Bécsben tartották a közép-európai püspöki konferenciák titkárainak találkozóját

A világban tapasztalható számos válságot csak a béke és a szolidaritás iránti elköteleződéssel lehet megoldani, amelyet a keresztényeknek képviselniük kell – hangsúlyozta Paul Richard Gallagher érsek az interjúban.

A Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára kétnapos látogatásra érkezett Ausztriába, hogy részt vegyen a közép-európai püspöki konferenciák titkárainak november 24–25-én Bécsben tartott találkozóján.

Az interjúban Gallagher érsek kifejtette: meglátása szerint az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja miatt kialakuló új világrend valójában „rendetlenség”. Senki sem gondolta volna, hogy Európában egy újabb nagy háború lesz, és ez sokkolja az embereket. Európa most az a felada, hogy újra rátaláljon önmagára, amihez a keresztényeknek és az egyházi vezetőknek „alázattal hozzá kell járulniuk”.

A számos válságra való tekintettel újra kell gondolni és életre kell kelteni az „európai projektet”. Milyen Európát akarunk együtt építeni? – ez a kérdés egy „zsidó–keresztény gyökerű kontinensen” az egyházak számára is nagy jelentőséggel bír. Elvekről, értékekről, prioritásokról van szó – szögezte le az interjúban Gallagher érsek.

„Ferenc pápa nagyon aggódik Európa jövője miatt, ugyanakkor továbbra is nagyra értékeli a békében, együttműködéssel és a konfliktusok kiküszöbölésével működő, egységes Európa alapeszméjét” – fogalmazott Paul Richard Gallagher, hozzáfűzve: „Ezt meg kell újítani. Európának békére és szolidaritásra van szüksége, és az Egyháznak nemcsak beszélnie kell erről, hanem tanúságot kell tennie róla. Béketeremtőkre van szükség – jobban, mint valaha.”

A Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára november 24-én, pénteken Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel tárgyalt; megbeszélésük során a világ számos konfliktusáról és válsággócáról is szó ejtettek. Az ezt követően Gerhard Karner belügyminiszterrel folytatott megbeszélés középpontjában a migráció okozta problémák kérdése állt – mondta el a Kathpressnek nyilatkozva Gallagher érsek. – A migráció kérdéskörével kapcsolatban a Szentszéknek és egy olyan országnak, mint Ausztria természetesen más a feladata és a perspektívája. Ausztria pragmatikusan közelíti meg a nemzeti határokon jelentkező problémák leküzdésének kérdését. Ezt a Szentszék is megérti, hiszen egy demokratikus rendszerben figyelembe kell venni a közvélemény és a választók reakcióit.

Paul Richard Gallagher nyilatkozatában arról is beszélt, hogy Ferenc pápa a migrációból kialakult „humanitárius katasztrófát” illetően elsősorban együttérző és elvhű hozzáállásra akarja ösztönözni az egyes embereket és a kormányokat. Fontos, hogy „a migránsokat embereknek, és ne statisztikai adatoknak tekintsük”. Ezzel kapcsolatban a pápa „jó, emberséges, együttérző és keresztény választ” szorgalmaz – hangsúlyozta Gallagher érsek. Emlékeztetett arra is, hogy a menekültek és migránsok sorsa mindig is közel állt Ferenc pápa szívéhez, amit nemcsak pápaként tett első, lampedusai látogatásakor, hanem az októberi vatikáni szinódusi ülésen is kifejezett.

A közép-európai püspöki konferenciák titkárainak találkozójának első napján, november 24-én elhangzott beszédére utalva Gallagher érsek az interjúban megjegyezte: az egyes országokban eltérő hozzáállás és a nézőpontok jellemzik a helyi egyházat. Németországban például az egyház jelenleg mindenek előtt a német szinodális útra fókuszál, ami aggodalmat kelt más egyházakban. Érthető és indokolt azonban az Egyházon belül kialakult sok különböző nézet és hozzáállás. Ezért is nagyon fontos a párbeszéd.

A közép-európai püspöki konferenciák főtitkárainak november 24–25-én Bécsben tartott találkozóján részt vett Tóth Tamás (Magyarország), Ivan Ruzicka (Szlovákia), Mojca Maria Simenc nővér (Szlovénia), Stanislav Pribyl (Csehország), Krunoslav Novak (Horvátország), Robert Pastyik (Szerbia), Gjergj Meta (Albánia), Ivo Tomasevic (Bosznia-Hercegovina), Peter Schipka (Ausztria) és Beate Gilles (Németország).

A közép-európai püspöki konferenciák titkárainak első találkozóját 2017-ben rendezték meg Bécsben, az Osztrák Püspöki Konferencia kezdeményezésére.

