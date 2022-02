Befejező szakaszába érkezett a székesfehérvári székesegyház belső felújítása

A Magyar Kormány 2016-os döntése értelmében 2 milliárd 280 millió forintnyi forrást biztosított a székesfehérvári Szent István király székesegyház teljes belső felújítására. Az épület történetében ez a legátfogóbb felújítás, amelynek köszönhetően a freskók, oltárképek, műmárvány és stukkó felületek, fából készült berendezési tárgyak, oltárok, bútorok, szobrok, az altemplomban található sírfeliratok és táblák teljes körű restaurálása mellett statikai megerősítés, épületgépészeti és villamossági korszerűsítés is megvalósult.

Spányi Antal püspök örömét fejezte ki, hogy jelentős eredményekről tájékoztathatja az érdeklődőket. „Négy éve – a templom megépítésének 250. évfordulóján – azzal a reménnyel zártuk be a székesegyház főkapuját, hogy 2022-ben a már teljesen felújított épületbe térhetünk vissza…. Ma jött el az a pillanat, amikor a sajtó munkatársainak segítségével bemutathatjuk a szentély restaurált oldalfalait és mennyezetképeit. Azt a látványt, ami az állványok elbontása után feltárult, most közkinccsé tehetjük. Eddig a képzelőerőnk segítségével alkothattunk képet a megújuló székesegyház látványáról, most már saját szemünkkel gyönyörködhetünk benne. A világos árnyalatú, gyöngyházfényű színeit visszanyert, szakszerűen restaurált mennyezetképek látványa még a felületeken évekig dolgozó szakemberek számára is váratlan művészeti élményt nyújt.”

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, amíg Európa nyugati feléről szomorú hírek érkeznek arról, hogy a keresztény értékeket – amelyek fontosak voltak kétezer éven keresztül –, most minden tekintetben rombolják, a magyar kormány kiáll az értékek megvédése mellett, legyen az lelki, történelmi, kulturális vagy művészeti érték. „Valóban, ilyen léptékű felújítások, újítások, építkezések az egyházon belül nem voltak soha. … A bazilika megmentése szempontjából kulcsfontosságú volt az a munka, ami nyolc évvel ezelőtt, 2014-ben kezdődött, amikor már nem tűrt halasztást a felújítás, és világossá vált, hogy a stabilizálási és helyreállítási munkák mielőbbi elvégzésére van szükség. Akkor megmentettük a bazilikát kívülről, szakemberek és nagyszerű építészek, mesterek segítségével, majd ezt követte a négy évvel későbbi újabb nagy feladat, hogy az építmény belülről is szépüljön meg.”

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében azt emelte ki, hogy Fehérvár egyszer már elveszített egy történelmi jelentőségű templomot, most a megőrzésre kell helyezni a hangsúlyt. „Ebben a városban állt már bazilika több száz évvel ezelőtt, és annak is több száz éve, hogy ez a bazilika nincs már meg. 150 év törökdúlás után a városnak és lakóinak nem volt lehetősége és ereje, hogy megmentse. Ezért is fontos ez a mostani pillanat, mert most van egy bazilikánk, és mindent megteszünk azért, hogy megmentsük. Hiszen, ha van ezer év mögöttünk, hinnünk kell abban, hogy van ezer év utánunk is. A kései utódoknak kötelességünk megőrizni és megmenteni ezt a templomot és átadni nekik megőrzésre” – fogalmazott a képviselő, aki a város közössége nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt nyolc évben tett azért, hogy megmenthessék ezt a templomot.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek a több éves munkálatokban, nemcsak a megújításban, hanem új értékek teremtésében is a renoválás során. „Amikor egy templom külső vagy belső felújításáról beszélünk, az mindig többet jelent, mint bármely más épület esetében. Nemcsak a fantasztikus emberi értékekről szól, hanem az örök értékekről is. Ezek az örök értékek határozzák meg ezt a várost is, ezért érdemes szimbolikusnak tekinteni, hogy 2022-ben fejeződik be ez a felújítás, és nemcsak az Aranybulla évfordulójára gondolok, hanem a 972-es elképzelt városalapításra és annak 1050. évfordulójára. Ennek a helynek már akkor fontos, meghatározó jelentősége volt a város és a nemzet történelmében” – emelte ki a városvezető.

A köszöntők után került sor az időkapszulába készült dokumentum aláírására, amely a bazilikában végzett munkálatok előzményeiről és a renoválás eredményeiről szól. „A székesegyház belső felújítása Isten dicsőségére befejezéséhez közelít. 2022 februárjára elkészült 2000 m2 falkép tisztítása és konzerválása, közel 1800 m2 freskó esztétikai helyreállítása, közel 1500 m2 műmárvány és stukkó felület, valamint a főoltárképpel együtt 66 m2 vászonkép restaurálása. Elkészült a szószék helyreállítása, az altemplomban 136 sírtábla restaurálása. Az összes fából készült barokk szobor és az oltárképek kereteinek restaurálása is megtörtént.”

Az aláírást követően Vági Péter építész, a székesegyház felújításának koordinátora és Jeszeniczky Ildikó Munkácsy-díjas festő-restaurátor művész, vezető restaurátor tartottak prezentációt a munkálatokról, és idézték fel a felújítás főbb mozzanatait.

A munkák jelenlegi állásáról Vági Péter koordinátor elmondta, a komplex örökségvédelmi, restaurátori és épületfizikai kutatások eredményeinek felhasználásával

2018 őszén a Székesfehérvári Egyházmegye megbízásából web alapú applikációt fejlesztettek. Az applikációt a restaurálási munkák irányításához és ellenőrzéséhez, valamint dokumentálásához is használták.

„Nagyon fontos volt az értékleltár elkészítése a kutatási dokumentációkkal ellátva, amelynek alapján elkészült a számítógépes applikáció. Így sikerült a mintegy ezer értéket figyelemmel kísérni, hogy hol tartunk, mi az, ami elkészült. Ez nagy segítségünkre lesz a restaurálási dokumentáció összeállításában. Ez az egyházmegyének egy olyan elképzelése volt, amely azt gondolom, a külföldi restaurátorok körében is nagyon nagy meglepetést okozott, hiszen ilyennel még ők sem találkoztak.

Magyarországon elsőként dolgoztak ki egy ilyen alkalmazást”

– mondta el Vági Péter. Bejelentette: a felújítás a tervezett ütemben halad, a restaurálás 2022 nyarára fejeződik be.

Jeszeniczky Ildikó Munkácsy-díjas festő-restaurátor művész, vezető restaurátor egy négy évvel előtti felvételen mutatta meg a templombelsőt, amelyen látszottak a sok szennyeződéstől, átfestésektől súlyos, sötéten elnehezült boltozatok, a beázásfoltokkal veszélyeztetett vakolatlehullások. Az oltárkép besötétedett, megbarnult a lakkrétege, alig volt látható a színvilág, és az aranyozott felületek szennyezettek voltak. A művésznő egy freskórészleten mutatta be, milyen hatalmas munkán vannak túl a szakemberek. „Valóban hétről hétre újabb és újabb elem kerül vissza, a műtárgyak többsége már restaurált állapotban várja az ütemterv szerinti visszaépítést. Ahogyan várják már a mellékoltárképek, predellaképek, táblaképek is, amelyek ismét ragyogó színükben pompáznak.”

A tájékoztatón bejelentették, hogy

a székesegyház egy kortárs műalkotással fog gazdagodni.

Az orgonakarzat feletti barokk mennyezetkép a 19. század közepére elpusztult, a Szent Cecíliát ábrázoló festmény helyére a barokk dekoráció egységéhez illeszkedő új falképet fest a Magyar Képzőművészeti Egyetem emeritus rektora, Kőnig Frigyes Munkácsy Mihály-díjas festőművész.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír