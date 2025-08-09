Balázs Mária Margit nővér gyémántjubileumát ünnepelte a vajdasági Martonoson

Margit nővér 1965-ben tette le első fogadalmát Bácson, 1971-ben örökfogadalommal kötelezte el magát Krisztusnak. Szolgálata során több településen – köztük Szabadkán, Újvidéken, Budapesten, Nyíregyházán, Horgoson és Rómában – teljesített hűséges szolgálatot.

2004 óta Martonoson él, kántorként és hitoktatóként is dolgozott, valamint sokat tett a zárda és templom művészi értékeinek megőrzéséért.

Az ünnepet az újmisés Mester Imre áldása és szeretetvendégség tette teljessé.

Margit nővér üzenete mindannyiunk számára útravaló: „Aki boldog akar lenni, az mindennap az azúrkék égbe csomagolt Bibliát olvassa.”

A Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek központja Szabadkán van. Az 1908-ban alapított martonosi Zárdaiskolába érkeztek szerzetesnők a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek rendjéből, belőlük alakult az új rend a trianoni változások után.

Forrás: Tandari Erzsébet, martonosi plébánia

Fotó: Szél János

