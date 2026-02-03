Bemutatták Lucsok Péter Miklós püspök Életem kalandja című könyvét Munkácson

Az esemény kezdetén Pogány István munkácsi plébános köszöntötte a megjelenteket. „Ezen a rendezvényen egy különleges életút eseményeibe nyerhetünk bepillantást, és választ kaphatunk a hit nagy kérdéseire” – fogalmazott.

Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója moderátorként vezette a beszélgetést. Kiemelte a könyv legmélyebb gondolatait és legértékesebb üzeneteit, a jelenlévők pedig közelebb kerülhettek a szerző szellemiségéhez és megismerhették a könyv születésének történetét.

Lucsok Miklós püspök a könyvbemutatón elmondta: örömmel van jelen az eseményen, számára ez is „egy kaland”. Megjegyezte, hogy az Életem kalandját – akárcsak korábbi könyveit – nem tervezte megírni. A kötet alapját Kozackij Pawel domonkos szerzetes a főpásztorral való, Kárpátalján rögzített beszélgetései képezik.

Paweł Kozacki OP az interjúkötet magyar kiadásához írt előszóvaában a következőket fogalmazta meg: „Ez a könyv nem egy fontos vagy ismert személy újabb életrajza, hanem két barát találkozása, két testvéré Szent Domonkos rendjéből. Ez a látszólag hétköznapi, mégis mélyen személyes beszélgetés alázatos tanúságtétel Miklós püspök, Jézus egy tanítványának útjáról, aki küldetésének tekinti az evangélium hirdetését (…) Tanúságtétel Istennel való kapcsolatáról, imádságáról, az evangélium szerinti életről és arról, ahogyan Jézus szavait a mindennapi konkrét valóságba ülteti át. Őszintén és szépítés nélkül beszél megtéréséről, az Egyházhoz és a rendhez vezető útjáról, válságairól és kétségeiről…”

Az Életem kalandja című könyv három nyelven jelent meg: lengyelül, ukránul, valamint most magyar nyelven.

Lucsok Miklós OP püspök hangsúlyozta, hogy a kötet az engedelmesség jegyében született:

Az én kalandom az engedelmesség: engedelmes vagyok Istennek, engedelmes vagyok Jézusnak.”

A könyv címe arra utal, hogy élete egy folyamatos kaland, amely még nem fejeződött be. Számára a Jézussal való együttlét maga a kaland. „Jézus a Mester, és nekünk tanítványokká kell válnunk. Nem katolikusokká, nem reformátusokká, nem pravoszlávokká, hanem tanítványokká. Amikor a tanítványság van a középpontban, a személyes kapcsolat Jézussal, akkor ez kötelez” – fogalmazott a főpásztor. Hozzátette: a háborús időkben, a krízisidőszakban ez különösen fontos. Fontos a személyes, mély kapcsolat, a tanítványság, hogy egységben legyünk Jézussal még a közösség nélkül is.

Legyünk lélekben szegények és Istenben gazdagok.

Ne a saját terveink szerint, hanem Istennel egységben éljük életünket – hangsúlyozta a munkácsi megyéspüspök. – A mi feladatunk a küldetésünk felismerése, annak megélése és az, hogy a béke és az egység emberei legyünk. Kiemelte, hogy ezt csak azok az emberek képesek megtenni, akik élő kapcsolatban állnak Istennel. Akiknek nincs meg ez a kapcsolatuk, azok saját terveiket vagy mások terveit követik. Fontos felismernünk, hogy mindannyiunknak

küldetésünk van, nem tervünk. Isten nem tervezte meg az életünket, és nekünk sem kell megterveznünk mások életét. Küldetésünket kell teljesíteni nap mint nap

– mutatott rá a püspök.

A rendezvény végén Lucsok Miklós OP püspök megköszönte Bacskai József főkonzulnak a közös szolgálatot, hangsúlyozva, hogy ez nem csak munkakapcsolat ebben a nehéz időszakban; majd háláját fejezte ki minden jelenlévőnek a szeretetteljes, Isten közelségében megélt együttlétért.

A találkozó közös imával zárult. A bemutató végén a résztvevők megvásárolhatták a kötetet, amelyet dedikáltathattak a munkácsi megyéspüspökkel.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Weiss Viktória

Magyar Kurír