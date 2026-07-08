Bábel Balázs érsek a Mária-szobrok hordozóinak vaskúti találkozóján: A hitért tenni, imádkozni kell!

Hazai – 2026. július 8., szerda | 11:27
32

Sarlós Boldogasszony ünnepe után három nappal, július 5-én, a Vaskúti Vendégváró Vigasságok keretében rendezte meg a Bács-Kiskun vármegyei Vaskút egyházközsége a Szentháromság-templomban a Mária-szobrok hordozóinak immár hagyományossá vált találkozóját. Az alábbiakban Gaugesz József beszámolóját olvashatják, amit szerkesztve közlünk.

Bácsbokod, Bátmonostor, Csátalja, Dunafalva, Dusnok, Gara, Géderlak, Miske, Nemesnádudvar, Sükösd és Vaskút lányai, asszonyai és férfiai különböző nemzetiségeik népviseletébe öltözve hozták el római katolikus templomaik szalagokkal és virágokkal feldíszített hordozható Mária-szobrait.

A találkozóval egybekötött ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Szűcs Tibor Bácsszentgyörgyön, Garán és Vaskúton szolgáló plébános celebrálta.

Bábel Balázs prédikációjában hangsúlyozta a manapság különösen fontos társadalmi értékeket: az erkölcsösséget, az emberi élet tiszteletét.

A főpásztor emlékeztetett a szomszédos országban dúló borzasztó háborúra, és hogy a hit és a kegyelem Istentől származik.

De a hitért tenni, imádkozni kell.  Szűz Mária a hit tanúja, erénye az alázatosság. A hit erőt ad a mindennapi megpróbáltatások, keresztek elviselésére.

Az érsek kiemelte: Szűz Mária hite példaképül szolgál ma is.

Hitünk megerősítése, az egyházi hagyományok ápolása, továbbadása pedig mindannyiunk feladata.

Az ünnepi szentmisét követően körmenet indult Vörös Csaba és Huzsvai György karmesterek vezetésével a vaskúti Kraul Antal Fúvószenekar kíséretében.

A hívek a templomot megkerülve tértek vissza a templomi áldásra. A körmenet és a Mária-énekek a hívekben az összetartozás érzését erősítették.

Alszegi Zoltán polgármester megköszönve a segítők, szervezők munkáját, a jelenlévőket pedig meghívta a felső-bácskai Mária-szobrok hordozóinak 17. találkozójára, melynek tervezett időpontja 2027. július 4.

Szöveg: Gaugesz József

Fotó: Papp László/ Vaskút Nagyközség Önkormányzata közösségi oldala

Magyar Kurír

#egyházmegyék #imádság #népi vallásosság és népi kultúra #Szűz Mária #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató