ennél is kevesebbet a fertőző vagy egyéb betegségek kutatására fordítanánk, akkor egy ilyen vírus megjelenése után fél nappal meglenne a vakcina.

De nem arra költjük. S Istenben és a világban minden mindennel összefügg: a napi százezer abortusznak a sikoltása is összefügg azzal, ami aztán egészen máshol történik. A bűn megtermeli a bűnhődést. Ebben a konstellációban kell elhelyezni a történteket, akkor mindjárt minden érthetővé válik, és egy pillanatra sem szabad kételkedni, hogy ahogy eddig is mindig megoldotta a Jóisten az emberiség problémáját, úgy most is meg fogja. Hiszen már rég kihalt volna az emberiség, amikor jött a vízözön, de azért az a pár ember abban a bárkában megmaradt, ez most is így fog történni.

Ez az Isten iránti bizalom megadja az embernek azt a félelemmentességet, amivel a saját életét görgetheti tovább, s így például az immunrendszere is jó állapotban várja az éppen arra jövő vírust. Félelemmentesség kell a jó immunrendszerhez, és azzal komoly esély van kihúzni a megbetegedést, aki pedig bűneit megbánva tud elmenni ebből a világból, ahogy a jobb lator, azt a feltámadás valósága várja.

– Az Urbi et Orbi áldást megelőzően Ferenc pápa homíliát is mondott. Melyik elhangzott gondolat az, amit kiemelne?

– Az imádsággal kapcsolatban szólt arról a pápa, hogy bátran és állhatatosan merjünk Istentől kérni, akkor is, hogyha bűnösök vagyunk. Nagyon türelmetlenek tudunk ugyanis lenni Istennel, s gondoljuk végig, hogy Istennek micsoda őrületes nehéz dolga van, azt a sok borzalmat elrendezni, amit napról napra okoz az emberiség neki. Az Isten által megteremtett tudománynak is idő kell, hogy rátaláljon és választ adjon a problémákra.

– Az előbb beszélt róla, hogy a háborúk összegéhez képest milyen szemmel nem látható pénz is mennyit javítana a kutatások helyzetén. Ön szerint van rá reális esély, hogy ez a járvány ebből a szempontból jó irányba mozdítsa el a világ vezetőit és a pénzembereket, s az egészségügyi kutatásokra többet fordítsanak ezután?

– A vírus valahogy igazságos: nem válogat szegény és gazdag, miniszter és hajléktalan, filmsztár vagy átlagember között. Úgy gondolom, hogy jó értelemben sokan le fognak térdepelni, és térden álló ember nem esik el. Meg tudjuk tapasztalni azt, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik, még egy ilyen életveszélyes járvány is.

Fotó: Ambus Marcsi/NEK



Agonás Szonja/Magyar Kurír