Az örökbefogadás keresztény döntés

„A helyesen felfogott örökbefogadás és nevelőszülőség […] segít felismerni, hogy a gyermekek, akár vér szerintiek, akár örökbe fogadottak, mások, mint mi. Befogadni, szeretni, gondoskodni kell róluk, nem elég a világra hozni őket. A gyermek elsődleges érdekének kellene mindig inspirálnia az örökbefogadásról és nevelőszülőségről meghozandó döntéseket” (Amoris laetitia, 180.). „Sok házaspárnak nem lehet gyermeke. Tudjuk, hogy mindez mennyi szenvedéssel jár. Másrészt azt is tudjuk, hogy »a házasság nem csupán az életadásra lett alapítva. […] Ezért akkor is, ha a sok esetben forrón óhajtott gyermekáldást nélkülözniük is kell, a házasság megmarad mint teljes életközösség, s megőrzi értékét és felbonthatatlanságát.« Ezenfelül »az anyaság nem kizárólag biológiai adottság, hanem különböző módokon fejeződik ki«” (Amoris laetitia, 178.).

„Jó arra is emlékeznünk, hogy az életfakasztás és az örökbefogadás nem egyedüli módja a termékeny szeretet megélésének. A sokgyermekes család is arra hivatott, hogy hasson a társadalomra, amelyben él, és a termékenység más formáit is kibontakoztassa, melyek az őt fenntartó szeretetnek mintegy meghosszabbításai” (Amoris laetitia, 181.).

Gondolkodjunk el Isten elsőbbségéről a szeretetben: Isten mindig előttünk jár, és semmit sem követel tőlünk, hanem örömmel fogadja minden szeretetválaszunkat, még a legkisebbet is! Gondolkodjunk el ezen, és idézzük fel ezt az igazságot a mindennapokban!

Az aktuális rész és a kísérőfüzet elérhető ITT.

A videósorozat további részei az MKPK Családügyi Bizottságának honlapján tekinthetők meg.

Forrás: Laityfamilylife.va; MKPK Családügyi Bizottsága; Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja

Fotó: Laityfamilylife.va



Magyar Kurír