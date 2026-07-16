Barokk napok a győri Szent László Látogatóközpontban

Augusztus 7-én, pénteken 16 és 17 óra között vezetett sétáta várják az érdeklődőket a Püspökvár kertjében.
A Püspökvár udvara az év nagy részében zárt kapukkal őrzi évszázados titkait. Most azonban alkalom nyílik arra, hogy belépjenek a látogatók ebbe a különleges történelmi térbe, ahol a város múltja és hangulata kézzel fogható közelségbe kerül. „Sétáljanak ott, ahol püspökök és főurak jártak” – hívják a látogatókat a szervezők.
A program végén lehetőség nyílik a toronykilátóból megcsodálni a város barokk épületeit.
Helyszín: Püspökvár (9021 Győr, Káptalandomb 1.)
A részvétel regisztrációhoz kötött. Maximális létszám: 25 fő.
A belépőjegy tartalmazza a toronykilátó megtekintését is. Regisztrálni augusztus 6-ig (12 óráig) lehet a szentlaszlolatogatokozpont@gmail.com e-mail-címen.
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Augusztus 8-án, szombaton 10-től 11 óráig a Nagyboldogasszony-székesegyházat mutatják be az érdeklődőknek tárlatvezetéssel.
A győri székesegyház története Szent István koráig nyúlik vissza, de mai formájában a barokk stílus jegyében pompázik. A tárlatvezetés során a látogatók megismerkedhetnek a székesegyház barokk freskóival és oltárával.
Helyszín: Nagyboldogasszony-székesegyház (9021 Győr, Káptalandomb 12.)
A részvétel ingyenes. A programváltoztatás jogát fenntartják.
További információ: Szent László Látogatóközpont; www.kaptalandomb.hu
Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Ábrahám Kitti
Magyar Kurír
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