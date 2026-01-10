Az ukrajnai római katolikus püspökök Jézus Szentséges Szívére bízzák hazájukat

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Az Úr 2026-os évében az Ukrajnai Római Katolikus Egyház az Úr Jézus Szent Szívének misztériumára fog összpontosítani, hogy elmélkedjen végtelen szeretetéről, engesztelést végezzen bűneinkért és az egész világ bűneiért, és imádkozzon hazánk békéjének, igazságosságának és lelki megújulásának ajándékáért.

Ezzel a levéllel hozzátok fordulunk, és arra hívunk, hogy együtt lépjünk be Isten szeretetének misztériumába, amely még a szenvedés és a háború közepette sem halványul el.

Szent Bilcsevszkij József példáját követve tesszük ezt, aki 1918-ban, amikor Európa egy véres háború után könnyeit törölgette, megmutatta Isten népének a lelki üdvösség útját.

Lelkipásztori szívében megérett a meggyőződés, hogy az erkölcsi, vallási és nemzeti megújulásnak ott kell kezdődnie, ahol a Megváltó szeretetének tüze ég – az ő Szent Szívében. A szent érsek akkor ezt írta: „Jézus Szívében van a világ üdvössége, van a béke és van a győzelem, amelyet a világ nem adhat.”

Ma, amikor földünk a háború tragédiáját éli át, nem érzelmi megfontolásokból, hanem Krisztus Szívének erejébe vetett mély hitből akarjuk megújítani ezt a felajánlást, amelyben a nemzetek megtalálják méltóságukat, az emberek visszanyerik reményüket, és az Egyház erőt merít a tanúságtételhez.

Szent Bilcsevszkij József továbbra is pásztorunk, azt tanítva, hogy az igazi szabadság az Istenhez való hűségből fakad, és Jézus lándzsával átszúrt Szíve a kapu a szeretet győzelméhez a gyűlölet felett.

Kedves Testvéreim!

A háború, amely hazánkat érte, ártatlanok szenvedését, családok szétesését, otthonok romjait és a jövőtől való mély félelmet hozta magával. Az Egyház pásztoraiként teljes erőnkkel hangsúlyozni akarjuk: nem vagytok egyedül.

Krisztus, a történelem Ura, nem fordította el tekintetét Ukrajnától. Szíve, tele emberszeretettel, nyitva marad a reménytelen, a küzdő, a lelkileg és fizikailag sebesült, a szeretteit elvesztő és a holnaptól félő emberek felé.

Szent II. János Pál, Jézus Szívének nagy tisztelője, aki 25 évvel ezelőtt ellátogatott hazánkba, azt tanította, hogy ez a kultusz „a szeretet iskolája, amely a hívőket az üdvösség forrásaihoz vezeti”. Ez nem szentimentalizmus, hanem élő, átalakító erő, „amely képes meggyógyítani a nemzetek szívét”. Ezért minden hívőhöz fordulunk: álljatok közel Jézus Szívéhez, imádjátok őt, szemléljétek őt, tanuljatok tőle csendet, bátorságot és megbocsátást.

Az igazi béke nem csak erőszakból, diplomáciából vagy stratégiából születik. A béke az Istenhez megtért szívből születik.

Ezért szeretnénk ezt az évet mély lelki felhívás időszakaként megélni: „Uram Jézus, változtasd meg szívünket, hogy Ukrajna a te törvényedre és a te szeretetedre épülő nemzet lehessen!”

Szent Bilcsevszkij József tanította: „Egy nemzet újjáépítése a lelkiismeret újjáépítésével kezdődik.”

Ezért arra hívunk mindenkit, hogy tartsa meg Isten tízparancsolatát, újítsa meg a szentségi életet, a lelkiismeretet megtisztító gyónást, a megbocsátást, még akkor is, ha a szív sebesült, és éljen igazságban, ne pedig az erőszak és a gyűlölet szellemében. Minden megtért szív olyan, mint egy égő gyertya, amelynek fénye megnyitja az utat a lelki és nemzeti szabadsághoz.

