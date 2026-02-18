Az „Öt pont” szemléltető módszerről tartottak kateketikai képzést Máriaradnán

A képzést a Temesvári Római Katolikus Püspökség és az Egyházmegyei Katekétikai Hivatal; Dirschl Johann általános helynök, a temesvári egyházmegye tanfelügyelője; Ozsváth Judit, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója; a máriaradnai plébánia és Andreas Reinholz plébános, valamint Ioan Cădărean lippai és temesújfalui plébános együtt szervezték.

Felkérésükre a Jézus Szíve Nővérek Társasága tagjai, Stafford Kriszta, Tóth Adrienn és Rodriguez Guadalupe az „Öt pont” szemléltető módszert, a társaság saját, levédett katekétikai módszerét mutatták be.

A résztvevők – mintegy harminc fő, akik egyházi és világi iskolákban oktatnak, továbbá a plébániai hitoktatásban tevékenykednek – Temesvárról, Aradról, Pécskáról, Majláthfalváról, Lugosról, Temesszlatináról, Óbesenyőről, Temesrékasról, Lovrinból, Újszentesről, Resicabányáról, Krassócsörgőből, Újmoldovából és Nagyszentmiklósról érkeztek.

Az előadások magyar nyelven zajlottak, a román nyelvű fordítást a képzés mindkét napján Dirschl Johann általános helynök vállalta.

A programban pénteken szentségimádás, szombaton délben szentmise is szerepelt.

A szentmisét Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mutatta be. Koncelebráltak a jelen lévő lelkipásztorok. A szentmisét a temesvári egyházmegyéért, valamint a hitoktatókért ajánlották fel.

„Rajtatok keresztül a Jóisten csodálatos dolgokat visz végbe – hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor. – Gondoljatok csak az osztályaitokra, a csoportjaitokra: ha minden csoportból két‑három fiatal Krisztus lelkes tanítványává válna, néhány év múlva vajon milyenek lennének a plébániai közösségeink?

A hitoktatás egyik célja, hogy Krisztus tanítványaivá neveljük a ránk bízott gyermekeket és fiatalokat. A második cél, hogy ezeket a tanítványokat közösségben neveljük. A harmadik cél pedig az, hogy előkészítsük az Úr útját, hiszen ő a mi erőnk” – fogalmazott homíliájában Pál József Csaba püspök.

Lelki és szakmai képzés

Akik gyermekek és fiatalok oktatásával, nevelésével foglalkoznak – legyenek pedagógusok, tanítók, tanárok –, egy dologban valószínűleg egyetértenek: nincsenek biztos módszerek, tippek arra, hogyan kedveltessék meg az adott tantárgyat a növendékekkel. A tanító- és tanárképzés Romániában egységes tanterv alapján zajlik ugyan, ám a gyakorlatban történő oktatás, nevelés olykor feladja a leckét a pedagógusnak. Felgyorsult, pörgős, a modern technikát lépten-nyomon (jól-rosszul) használó világunkban létfontosságú a megfelelő képzés, a nyitottság, a rugalmasság – a katedra mindkét oldalán. Így hát előfordul, és hasznos is, hogy időnként a pedagógus is úgymond beül az iskolapadba, új ismereteket sajátít el, új ötletekkel, módszerekkel ismerkedik.

A Jézus Szíve Nővérek Társaságát a kassai születésű Péterfy Ida alapította 1940-ben, aki felismerte, hogy szükség van olyan szerzetesekre, akik az evangélium örömhírét nem csupán hitelesen, hanem a fiatalok számára vonzó módon hirdessék. Ida nővér dolgozta ki az „Öt pont szemléltető módszert”, amely nemcsak az ő kincse, öröksége, hanem a kongregáció karizmája is.

Hitoktatás – gyümölcsérlelés

Hogyan szólítjuk meg Istent? Teremtő, Atya, Jó Pásztor… Ki az ember? Test és Lélek. Mi a legfontosabb kapcsolatunk Istennel? Az imádság. De ha a szív távol van Istentől, az imádság üres. Hogyan tudok segíteni a gyermekeknek megfogalmazni, ki számukra Isten? Mi az, ami közös bennünk Istennel? Hogyan lehet Istennel kapcsolatot teremteni? Mindezekre a kérdésekre és még sok hasonlóra keresték a választ együtt az előadók és a résztvevők a képzés első napjának délutánján.

Végül a szerzetesnővérek az evangéliumok tanítására alapozva hozták közelebb Jézus Krisztus alakját. Elhangzott: a hitre nevelés leginkább a gyümölcsérleléshez hasonlít: az eredmény nemcsak a szakértelmtől függ, hanem a befogadó talajtól is, vagyis attól, hogy a fiatalok hogyan tudnak válaszolni Isten kegyelmére.

Ami a gyermekek lelkében lezajlik, az egy folyamat, hasonló a gyümölcs beéréséhez: idő és türelem kell hozzá. „Mi, hitoktatók pedig része vagyunk ennek a folyamatnak. Míg az oktatás az értelemre hat, ismereteket, tudást adunk át, tervszerű felkészítést jelent, a nevelés a szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítását jelenti. A hitre való nevelés eredménye maga a hitélet, amelynek folyamán kialakul a kapcsolat Istennel” – mondták előadásukban a szerzetesnővérek.

Az Öt pont szemléltető módszer

Értelem, érzelem, akarat, fantázia, memória – öt funkció, illetve képesség, amely a szemléltető módszer alapját képezi.

Első lépésként, az óra elején fontos a tanulók érdeklődésének felkeltése, ami a fantáziájukon keresztül történik játékkal, irányított beszélgetéssel, vetítéssel stb., az életkoruknak megfelelően.

A második lépés az értelmet célozza: illusztrált magyarázattal egybekötött tulajdonképpeni tanítás. A hitoktató használhat képeket, de rajzolhat is a táblára.

Harmadikként következik a kapcsolat a való élettel: az érzelmek abban segítenek, hogy a gyermek vagy a fiatal megfogalmazza, hogyan jelenik meg a tanítás az ő mindennapi életében, az iskolában, a családban. Ha nem sikerül ezt a kapcsolatot felfedezni, akkor a magyarázat csupán elmélet marad a számára.

Az akarat a konkrét erénygyakorlatban, vagyis a tanultak tettekre váltásában segít. Például, ha a gyermekek az imáról tanulnak, akkor az elkövetkező hétre ki lehet választani azt a személyt, akiért mindennap imádkozni fognak.

Az óra a memóriára épülő összefoglalóval zárul.

Az előadásban kiemelték: nagyon fontos, hogy ne a hitoktató, hanem a tanulók foglalják össze a hallottakat. Ez történhet játékosan, aktív módon, például rajzolással.

A képzés során a résztvevők óravázlatot készítettek, és együtt beszélték meg a módszer egymást követő lépéseit. Végezetül mindenki egy-egy szóban, illetve mondatban megfogalmazta, mit jelentett számára a találkozó.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

