Bemutatták a 2025-ös szentév honlapját és naptárát

A sajtókonferencián felszólalt Rino Fisichella érsek, a dikasztérium korábbi prefektusa, aki a szentévet illetően a Vatikán részéről a felkészülés koordinálásáért felelős szekció vezetője. Hangsúlyozta, hogy az előkészületek teljes sebességgel zajlanak, s már jelentős eredményeket értek el. Megkezdték az olasz kormánnyal és Lazio régió, valamint Róma városának hatóságaival az operatív találkozók sorát, hogy megvitassák a szükséges infrastruktúra megteremtését, amely megkönnyíti a zarándokok millióinak fogadását, akik 2025-ben várhatóan ellátogatnak az Örök Városba. Az elmúlt évben a vatikáni dikasztérium négy bizottságot és egy műszaki testületet hozott létre az általános program körvonalazására.

A négy bizottság között szerepel egy lelkipásztori bizottság: a munkacsoport a Római Kúria minden egyes dikasztériumának és egyes egyházi szervezeteknek a lelkipásztori kapcsolattartó képviselőiből áll. Célja, hogy előkészítő kezdeményezések előmozdítása, kiváltképpen a helyi egyházakban. Ezenkívül kulturális bizottságot is hoztak létre a kulturális tevékenységek előmozdítására és összehangolására, ideértve a kiállításokat, koncerteket és előadásokat, amelyek a zarándokok lelki élményeit gazdagítják.

Az első kulturális felkészítő program szeptemberben lesz, a spanyol reneszánsz művész, El Greco három remekművét, a Krisztus megkeresztelése, A keresztet hordozó Krisztus és a Krisztus áldása című alkotásokat állítják ki a Vatikánban. Ez az első „szimbolikus esemény” – mondta Fisichella érsek – arra ösztönzi a látogatókat, hogy gondolkodjanak el a „Krisztusba vetett reményről” a 2025-ös szentév témájához kapcsolódva, amelynek mottója: A remény zarándokai. A szentévi előkészítő kezdeményezések magukban foglalják a hagyományos 100 betlehemi jászol a Vatikánban kiállítást is, amely Rómában a karácsonyi időszakban tartott népszerű, évente megszervezett rendezvény. A világ minden tájáról, köztük Magyarországról is érkező betlehemi jászlakat állítanak ki.

A dikasztérium információs és kommunikációs munkáját kommunikációs bizottság támogatja, amely különféle lapok újságíróit, tudósokat és médiaszakértőket tömörít. Az ökumenikus bizottság pedig nemcsak támogatja a vallásközi párbeszédet a reményről, a szentév központi témájáról, hanem hozzájárul a dikasztériummal együtt a Niceai Zsinat, az egyháztörténet első krisztológiai zsinata 1700. évfordulójának megünnepléséhez is, amely szintén 2025-re esik. Az elmúlt hónapokban már megvalósult az a cél, hogy a Vatikán szentévi előkészítő projektjeibe bevonják a világ minden táján található egyházmegyéket. A dikasztérium már találkozott az olasz egyházmegyék 212 küldöttével és a püspöki konferenciák 90 képviselőjével – mondta Fisichella érsek.

Ferenc pápa kérése az volt, hogy 2023-at szenteljék a II. Vatikáni Zsinat négy konstitúciója „újbóli felfedezésének” az egyházi esemény megnyitásának 60. évfordulója alkalmából. A dikasztérium közzétette a Zsinati jegyzeteket, egy 35 kis kötetből álló sorozatot a Dei Verbum, a Sacrosanctum Concilium, a Lumen Gentium és a Gaudium et Spes kezdetű dogmatikai konstitúciók tartalmáról. A jegyzeteket már lefordíttatta a spanyol püspöki konferencia a Cuadernos del Concilio címmel. Most fordítják a mexikói, brazil, cseh püspöki konferenciák, Indiában pedig angolra fordítják. Tekintettel a 2024-es évre, amelyet az imának szentelnek Ferenc pápa kérésére, a dikasztérium tanulmányozza az úgynevezett Ima iskolája felállításának lehetőségét, és azt tervezi, hogy közzétesz egy segédanyag-sorozatot, amelynek címe: Jegyzetek az imáról. Arra szeretné buzdítani a híveket, hogy fedezzék fel újra az ima értékét, amelyet támogat a nagy keresztény hagyomány.

A sajtótájékoztatón Fisichella érsek azt is bejelentette, hogy az Evangelizáció Dikasztériuma kiválasztotta a hivatalos szentévi himnuszra kiírt verseny győztesét: Francesco Meneghellót az olaszországi Mantovából, aki az olasz teológus és zenetudós Pierangelo Sequeri szövegét zenésíti meg.

A konferencia egyik legfontosabb eleme a szentévi naptár bemutatása volt, bár egyelőre csak a lényegesebb jubileumi eseményeket tartalmazza (a fiatalok, mozgalmak, konfraternitások, hitoktatók, a munka és az iskola világának szentéve). A szentév közeledtével fokozatosan frissül. A látogatók információkat kérhetnek a szentévről a zarándokközpontban: az információs pontot június 1-jén nyitják meg a Via della Conciliazione 7. szám alatt található épület egy részében, a Szent Péter-bazilika közelében. Május 10-től már információkat lehet taláni a szentév weboldalán is: www.iubilaeum2025.va. Az új portálon hamarosan kilenc (egyelőre hat) nyelven érhető el információ és már bemutatja a szentévi rendezvényekhez kapcsolódó legfontosabb tartalmakat, ideértve a Szent Péter- és a többi római bazilikák szentkapujáról szóló leírásokat – tájékoztatott Graham Bell prelátus, a dikasztérium szekciójának titkárhelyettese.

A híreket naponta frissítik, és idén szeptembertől kezdve a zarándokok regisztrálhatnak a szentévi rendezvényekre és a szentkapu-zarándoklatra. Ettől kezdve a regisztráció utáni személyes oldal is aktív lesz. A regisztrációt követően, a szükséges adatok megadásával a zarándokok megkapják digitális formában a zarándokkártyát, személyes QR-kóddal, amely a szentévi eseményekre való belépéshez és a szentkapu-zarándoklat szervezéséhez szükséges. Ennek a használatát nemcsak egyének, hanem csoportok számára is szánják.

Szeptembertől aktiválják a közösségimédia-oldalakat és az új jubileumi mobilalkalmazást, a Iubilaeum2025-öt is. Az iOS és az Android rendszerű okostelefonokra letölthető alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek az összes hírhez, amely már a weboldalon megtalálható, de megkönnyíti és gyorsabbá teszi a regisztrációt a szentévi eseményekre is, és személyre szabott információkat is biztosít.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír