Barokk sírkő a veszprémi Szent László-templom falában – Érsekségi ékességek (88.)

A századfordulón épült veszprémi Szent László-templom szentélyzáradékában, a külső homlokzati falba beépítve egy barokk sírkő látható.

A terület a középkorban az itt álló Antiokhiai Szent Margit-templom után a Szent Margit-szeg elnevezést kapta. A plébániatemplomot a kor szokásának megfelelően temető vette körül. Innen ered a városrész másik elnevezése, a Temetőhegy. A török kor után ez volt Veszprém egyetlen működő temetője, amely akkor a városon kívül esett. Mivel a temető kezdett betelni, 1780-ban megnyitották az új, felsővárosi temetőt.

Archív ábrázolások tanúsága szerint a sírkő eredetileg a Szent László-templom barokk elődjének szentélye előtt, hasonlóan állt. Pontos helyzete – beépített, vagy szabadon álló – a rajzok, metszetek alapján nem megállapítható.

A sírkő lábszárcsontokra helyezett koponyával ellátott kis lábazata, a feliratos lant alakú középrész és a volutás növénydíszes párkány felett emelkedő feszület egy tömbből faragott. A lábazat és a feliratos mező felső része ívelt oldalú, törtívű párkány zárja. Ezekről oldalt egy-egy, eredetileg szabadon lévő füzér függ. A sírkő ma a templom hátfalába építve, a körítőfal lábazatának kiugrásán áll, oldalát részben a homlokzati vakolat fedi. A faragvány anyaga puha, sárgás homokkő. Az időjárásnak kitett, mállékony faragvány feliratának a felső részén ma már épp csak kivehető Hajas István veszprémi plébános neve.

A megyei múzeum az 1960-as években kiterjedt műemléki topográfiai felmérést végzett a városban, ennek során a sírkő leírása is elkészült. A múzeum munkatársának, Tóth Sándornak kézirata őrizte meg az akkor még jól olvasható teljes feliratot:

ARD

Stephanus

Hajas Parochus

Weszprimiensis

Et Distr. Nom. Ejus

VA Diacon. Potens In

Opere Ei Sermone In

Domino Obiit Ano 1798

Die 29 August Aetatis

Suae 65 Comendans

SE Fidelium Suffagiis

Hajas István jelentős személyisége volt 18. század veszprémi egyházi életének. Róla a Szent Mihály-plébánia 20. századi eleji káplánjától (későbbi plébánosától), Strausz Antaltól olvashatunk a Veszprémi Hírlapban 1902-ben publikált plébániatörténeti cikksorozatában. A püspöki székvárosban az oszmánok kiűzése után egyes rendek: előbb a ferencesek, majd a piaristák látták el a plébániai feladatokat. Több kísérlet történt egyházmegyei plébánia megszervezésére, de az ezzel járó anyagi terheket a hívek nem tudták vállalni. Végül 1779-ben Bajzáth József püspök rendezte a veszprémi plébánia helyzetét. Az ezt biztosító dokumentumok kiadását követően, április 21-én iktatta be a plébániába Hajas István korábbi várpalotai plébánost.

Hajas 1733-ban született, helvét hitvallásban nevelkedett Peremartonban. 1748-ban tért át a katolikus hitre, bölcsészeti tanulmányait Budán végezte, majd 1754-ben belépett a jezsuita rendbe. Nagyszombatban és Kassán végzett hittudományi stúdiumokat, ezt követően tanított: nyelvtant és költészetet Egerben, Nagyszombatban, Pozsonyban, majd elöljárói Kolozsvárra küldték hitszónoknak. Itt érte a rend feloszlatása 1773-ban. Ekkor kérte felvételét a Veszprémi Egyházmegyébe, s előbb várpalotai, majd veszprémi plébános lett. Plébániáján aktív hitéleti és szervező munkát végzett.

Hajas István irodalmi tevékenysége is kiemelkedő: több írása nyomtatásban is megjelent, köztük az Egyházi Pásztor című négykötetes munka. A kiadvány az év minden vasárnapjára szóló szentbeszédeket tartalmazta, Bajzáth püspök nyomtatta ki, és osztotta szét az egyházmegye papsága között.

Az esperes-plébános halála előtt 5 hónappal kelt végrendelete a főegyházmegyei levéltárban található. Ebben 1000 forintot kitevő vagyonát iskolai célokra hagyta, és rendelkezett róla, hogy a Szent László-kápolna mellé temessék. Itt azután az utódok a díszes síremlékkel jelölték meg a nyughelyét. Sírkövét az új templom 20. század eleji építésekor tették át jelenlegi helyére.

Az 1960-as években homlokzatfelújításra került sor. A levéltár építészeti iratai közt egy 1962-es levél arról tanúskodik, hogy a munkák megkezdése előtt Vándor Ferenc egyházmegyei főépítész a műemléki hivatalnál érdeklődött a templom védettségéről. Válaszában Entz Géza, a tudományos osztály vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy a templom nem áll – egyébként ma sem – országos műemléki védettség alatt, csak a szentély falán elhelyezett 18. századi sírkő, ezért a templom felújításához, ha az a sírkövet nem érinti, nem szükséges műemléki hozzájárulás. Ezzel együtt a munkálatok kapcsán fellelt középkori leletanyag múzeumba szállítása megtörtént.