Szeretteink Krisztusban!

Jézus, azzal, hogy megmutatta Szívét Alacoque Szent Margit Máriának, nemcsak kinyilatkoztatta szeretetét, hanem szent ígéreteket is adott általa. Ezek olyanok, mint a lelki élet térképe a családok, papok, fiatalok és az egész nép számára.

Krisztus számos ígérete között szerepel: béke az otthonokban, vigasz a szenvedésben, bőséges áldás a mindennapi nehézségekben, buzgalom a közömbösök iránt, erő a kísértésekben, bizalom a kételkedőknek, és a halál óráján – különleges védelem és menedék.

Az Úr Jézus ígéretei által vezérelve kérünk és hívunk benneteket, hogy állítsátok vissza a hónap első péntekjeinek gyakorlatát, térjetek vissza az Oltáriszentség gyakori imádásához, az Úr Jézus Szent Szívének felajánlott szertartás napi elmondásához és a világ bűneiért való engesztelő imákhoz.

Ezek a lelkigyakorlatok nemcsak a jámborság megnyilvánulásai, hanem lelki orvosságok, a remény iskolája és a szív békéjének forrása is.

Az évszázadok során számos szent és lelki tanító mutatott rá Jézus Szívére mint az Egyház kincsére. Szent II. János Pál ezt tanította: „Jézus Szívében rejlik a válasz az ember legmélyebb kérdéseire.” Szent Fausztina megismételte: „Ennek a Szívnek a sugaraiban az irgalmasság óceánját találom.” Szalézi Szent Ferenc így buzdított: „Fogadd be Jézus Szívét, és ő átalakítja szívedet.” Szent Pio atya pedig azt mondta: „Jézus Szíve az az út, amely soha nem vezet sötétségbe.”

Hadd inspiráljanak minket tanúságtételeik, hogy ez az év ne csak jámbor megemlékezés, hanem lelkigyakorlat is legyen az egész ukrán egyház számára.

E tekintetben

a következő évben minden plébánián ünnepélyesen megújítjuk a Jézus Szent Szívének tett felajánlási szertartást.

Legyen ez a szertartás a békéért való könyörgés, az egységért és a megbocsátásért való ima, a szívek megtérésére való felhívás és az emberek bizalma Isten gondoskodásában és hatalmában.

Az egység liturgikus gesztusának ki kell fejeznie hitünket abban, hogy Ukrajna Jézus Szívéhez tartozik, és Jézus Szíve a szabadság útja.

Legyen ez az év a családi ima megújulásának, a Jézus Szívéről szóló mélyreható katekézisnek, számos bűnbánati istentiszteletnek, a hit bátor tanúságtételének, a szenvedők lelki és anyagi segítésének, a plébániák megerősítésének ideje a szeretet, az egység és a kölcsönös támogatás szellemében.

Templomaink és otthonaink olyan hellyé váljanak, ahonnan a remény fénye sugárzik egész Ukrajna számára.

Kedves Testvérek!

Az Úr Jézus Szentséges Szívére bízunk benneteket, és kérjük, hogy békéje, szeretetének tüze és irgalma érintsen meg minden ukrán családot. Szent Bilcsevszkij Józseffel ismételjük: „Jézus Szívében van a jövőnk, az erőnk és az üdvösségünk.”

Az Úr Jézus Szentséges Szíve legyen világosság Ukrajna számára, pajzs azoknak, akik a békéért és a szabadságért harcolnak, gyógyulás a sebesülteknek, nyugalom az elnyomottaknak és út a szabadsághoz.

Lelkipásztori áldással

Az Ukrajnai Római Katolikus Egyház püspökei

03/2026. sz.

Lemberg, 2026. január 1.

A levelet Ukrajna minden katolikus plébániáján fel kell olvasni az Úr megkeresztelésének ünnepén, január 11-én, vasárnap.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír