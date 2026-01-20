Az Úr szolgálatának iskolájában – Alapításának 1500. évfordulójára készül a bencés rend

Egy ezeréves házban szinte minden évre jut egy-egy évforduló. De 1500 éves ritkán. 2029-ben ilyennek nézünk elébe, ekkor lesz ugyanis 1500 éves a bencés rend. Szent Benedek atyánk 529-ben alapította meg monostorát Montecassinón, s ezzel létrehozta a bencés életeszményt, amelyet a Regulában fogalmazott meg szabályzat formájában.

Szent Benedek a Regulában 1500 évvel ezelőtt így definiálta a monostort: az Úr szolgálatának iskolája. Egy hely, ahol Isten keresését és a testvérek szolgálatát tanuljuk közösségben, egymás tanulótársaiként.

Készületünk útján 2026-ban az iskola, 2027-ben a szolgálat, 2028-ban pedig a hivatás lesz tematikus súlypontunk.

A négy tematikus évet bencés közösségünk négy ikonnal szeretné emlékezetessé tenni: Szent Benedek ikonja fejezi ki az iskola évét, Szent Mártoné a szolgálat évét, az Istenszülő Szűz Máriáé a hivatás évét, a tanító Krisztus ikonja végül a 2029-es jubileumi évet. Szent Benedek ikonját, amely az iskola évében végigkísér minket, március 21-én, Szent Benedek atyánk ünnepén fogjuk bemutatni.

2026-ban, az iskola évében iskoláink és a bencés közösség oktató, nevelői hivatására összpontosítunk. A Pannonhalmi Főapátság fenntartásában jelenleg tizenkét iskola működik. A pannonhalmi monostor mellett a nagy hagyományokkal rendelkező Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium; a többi tizenegy iskola pedig országszerte alkot olyan hálózatot, amelyekben a bencés lelkiség alapján oktatnak és nevelnek.

A főapátság az iskola évében szélesebb közönséggel szeretné megismertetni az iskolákban folyó elkötelezett műhelymunkát, az egyes iskolák saját vonásait; azt, hogy miként valósul meg a maga módján az egyes helyeken a bencés oktatás.

Az „Úr szolgálatának iskolája” kifejezés választása arra is utal, hogy az iskola évében arról is gondolkodni szeretnénk, hogyan lehet a bencés család különböző közösségeiben – a monostorban, az iskolákban, a plébániákon, az oblátusok közösségében, a baráti és támogatói körökben – közösségben az Úr szolgálatában, Krisztus keresésében elmélyülni és egymást támogatva előrehaladni.

