Basilica minor rangra emelték a bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely templomát

Spányi Antal püspök a sajtótájékoztatón elmondta: az Egyház régi szokása, hogy kiemel és titulussal lát el olyan templomokat, kegyhelyeket, amelyeknek történelme ősi időkre nyúlik vissza, és a jelenben is kiemelten fontosak. „Bodajk nemcsak a mi egyházmegyénk számára, hanem az egész magyarság számára jelentős, hiszen az egyik legősibb magyar kegyhely, Szent István is ide járt imádkozni családjával – mondta a főpásztor. – A bodajki templom fontos kegyhely ma is, számos imádságos közösségi alkalmat hirdetnek meg, amelyre a hívek egyre nagyobb számban látogatnak el, és nem csak az egyházmegyéből érkeznek zarándokok az év során.”

A székesfehérvári megyéspüspök arról is beszámolt, hogy a Szentatyához fordulva kérte a bodajki kegyhely számára a basilica minor rangot annak elismeréséül, hogy ősi idők óta a hitélet központjaként szolgáló imádságos helyről van szó.

Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója a basilica minor rangról szólva ismertette: a cím elnyerésének feltétele, hogy a pályázó templomnak az egyházmegyén belül a liturgikus és pasztorális élet aktív és kiemelkedő központjának kell lennie. További feltétel, hogy a templom elég nagy legyen és a liturgikus normák szerinti elrendezésű szentéllyel rendelkezzen, valamint tekintéllyel, történeti jelentőséggel és művészi értékkel kell bírnia; megfelelő létszámú papság is szükséges, akik a templom liturgikus és lelkipásztori gondozásával törődnek, különösen a misézéssel és a gyóntatással kapcsolatosan.

„A Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció 1989. november 9-i, Domus Ecclesiae de Titulo Basilicae Minoris című dokumentuma szerint a kisbazilika olyan templom, amely liturgikus és lelkipásztori szempontból különleges jelentőséggel bír. A cím adományozásával a pápa jelzi a szoros kapcsolatot az illető templom, valamint a római egyház és a pápa között” – tájékoztatott a gyűjteményigazgató, aki arról is szólt, hogy a címmel járó kötelezettségek mellett a kisbazilikában a pápához fűződő szorosabb kötelék miatt minden évben különleges gonddal kell megülni Szent Péter és a Szentatya ünnepeit. A ranggal járó kiváltságok közé tartozik, hogy a kisbazilikát felkereső hívek a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek a bazilika felszentelésének évfordulóján, a bazilika búcsúnapján, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, a kisbazilika cím megadásának évfordulóján és az év további két napján.

Mórocz Tamás kanonok, bodajki plébános elmondta: a Mária-napi búcsú minden évben a bodajki kegyhely legjelentősebb eseménye; ezt a búcsút a nehéz időkben, 1990 előtt is megtartották. Az idei, szeptember 16–17-én tartandó Mária-napi búcsú kiemelkedő, mert 75 éve, 1948 szeptemberében Mindszenty József bíboros látogatott el a kegyhelyre, és a Mária-év keretében itt mondta el a főbúcsún híres beszédét.

Mórocz Tamás kanonok arról is beszélt, hogy a küllemében teljesen újjászületett kegyhely komoly lelki megújulást, fiatalos lendületet is kapott. Ma már évente számos egyházi eseményt tartanak Bodajkon, amelyre a határon túlról is érkeznek zarándokok. Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén hálát adnak az idei évért, és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök ekkor áldja meg a megújított kálváriát is – mondta el a bodajki plébános.

