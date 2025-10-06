Az ökológiai válságon lehet változtatni – Szerdán kezdődik a 2025-ös Laudato si’-animátor-kurzus

Tíz éve, 2015-ben adta ki Ferenc pápa a Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikáját, melyről idén a jubileum miatt különösen sokat hallhatunk. Ez az enciklika példátlanul nagy hatást gyakorolt a világ vallásos és nem vallásos részére egyaránt. Többek között ennek hatására alakult meg a nemzetközi Laudato si‘ Movement (Laudato si’ Mozgalom), amely az animátorképzést nyolc évvel ezelőtt kidolgozta és világ körüli útjára indította. De mit kell vajon egy enciklikán animálni? És mit ad hallgatóinak egy olyan tanfolyam, amelyet pápai körlevél inspirált?

Mire hív minket a Szentatya?

„Sosem bántottuk annyira közös otthonunkat, és sosem okoztunk neki annyi sérülést, mint az utóbbi két évszázadban” – mondja Ferenc pápa (Laudato si’ 53), és, értsük jól, ezzel az egyházi tanítás szintjére emeli az ökológiai-társadalmi válság tényét. És nem véletlenül teszi ezt. Az Egyház társadalmi tanítása ma már alapigazságként kezeli, hogy napjaink krízise és annak tünetei (világméretű menekültprobléma, klímaváltozás, tömeges fajkihalás stb.) erkölcsi eredetűek, és abból fakadnak, hogy

a teremtett világot immár nem Istentől kapott, féltve őrzendő gyönyörű ajándéknak, hanem a végletekig kizsigerelhető erőforráshalmaznak, magunkat pedig ezen erőforrások egyedüli és mindenható urának tekintjük.

Szerencsére Ferenc pápa nem áll meg az aggasztó tények beismerésénél, rögtön irányt is mutat számunkra: „De arra kaptunk meghívást, hogy az Atyaisten eszközei legyünk abban, hogy bolygónk olyan legyen, amilyennek ő megálmodta, amikor megteremtette, és megfeleljen az ő tervének, amellyel békét, szépséget és teljességet akar adni neki.”

Ebben a meghívásban kívánnak segítőtársakká válni az animátorok. Nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy a valósággal őszintén szembenézve önmaguk is az ökológiai megtérés útjára lépjenek, és helyi – elsősorban katolikus – közösségeiket (plébánia, iskola stb.) is erre inspirálják.

És bár az ökológiai megtéréshez valójában nem kell mást tennünk, mint visszatérnünk a krisztusi egyszerűséghez, egyetemes szolidaritáshoz, és valóban hitünk szerint élni, azért a változás, változtatás módjának megtalálása nem feltétlenül egyszerű. Főként nem az napjaink kényszeresen túlfogyasztó társadalmában, melyben

még a hívők nagy része is jóval több időt tölt a fogyasztás templomaiban (bevásárlóközpontokban, plázákban), mint Isten házában vagy akár a természet szentélyében.

Mit érdemes tudni a Laudato si‘-animátor-képzésről?

A Laudato si’-animátor-kurzus a változáshoz, változtatáshoz szükséges lépések megtételéhez ad muníciót.

Hogy hogyan? A képzés egy ötalkalmas, ingyenes online foglalkozássorozat, mely a katolikus tanítás nézőpontjából mutatja be és értékeli a Földön zajló folyamatokat, azt, hogy mi történik a szegényekkel és az anyafölddel.

Az ismeretanyagon túl nagy hangsúlyt kap az imádság, a spirituális-lelki fejlődés és feltöltődés is, melynek eredményeként a kurzus a világban tapasztalható válságokra átfogó, erkölcsi alapokon álló válaszokat kezdeményez.

Az előadók között szerepel például Nemes Csaba meteorológus, a Naphimnusz Egyesület elnöke; Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és egyben az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának elnöke; Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tudományos munkatársa; Andacs Noémi, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa; Hódsági Kristóf SJ; Mihók Barbara ökológus, mentálhigiénés szakember; Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense; Szalay Tímea környezeti nevelő és teremtésvédelmi referens, valamint Németh Nándor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programvezetője.

A program azonban nem áll meg a tudás átadásánál. Célja kifejezetten és hangsúlyozottan az, hogy a résztvevők a megszerzett tudást a mindennapokban cselekvésre váltsák, animátorként térjenek vissza saját helyi közösségeikbe, és ott terjesszék a teremtéstudatos életmódot és felfogást, segítsék a tevékeny változásban a helyi közösségeiket. Ennek első lépéseként a képzés végén egy közösségi teremtésvédő projektet kell megvalósítaniuk, ami lehet akár helyi teremtésvédelmi foglalkozás, természetben végzett közösségi lelkigyakorlat, tárgymegosztó kör szervezése stb.

Végzett animátorok tapasztalatai, megélései

És hogy mit is ad a résztvevőknek a program? Erre álljon itt néhány idézet a korábbi kurzusokat elvégző résztvevőktől:

„Tudást, hogy mennyire nagy a baj; ráeszmélést, hogy mi mindent veszíthetünk; reményt, hogy van esély, mert nem csak rajtunk múlik; feladatot, hogy rajtunk is múlik, minden emberen; rálátást, hogy milyen sokan elkötelezetten tesznek már.”

„Kaptam egy szuper közösséget és a legnagyobbat: az ökológiai megtérést!! Köszönöm!!”

„Fokozatosan elmúlt a klímaszorongásom! :))) Erőt kaptam ahhoz, hogy türelmes legyek a környezetemmel (és magammal).”

„Nagy hatással volt rám, hogy minden előadást és előadót áthatott a remény, hogy érdemes megtenni azt a keveset, amire képesek vagyunk, és az elég is. Nagy erőt adott a közösségben való cselekvés hangsúlyozása, újra erőt adott, hogy ha nehezen is megy a közösségépítés, nem szabad feladni.”

„Most gyóntam meg először a teremtés ellen elkövetett bűneimet.”

„Mennyire szükségünk van arra, hogy közösen is szemlélődjünk, a természetben legyünk, és ezáltal életünk is megváltozzon – ökológiai megtérésben legyen részünk. Együtt kis lépesekben haladva könnyebb!”

A tanfolyam a nemzetközi Laudato Si’ Movement (LSM) teremtésvédelmi mozgalom, az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület együttműködésével indult magyar nyelven, első alkalommal 2022 őszén.

Az eddigi négy kurzuson összesen 180 magyar animátor végzett, jó páran köztük a határokon túlról. A szervezők a képzést követően sem engedik el a résztvevők kezét, hanem további programok és felületek segítségével (havi online találkozó, zárt Facebook-csoport, országos személyes találkozó stb.) motiválják őket és segítik hálózatosodásukat.

A Laudato si’-animátorok így már most is országos hálózatot alkotnak, és a kurzust követően is aktív kapcsolatban maradnak egymással – sokan harcostársakon túl immár barátokká is váltak.

Kapcsolódjon be Ön is!

A 2025-ös animátorkurzus 2025. október 8-án indul. A teljes program és a regisztrációs link ITT található.

A foglalkozássorozatra olyan felnőtteket várnak, akik meghívást éreznek arra, hogy egyházközségük, közösségeik életét teremtéstudatosabbá formálják: segítsék helyi szinten megvalósítani a szegények és a Föld kiáltására figyelő, kifelé megnyilatkozó Egyházat, és közösségükben az ökológiai megtérés kovászaivá váljanak.

Különösen ajánlják a részvételt teremtésvédelmi referenseknek, egyházi és világi közösségek vezetőinek, közösségek önkénteseinek, pedagógusoknak.

De rajtuk kívül is bárkit örömmel látnak, aki osztozik Ferenc pápa alábbi reményében, és tenni is kíván érte: „A Teremtő nem hagy magunkra minket, sosem fordít hátat szeretettervének megvalósításában, nem bánja meg, hogy megteremtett minket.

Az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében.” (Laudato si’ 13.)

Szerző: Darányiné Szabó Eszter/ Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület

Forrás: Bízd Rá Magad Média

Fotó: Merényi Zita; Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület

