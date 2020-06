Azonosultunk Jézus szenvedésével – Milliók imádkoztak a torinói lepel előtt az interneten keresztül

Jézus halotti leple előtt április 11-én, nagyszombaton imaliturgiát tartott a torinói lepel őrzője, Cesare Nosiglia torinói érsek. A televízió és a közösségi média közvetítése révén világszintűvé vált rendkívüli ájtatosság a hívek kezdeményezéséből született.

„Több ezer üzenetet kapok az emberektől: idősek, felnőttek és fiatalok, egészségesek és betegek írnak nekem. Kérik, hogy a mostani súlyos nehézség közepette a nagyhéten imádkozhassanak a lepel előtt, így esdve ki a meghalt és feltámadt Krisztustól – akit a szent lepel valódi és érzékelhető módon megjelenít – a kegyelmet, hogy legyőzzük a rosszat, amint ő tette, bízva Isten jóságában és könyörületességében” – írta a torinói érsek a kezdeményezés bejelentésekor.

A YouTube videómegosztó és a Facebook közösségi oldal szervezői 2 millió 300 ezer megtekintést tartanak nyilván. Különböző televíziós csatornák az egész világon élőben közvetítették a torinói lepel rendkívüli közszemlére tételét.

A járvány idején azért fordultunk könnyen a szent lepelhez, mert hasonlóságot látunk aközött, amit Jézus megélt, és amit mi éltünk át. Be voltunk zárva, ahogy ő be volt zárva egy sírba. Egyedül voltunk, ahogy ő is magára maradt.

Könnyen magunkénak éreztük azt, amit Jézus megélt, és amiről a leplen lévő képe tanúskodik nekünk” – mondta Roberto Gottardo atya, a torinói lepel egyházmegyei bizottságának elnöke, aki szerint a szent anyagba vésődött arc és test ereje hitünk lényegére emlékeztet minket: „A keresztény hit olyan hit, amelyet egy arc előtt élünk meg – és a torinói lepel egy arcot és egy testet mutat nekünk.” Hozzáteszi: a mi hitünk nem egy távoli, ismeretlen istenségbe vetett hit. Jézus arca előtt imádkozunk.

A karantén feloldásával és a kijárási korlátozások enyhítésével újra sokan látogatják a torinói székesegyházat, mely évszázadok óta őrzi a szent leplet. A szigorú biztonsági intézkedések ellenére folyamatosan érkeznek a zarándokok. Hasonló a helyzet a szent lepelről elnevezett torinói templomban is, ahol az ereklye másolatát őrzik, s amelyet újra megnyitottak a kényszerű bezárás után.

A lepelben kódolva van a szenvedés és a halál, de a remény és az erő is. Ezért van az, hogy bárki, aki elé kerül, úgy érzi, hogy imádkoznia kell segítségért a nélkülözés, gondok, nehézségek idején

– fogalmaz Nello Balossino, a templomhoz tartozó múzeum igazgatója. – A szívünk pedig egészen sajátos módon értelmezi a jeleket, melyeket szemünkkel látunk. Ezért azt mondanám, hogy nem egy lepel létezik, hanem annyi van belőle, ahányan nézik.”

„Amikor Jézus halotti leple előtt állunk, a hatás nehezen tűnik el idő múltán is. Olyan élmény ez, amelyet egyszer intenzíven megtapasztalunk, és aztán örökre velünk marad” – tette hozzá Nello Balossino.

Május 4-én a lepel ünnepét is széles körben tartották meg a közösségi médiában és a televízióban, milliók imádkoztak a torinói lepel előtt. Ezt a szentmisét is nagyon sokan követték, még ha nem is oly nagy számban, mint a nagyszombati szertartást.

Emanuela Marinelli lepelkutató a szent ereklyét vitorlához hasonlítja, melybe a viharos tengeren belekapaszkodhatunk; vagy Jézus tunikájához, amelybe a beteg asszony kapaszkodott. „Ez történt most. Hónapokig el voltunk zárva a külvilágtól, és a torinói leplet nézve támaszra leltünk a nagyszombati közszemlére tételkor. Világos, hogy a hitünk nem ezen alapszik, de nagy segítséget jelent, és segít elgondolkodnunk Isten irgalmáról, aki Jézuson keresztül csukott szemmel mutatkozik meg, mintha nem akarná látni a világ bűneit. Rendkívüli.” Marinelli szerint a lepel erejét az adja, hogy tudjuk: ott van Jézus valódi arca. Egy fénykép, amelyet ő maga hagyott nyomként rajta.

Kiváltságosnak nevezi a L’Osservatore Romano azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a karácsony és újév között Torinóban tartandó idei taizéi találkozón, hiszen a torinói lepel előtt imádkozhatnak majd.

