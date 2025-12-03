Béchara Boutros Raï maronita pátriárka hálaadó szavai Leó pápa látogatásáért

Szentséges Atya, a hit mélysége és az egymást összekötő kapcsolatok melegsége légkörében tartott szentmise végén megtiszteltetés számomra a Libanoni Katolikus Pátriárkák és Püspökök Gyűlése, valamint országunk valamennyi szerzetescsaládja nevében szívből jövő hálát adni Önnek, és megköszönni azt a lelki örömöt, amelyet atyai jelenléte keltett köztünk. Látogatása megvilágosítja elménket, és újraéleszti elszántságunkat, hogy szeretett hazánk minden gyermeke számára a békéért, testvériségért és párbeszédért munkálkodjunk – mondta Béchara Boutros Raï bíboros, maronita pátriárka.

„A Szentatya szavai, amelyeket a Szentlélek táplál, felhívásként visszhangoznak lelkünkben, hogy Krisztus hűséges tanúi maradjunk, a világosság, az igazságosság, a remény és a béke hordozói.” A pátriárka megköszönte, hogy a pápa emlékeztette őket küldetésükre ezekben a nehéz időkben: a hidak építésére, az egység előmozdítására, illetve a nemzet és a régió közjavának szolgálatára.

Megköszönte továbbá a libanoni hívek iránti gondoskodását, a fiatalok és a családok bátorítását, valamint vigasztaló jelenlétét azok között, akik a szenvedés és a nehézségek terhét viselik. A keresztények és muszlimok, valamint tágabb értelemben a libanoni társadalom minden tagja közötti testvériségről és közösségről szóló üzenete jelzőlámpásként világítja meg a kiutat ezekből a megpróbáltatásokból, és a megújult élet felé vezeti a szívüket.

Végül a maronita bíboros a Szentatyát rendíthetetlen gyermeki odaadásukról és buzgó imáikról biztosította, melyeket apostoli szolgálatáért és az egyetemes Egyházért ajánlanak fel. Az Úr támogassa lépteit, mint a béke hírnökéit, és a Boldogságos Szűzanya, a Libanoni Miasszonyunk ölelje át anyai gyengédségével, és vigyázzon rá magasztos küldetésében mint az egyetemes testvériség és az örök béke pápája. Köszönjük, Szentséges Atyánk, neked, aki vagy, köszönjük áldásodat, szeretetedet és atyai közelségedet – zárta hálaadó beszédét Béchara Boutros Raï bíboros, a maroniták antiochiai pátriárkája.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír