Az Istennél lenni a legjobb! – Elbúcsúztak Kapin István atyától Máriapócson

Már jóval a temetési szertartás előtt kezdtek megtelni a kegytemplom padsorai. Mindhárom egyházmegyéből érkeztek paptársak, egykori munkatársak, hívek, barátok Budapestről, Máriapócsról, Debrecenből, hogy leróják kegyeletüket István atya ravatalánál.

A szertartást Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök vezette.

A papi temetésen a szokásos hét evangéliumi szakaszt a két elöljáró és Kapin István atya korábbi munkatársai, barátai, Seszták István, Sivadó Miklós, Papp Miklós, Lukács Imre és Jaczkó Dániel atya olvasta fel. „Égő és világító lámpa volt ő” – hangzott el János evangéliumából. „Ő az volt!” – vajon hány jelenlévő szívében született meg tegnap ez a válasz az evangélium szavaira?

Seszták István főhelynök megrendülten búcsúzott munkatársától, barátjától:

„Kedves testvérek! Kedves István atya! Kedves Pisti! Drága Pisti barátom!

»Uram, jó nekünk itt lenni!« Már primíciás jelmondatoddal is ezt választottad, a három apostol érzését, amit ott, a Tábor-hegyen, a színében átváltozott Isten Fia, Jézus Krisztus közelében érezhettek. Misztikus tapasztalat, semmi mással össze nem hasonlítható meglátni az Istent. Micsoda ajándék ez, amikor az apostolok meglátják az Istent, meglátják a fényes Krisztusban az Istent. S micsoda ajándék, amikor egy egyszerű földi halandó, legyen az éppen egy kétkezi munkás, vagy akár egy pedagógus, vagy akár bármelyik Isten szolgálja, még akár egy pap is, megláthatja az Istent.

Mi most ezért szomorkodunk, ezért sírunk, ezért sajnálkozunk, vagy sokkal inkább magunkat siratjuk, és könnyeket hullatunk, pedig igazán most, ezekben a napokban teljesült vágyad, álmod: a maga teljességében láthatod Krisztust, találkozhatsz vele. S bátran és őszintén mondhatod: Uram, jó nekem itt lennem, nálad és benned. S megüzenheted minden szomorkodónak, hogy jó az Isten mellett lenni. A legjobb.

Igen, te megüzenheted, mert hitünk szerint biztosan ott vagy azon a helyen, ahonnan lehet üzenni. Lehet jeleket küldeni, és ebben az üzenetben megerősíteni az itt maradottakat. Ne sírjatok, mert az Istennél lenni a legjobb!”

Seszták István főhelynök gyászbeszédét teljes egészében ITT lehet meghallgatni.

Kapin István atyát az új máriapócsi temető papi parcellájában helyezték nyugalomra.

István atya most megpihen, de hisszük és valljuk, hogy találkozunk még az örök életben, hol „nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj”. Fáj, hogy elveszítettük, de fájdalmunk könnyei majd örömkönnyekké válnak.

„Boldog az út, melyen mégy lélek, * mert nyugalmas hely készíttetik neked.”

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Fotó: BSZI/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír