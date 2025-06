Az kapja a hívást, aki szomjazik – Papszentelés Máriapócson

A Szent Liturgiára a Görögkatolikus Metropólia minden szegletéből érkeztek paptestvérek, valamint részt vettek az ünnepségen Feczák László családja, rokonai, nevelői, munkatársai és barátai is.

„László hívott ma össze minket, hiszen ezen a napon áldozópappá szenteli őt az Egyház – fogalmazott Kocsis Fülöp. – Ez a szép ünnep nem jöhetett volna létre a szülei, a tanárok, a pedagógusok és a nevelők nélkül, hiszen nem mindegy, hogy milyen neveltetésben részesül valaki. De legfőképpen magának az Anyaszentegyháznak köszönhetjük: hiszen akiket kiválaszt az Úr, azokat gondoskodással és kegyelmi eszközökkel segíti hozzá, hogy az áldozópapság szentségében részesüljön.

Mindenki kellett hozzá, hogy az a kezdeti hívás, amit meghallott, ma beteljesüljön.”

Az érsek rámutatott: pünkösd időszakában fölfigyelhetünk egy különleges hívásra: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, annak lelkéből örök életre szökő víz forrása fakad.” Tehát

az kapja a hívást, aki szomjazik – a papi hivatásnak is ez az indítója.

Fontos feltenni a kérdést papszentelés előtt: valóban ez a szomjúság hajtja a szentelendőt az Isten felé vagy nem? Mert lehet valakinek prófétáló képessége, szépen csengő hangja. De hogyha nem ez a szomjúság vezeti, nem tudja elvezetni a többi embert az Istenhez.

Csak aki megtapasztalta ezt a szomjúságot, aki tudja, hogy az mivel jár, és abból hogyan lesz Istenhez közeledés, az tudja fölébreszteni másokban is ezt a szomjúságot

– hívta fel a figyelmet a metropolita.

Sőt, csak az tud jó pap lenni, akiben tovább él ez a szomjúság. Akit továbbra is ez hajt, az Isten vonzása – tette hozzá Kocsis Fülöp. „Imádkozzunk, hogy a ma pappá váló László testvérünkben ez a szomjúság tovább növekedjék. És a hívása, a hivatása majd ilyen módon a Lélek erejéből tudjon beteljesülni.”

„Te, Urunk, töltsd be Szentlelked ajándékával ezt a szolgádat, akit arra méltattál, hogy magára vállalja az áldozópapi fokozatot, hogy méltó módon, feddhetetlenségben oltárod elé állhasson, országod evangéliumát hirdesse, igazságod igéjének szent szolgálatát végezze, ajándékokat és lelki áldozatokat mutasson be, népedet az újjászületés fürdőjében megújítsa, hogy a te Egyszülöttednek a mi nagy üdvözítő Istenünknek, Jézus Krisztusnak második eljövetelekor ő is elnyerje saját nyája jó gondozásának jutalmát jóságod bőségével” – szólt a szentelési ima.

Az oltártól felállva a metropolita egyesével adta át László atyának az epitracheliont, az övet, a kézelőt, a felont és a liturgikont. Innentől már ő is bekapcsolódott a Szent Liturgia végzésébe.

László atya elvégezte első papi feladatait: kezébe vette a bárányt, áldoztatott és mirovált a Szent Liturgia végén.

László atya a liturgia után ajándékokkal köszönte meg a főpásztornak és a családjának, hogy imádkoztak érte, és nem szűntek meg segíteni őt hivatásában.

Az újszentelt a hajdúdorogi görögkatolikus székesegyházban teljesít majd segédlelkészi szolgálatot, illetve a Nagy Szent Bazil Oktatási Központ iskolalelkésze lesz.

Feczák László Miklós 1997. augusztus 18-án született Debrecenben. Élete első néhány hónapját Álmosdon töltötte. Görögkatolikus papként szolgáló édesapját a hivatása a Nagydoboson eltöltött tíz év után Kecskemétre szólította, így odaköltöztek. A középiskola első három évét a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte, érettségit pedig a debreceni Szent József Gimnáziumban tett, ami után sikeresen felvételt nyert a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe. Szemináriumi tanulmányai során szociális évét betegszállítóként az egri Markhot Ferenc Kórházban, illetve idősgondozóként az írországi Tullamore-ban töltötte. 2023-ban, a teológiai bacchalaureátus megszerzése után feleségül vette Feczák Borbálát (lánykori nevén Mosolygó Borbálát). 2023. augusztus 15-től Kocsis Fülöp metropolita Hajdúdorogra helyezte, ahol hitoktató, kollégiumi nevelő volt, emellett diakónusi szolgálatot látott el. Diakónussá szenteléséről ITT olvashatnak. Jelmondata: „Lelkem hozzád ragaszkodik.” (Zsolt 62,9)

