Az izraeli légicsapások 13 gyermek életét követelték az elmúlt napokban

Miközben a médiafigyelem az Iránnal, illetve Libanonnal kapcsolatos eseményekre irányult, Izrael heves bombázásokba kezdett Gáza északi részén, melyeknek számos civil áldozata volt.

November 9-én Dzsabalíjában huszonöt ember vesztette életét, köztük tizenhárom gyermek. Öt ember halt meg és sokan eltűntek egy másik légitámadásban, amely Gázavárost érte. Az izraeli hadsereg, amely a szárazföldi offenzíva keretében hetek óta Gáza északi részét támadja, arra hivatkozott, hogy terroristákat iktattak ki az akció során.

Az elmúlt hétvégén Izrael határozottan tagadta az élelmezésbiztonsággal foglalkozó szakértők állítását, akik arra figyelmeztettek, hamarosan éhínség fogja sújtani a lakosságot Gáza északi területein. Izrael szerint a szakértők részrehajló adatokra, felszínes és elfogult forrásokra alapozták állításukat.

Az éhínség kockázatait vizsgáló független szervezet, a Famine Review Committee (FRC) szerint nagy a valószínűsége annak, hogy éhínség következik be Gázában, aminek elkerülésére azonnal lépéseket kell tenni.

Izrael közölte, a korábbinál nagyobb erőfeszítéseket tesznek a segélyek célba juttatásáért, ennek érdekében újabb átkelőt nyitottak, hogy több segély juthasson be a Gázai övezetbe.

A katari külügyminisztérium nemrég arról nyilatkozott, hogy az Izrael és a Hamász közötti közvetítés folyamata elakadt, ugyanakkor tévesnek nevezte a média azon állításait, melyek szerint Katar kilépett volna a közvetítési folyamatból. Emellett a Hamász egyik tisztviselője is cáfolta, hogy Katar arra kérte volna a mozgalom vezetését, hogy hagyja el Dohát.

Ezzel egy időben Izraelben tüntetések zajlottak, több ezer ember részvételével, a Hamász által Gázában fogva tartott túszok négyszáz napos fogságára emlékeztetve. A legnagyobb megmozdulásra Tel-Avivban került sor.

Idan Landau, a Tel-Avivi Egyetem nyelvészprofesszora beszélt arról az izraeli tervről, a „tábornokok tervéről”, amely ostromot és kényszerevakuálást helyezett kilátásba Gáza északi részén. A terv többek között a Szent Család-plébánia keresztény közösségét is érinti, veszélyezteti. A professzort a L’Osservatore Romano vatikáni lap munkatársa kérdezte; az interjút közölte a Vatican News angol nyelvű oldala is. Az izraeli terv tulajdonképpen Gáza északi részének kiürítését jelenti: mintegy 300 ezer embert űznek el otthonából – ez a gázai palesztin népesség egyharmada.

A palesztin egészségügyi minisztérium szerint több mint 43 300 ember vesztette életét a Gázai övezetben 2023. október 7. óta, amikor a Hamász megtámadta Izraelt. A háború tizenhárom hónapja több mint háromezer áldozatot követelt emellett Libanonban is, ahol a konfliktus drámaian eszkalálódott szeptember 23-tól kezdve, amikor heves izraeli légicsapások kezdődtek. A több ezer áldozat mellett közel 1,2 millió libanoni kényszerült elhagyni otthonát.

*

November 6-án a WHO, az ENSZ egészségügyi szervezete sikeresen kijuttatott betegeket Gázából. A ritka akciónak köszönhetően múlt szerdán, november 6-án több mint száz beteget, köztük gyerekeket is evakuáltak. A BBC úgy tudja, 231 súlyos sérült vagy beteg személyről van szó. A WHO információi szerint további 14 ezer ember várja, hogy orvosi kezelés céljából evakuálják. A betegek az izraeli ellenőrzés alatt álló Kerem Shalom határátkelőhelynél hagyták el az országot, majd az Egyesült Arab Emírségekbe repültek, illetve néhányuk Romániába került orvosi kezelés céljából.

Az elmúlt hónapokban ez volt a legnagyobb hasonló művelet; a WHO és a Cogat, a humanitárius akciók megvalósításáért felelős izraeli katonai egység közreműködésével, akik szintén múlt szerdán közölték: befejeződött a járványos gyermekbénulás elleni oltókampány Gázában. Ugyanakkor az oltásból az izraeli offenzíva miatt kimaradt a térség északi részén élő gyermekek egy része.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztőség

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

(vn)