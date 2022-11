Az a legszebb templom, amely megtelik szeretettel – Megújult a kispesti görögkatolikus templom

Az Aranyszájú Szent János tiszteletére felszentelt templom az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása című pályázat útján újult meg. Új homlokzatot, ezzel együtt külső szigetelést kapott, a nyílászárók egy részét felújították, másik részét pedig újakra cserélték. A híveknek és Zuró József parókus családjának hála, felújították a bejáratot, a kórust, a templombelsőt és elkészült a filagória is.

Az udvar rendezése, a parkosítás is folyamatban van, amire nagy is a szükség, mivel Kispestre igen sok kisgyermekes család jár rendszeresen.

A szentelési szertartás után Kocsis Fülöp metropolita prédikációjában az aznapi apostoli szakaszról elmélkedett. A pap az Ószövetségben elsősorban áldozatbemutató ember volt, nem prédikált. A kor embere számára nagyon fontos volt, hogy ki tudja engesztelni Istent, és azt gondolta, ezt úgy tudja véghezvinni, ha valami nagy dolgot ajánl fel neki. Az Újszövetségben már teljesen más volt a helyzet – fejtette ki a főpásztor. – Szent Pál ezt írja: olyan főpapunk van, aki szent, tiszta, ártatlan és mentes a bűntől. Jézusnak nem volt rá szüksége, hogy áldozatot mutasson be Istennek, mert Jézus egyszer és mindenkorra feláldozta önmagát, ő lett az áldozati bárány. Sokan még most is ószövetségi módon gondolkodnak, szerintük Isten haragszik a bűnösökre, és valamilyen áldozatot kell hozni, hogy kiengesztelődjön. Az emberiség legnagyobb áldozata, hogy Isten Fia feláldozta magát, az ő áldozata pedig meghozta nekünk a megváltást.

Kocsis Fülöp hangsúlyozta: Jézus nem azért áldozta fel magát, mert Isten haragszik az ő népére és nem akarja magához fogadni, hanem mert a bűnök megkeményítették a szívünket, ezért

nekünk van rá szükségünk, hogy kiengesztelődjünk Istennel és békében tudjunk élni.

Jézus Krisztus tökéletes ember lett, aki tökéletesen tudta szeretni Istent, és Jézus Krisztusban az ember kiengesztelődött Istennel.

„A mély imádságban nemcsak Isten közelében vagyok, hanem átélem a vele való egységet, a Szent Liturgiában pedig valóságosan egyesülhetek vele. Jézus egyszer és mindenkorra feláldozta magát azért, hogy velünk egyesülhessen” – zárta beszédét a főpásztor.

A Szent Liturgia végeztével az agapé előtt Zuró József parókus köszönetet mondott a híveknek a sok segítségért, különösen a Márkó családnak, akik a búcsúi vendéglátásról gondoskodtak, a Kujbus családnak a templom korszerű, ledes világításáért, valamint Kiss Anita igazgatóasszonynak és a Hungarocontrol Zrt.-nek, akik a filagória elkészültét segítették.

Az ünnepség részeként átadták a templom alapítványa által létrehozott Aranyszájú Szent János-díjakat is. Idén Csekk Lászlóné Erzsike néni, a közösség egyik legaktívabb tagja vehette át az elismerést; a posztumusz díjat Czidor András, egykori világi elnök kapta, akinek elismerő oklevelét fia vette át a család nevében.

Simicskó István országgyűlési képviselő az ünnepségen úgy fogalmazott, jelenleg az európai keresztény civilizáció és Nyugat-Európa is gondokkal, nehézségekkel küzd. XVI. Benedek emeritus pápa szavait idézte, aki arra intett, hogy realisztikus módon legyünk felkészülve arra, hogy a gonosz mindig támadni fog kívülről és belülről egyaránt. „Ezt látjuk napjainkban is. Az ehhez hasonló nehéz helyzetekben egyre inkább a Jóisten felé kell fordulunk, és ezért is fontos, hogy templomok, iskolák épüljenek.”

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír