Az onitshai Utolsó vacsora – Nigériai templomba kerül Muhari-Papp Sándor Balázs Leonardo-tanulmánya

A kiállítást Ugokwe Henry Nnaemeka, a nigériai onitshai érsekség papja, az Onitsháxban található árvaház igazgatója nyitotta meg. Mivel jelenleg a pécsi egyetemen tanul pszichológiát, és a doktori disszertációjára készül, magyarul beszélt. Kiemelte: különleges eseményt ünneplünk ma, annak a lenyűgöző újraértelmezésnek a bemutatását, amely az Az utolsó vacsorát eleveníti meg a kiemelkedően tehetséges Muhari-Papp Sándor Balázs magyar művész alkotásában.

Ez a mű hidat képez Leonardo da Vinci időtlen szellemi remekműve és „Balázs egyedi látásmódja között, melyet modern perspektívát tükröző kulturális és szimbolikus elemek gazdagítanak”.

Az Utolsó vacsora nem csupán a hit narratívája, hanem az emberi kötelékek, a megbocsátás és az egység örök tanúságtétele is – hangsúlyozta a nigériai lelkipásztor. – Különösen szimbolikus a remény évében.”

„Balázs új életet lehelt ebbe a témába az élénk színek és részletgazdag kidolgozás révén, amely lehetővé teszi számunkra, hogy friss szemszögből lássuk a történelem egyik legismertebb pillanatát.”

Ez a bemutató több mint a művészet ünneplése – felhívás egyúttal arra, hogy elmélkedjünk az összetartozás tartós erejéről és a remény időtlen üzenetéről, „amely generációkon át rezonál”. Felhívás, hogy gondolkodjunk el a szeretet, az egység, az egyenlőség és az igazság erejéről, tekintet nélkül színünkre, társadalmi helyzetünkre vagy vallási hovatartozásunkra.

Ez az alkotás az emberiség szépségére irányítja figyelmünket, amely a szeretetben egyesült család, és amely egy asztalnál osztozik egységben.

„Köszönjük meg Balázsnak ezt a rendkívüli hozzájárulást a művészeti világ és közös kulturális örökségünk gazdagításához. Az ő elkötelezettsége emlékeztet minket arra, hogy a művészet képes áthidalni az időt, egyesíteni minket univerzális nyelvén keresztül.

Jézus Leonardo közvetítésével küldi az üzenetét az egyetemes megbocsátásról és szeretetről, ami generációkon keresztül ível e kiállításig és tovább”

– fogalmazott a kiállításmegnyitón Ugokwe Henry Nnaemeka. Hozzátette: itt is három egymást szorosan követő generáció teszi ezt: Gábor István, Kiss Boglárka és Muhari-Papp Sándor Balázs.

Köszöntötte a megjelenteket Csókay András idegsebész, a kiállítás fővédnöke is. Emlékeztetett: Gábor István tanítványa Muhari-Papp Sándor Balázs, az övé pedig Kiss Boglárka. Mindhármukra jellemző a szakralitás.

Csókay András idézte Gábor István ars poeticáját: „Örömet szeretnék szerezni képeimmel. Sosem az a célom, hogy a nézőimet kiábrándítsam, csüggedésre késztessem, hanem hogy bizakodást adjak képeimmel számukra.

Nem a depressziót, hanem a vitalitást akarom közvetíteni.”

A kiállítás fővédnöke leszögezte: az evangéliumnak is ez az üzenete. Muhari-Papp Sándor Balázs Utolsó vacsora című tanulmánymásolatának megszületéséről elmondta: Nigéria közepén, Onitshában van az orvosmissziójuk, ahol Balázs már többször is segítette a munkáját (Csókay András felkérésére Muhari-Papp Sándor Balázs 2001 óta készít illusztrációkat, amelyek neves külföldi folyóiratokban jelentek meg, és tették érthetőbbé az idegsebész új műtéti eljárásait – B.D.). Van ott egy hatalmas, háromszáz elhunyt embert befogadó halottasház. Afrikában nincsenek hűtőházak, ezért formalinos feltöltéssel tartósítják a halottakat. Vannak, akik már több éve ott vannak, de még mindig nem jöttek értük. Előbb-utóbb azért csak lezajlik a temetés. Nagyon sok megkeseredett ember van, annak ellenére, hogy ebben a térségben sok a katolikus hívő. A halottasház a Szent Borromeo Károly Kórházban van. A kórház igazgatója, Izunna Okonkwo atya kezdeményezte, hogy a kórházi templomon kívül épüljön egy másik templom is, a halottasház mellett, ahol vigaszra találhatnak az elhunytak hozzátartozói. Elképzelése megvalósult. 2024 elején, télen Balázs kint volt Nigériában az orvosmisszióval, és ugyancsak

Izunna atya fölvetette: az újonnan épült templomot díszítse olyan festmény, amely előre jelzi a feltámadást, azt, hogy Krisztus az Úr az életünkben.

Izunna Okonkwo arra kérte Balázst, hogy készítse el Leonardo da Vinci Utolsó vacsorájának tanulmánymásolatát, ő pedig igent mondott erre. Az elmúlt egy évben folyamatosan dolgozott „ezen a csodálatos” képen.

Csókay András elmondta azt is, hogy február 15-én indulnak Nigériába az újabb orvosmisszióra, és magukkal viszik ezt a festményt is. Imát kér tőlünk, nehogy megsérüljön az alkotás. A főorvos reméli, hogy minden rendben lesz, és a kép reményt, vigaszt nyújt majd az ott síró, kesergő embereknek.

Elmélyülve a festmény szemlélésében, a nézőben felidéződik az Eucharisztia megalapítása, mely az életünk legfontosabb reménye.

A megnyitón Pataki Noémi és Tran Viktória táncművészek a tánc nyelvén fejezték ki azt az egyetemes üzenetet, amelyet a három képzőművész kiállítása közvetít.

A kiállítás kurátora Bukta Imre Kossuth-díjas festőművész. A tárlat február 8-ig látogatható.

*

Hírportálunk kérdésére Muhari-Papp Sándor Balázs elmondta: mielőtt hozzákezdett Leonardo Utolsó vacsora című műve tanulmánymásolatának megfestéséhez, beszélt egy római katolikus pappal, aki az utolsó vacsoráról írta a szakdolgozatát, és összegyűjtött számára Kr. u. 1–2. századból származó képi ábrázolásokat.

Úgy ment ki Nigériába, hogy ezek alapján alkotja meg a saját, az utolsó vacsorát megjelenítő festményét. Izunna atya azonban ragaszkodott Leonardo Utolsó vacsorájához. Egyetlen dologban engedett: abban, hogy az ablakon kinézve Onithsa táruljon a néző szeme elé. „Mondtam neki, hogy így

ez lesz az Onitshai utolsó vacsora.”

Kényszerítő körülmény volt az is, hogy Leonardo festménye borzasztóan megrongálódott, sok részlet egyáltalán nem látszik rajta. Muhari-Papp összeszedte a Leonardo-másolatokat. A legpontosabb egy holland rendházban lévő másolat, amelyről művészettörténészek bebizonyították: Leonardo tanítványai készítették. A sokféle másolat összeillesztésével készült el a kép.

A festőművészt informatikus unokaöccse segítette az anyaggyűjtésben. A hiányos részeket ő maga egészítette ki. A képen elsősorban Kárpát-medencei virágok láthatók. Festés közben kikérte több ember tanácsát, akik azt javasolták, hogy a bibliai növényeket is ábrázolnia kellene. Egyik kedves ismerősétől megkapta karácsonyra ajándékba A Biblia virágai című könyvet, amelyet felhasznált a munkájához. Természetesen megjelennek a festményen Nigéria jellemző növényei, virágai is.

Muhari-Papp Sándor Balázs elmondta azt is: az Utolsó vacsora tanulmánymásolatát az onitshai Szent Borromeo Károly Kórház halottasházának kápolnájában helyezik majd el. A művész reméli, hogy a halottak hozzátartozói megvigasztalódnak elmélyült imádkozásuk közben. Az oltáron már ott van a Michelangelo által megalkotott Pieta-szobor tökéletes másolata. Vele szemben lesz látható az Utolsó vacsora. „E két alkotás között imádkozni…, ennél felemelőbb érzést nem tudok elképzelni.” A szobron a halott Jézust tartja Mária a karjában, másik oldalon az Utolsó vacsora. Ez a legszebb búcsúzás a halottainktól.

„Remélem, hogy a hozzátartozók megnyugodva, a feltámadás reményében, békében hagyják el a kápolnát. Hiszem, hogy ez a festmény szimbóluma lehet annak az őszinte viszonynak, ami az idők során a helyiek és a missziós tagok között kialakult, és az abból kinőtt állami szintű segítségnyújtásnak is, amit a Hungary Helps tevékenysége fémjelez.”

Nyilatkozott hírportálunknak Csókay András idegsebész, a kiállítás fővédnöke is. Kiemelte: Muhari-Papp Sándor Balázzsal huszonhárom éve vannak személyes kapcsolatban. Rajzaival, illusztrációival „eddig mindig ő segített nekem a misszióban, vagy a tudományos munkámban”, és most megfordult a kocka.

Ezzel a képpel ugyanis ő fogja elvégezni odakint Onitshában a legnagyobb gyógyítást.

Rengeteg síró, zokogó ember van a halottasház mellett; hiába nagy a hitük, óriási az elkeseredés. Ez a kép azonban, amit ő elkészített egy év alatt, és most kiviszünk ajándékba, Jézus gyógyító erejét adja át az ottani embereknek.

Az Oltáriszentség közelében felállított Utolsó vacsora látványa révén igazi gyógyulás kezdődhet meg az elkeseredett lelkekben.

Ennek a missziónak Balázs lesz a főorvosa.”

Fotó: Merényi Zita



Bodnár Dániel/Magyar Kurír