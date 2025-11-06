Az oltárszolgálat is tanúságtétel – Átadták a Miskolci Egyházmegye ministránsdíját

A főpásztor méltatta Kovács Botond lelkiismeretes, megbízható segítő munkáját az oltárszolgálatban, melyet immár több éve minden vasárnap és ünnepnapokon végez.

A Szent Liturgián elhangzott prédikációjában Orosz Atanáz püspök a hitvallás fontosságát hangsúlyozta.

Az egy hónappal ezelőtt boldoggá avatott Orosz Péter Pál vértanú Jézus Krisztusba vetett hitét emelte ki példaként, akinek lelkületét a háborús helyzet, az illegalitásban, bujkálva végzett szolgálat sem törte meg. Boldog Orosz Péter Pál azt az igazságot képviseli a modern korban is, amelyet 1700 évvel ezelőtt Szent Demeter képviselt – mondta a főpásztor.

A tanúságtételnek a mai világban különböző formái lehetnek: ilyen a ministrálás és az oltárszolgálat is – hansúlyozta szentbeszédében a miskolci megyéspüspök.

De tanúságot tehetünk Jézusról a legegyszerűbb módon is azzal, ha családtagjainknak, rokonainknak, munkatársainknak el tudjuk mondani, hogy hiszünk a Megváltóban, és ezt a hitet komolyan gondoljuk; ha beszámolunk gyermekeinknek, unokáinknak arról, hogy milyen öröm ért minket a templomban, az egyházi szokások követésében és a Jézus Krisztussal való találkozásban.

A főpásztor arra biztatta a híveket, hogy Jézus Krisztus parancsa szerint és a Szentlélek különleges kegyelmével tegyenek tanúságot a hitünkről alázattal, szeretettel, abban a helyzetben, ahová Isten helyezte őket, és ahol ez lehetséges.

Szöveg: Dsupin Éva

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír