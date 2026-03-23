Beiktatták a pozsonyi görögkatolikus egyházmegye új püspökét

Külhoni – 2026. március 23., hétfő | 18:16
Március 21-én, szombaton ünnepi Szent Liturgia keretében beiktatták hivatalába Milan Lach SJ püspököt a pozsonyi Szent Kereszt felmagasztalása székesegyházban. Az eseményen a szomszédos görögkatolikus egyházak képviselői jelen voltak, köztük a magyar görögkatolikus egyház küldöttsége is.

A szertartást Jonáš Maxim eperjesi érsek-metropolita vezette.

A liturgia során Nicola Girasoli szlovák apostoli nuncius felolvasta XIV. Leó pápa kinevezési bulláját, amelyben a Szentatya Milan Lach eddigi lelkipásztori tapasztalatát és emberi erényeit méltatta.

A szertartáson jelen volt többek között Christoph Schönborn bécsi bíboros, Bernard Bober, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke, valamint ukrán és román görögkatolikus főpásztorok és a szlovák evangélikus egyház vezetője is.

A magyar és a szlovák görögkatolikusok élő kapcsolatát erősítette Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök személyes jelenléte a beiktatáson. 

A magyar delegáció tagjai voltak továbbá: Seszták István főhelynök (Hajdúdorogi Főegyházmegye); Nyirán János fődiakónus, kancellár (Hajdúdorogi Főegyházmegye); Dobos András, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora; Boronkai József miskolci parókus (Miskolci Egyházmegye); valamint Zoltán György fődiakónus (Nyíregyházi Egyházmegye).

A szertartás után Szocska Ábel püspök a testvéri összetartozás jeleként – a három magyar püspök és egyházmegye közös ajándékaként – egy a máriapócsi Istenszülőt ábrázoló panágiával köszöntötte Milan Lachot, Isten áldását kérve új főpásztori szolgálatára.

Milan Lach püspök székfoglaló beszédében hangsúlyozta: püspöki munkáját szolgálatként és közös csapatmunkaként fogja fel. Az új eparcha Peter Rusnák emeritus püspöktől vette át az egyházmegye vezetését, aki 2008-as alapítása óta irányította a pozsonyi görögkatolikus közösséget.

Forrás: tkkbs.sk/Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Nikolas Fečunda; Zoltán György

