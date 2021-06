Bemutatták a NEK himnuszát, imázsfilmjét és a világrendezvény tizenkét hírnökét

A sajtórendezvény kezdetén a jelenlévők megtekinthették a NEK himnuszát kísérő imázsfilmet.

Örvendetes, hogy 1938-ból, az előző budapesti eucharisztikus kongresszus idejéből átmentettük őseink hitét, szellemi-lelki örökségét és sok-sok tárgyi emléket – mondta a kisfilm bemutatása után Zsuffa Tünde, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának sajtófőnöke, aki megjegyezte, hogy a „mostani sajtóbemutatóra éppen 83 évvel az előző kongresszus után és 83 nappal a közelgő világesemény előtt kerül sor”.

Erdő Péter bíboros köszöntőjében elmondta: „Nem akármilyen eucharisztikus kongresszusra készülünk. Talán még egyszer sem fordult elő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok történetében, hogy az egész rendezvényt el kelljen halasztani egy járvány miatt. Nem véletlenül imádkozunk immár ötödik éve a kongresszusért.

Már eleinte is tudtuk, de most már tapasztaljuk, hogy nemcsak a mi előkészítő munkánkon, hanem az isteni Gondviselésen is múlik, hogy lesz-e, illetve milyen lesz ez az egész Egyháznak szóló ünnepi esemény.

Ami pedig a hagyományt és a zenét illeti, aki ott volt 2019-ben Csíksomlyón a pápai misén, emlékezhet arra, hogy százezer ember énekelte az 1938-as eucharisztikus kongresszus himnuszát, a Győzelemről énekeljen kezdetű népéneket, s a tömeg fejből tudta annak szövegét, az ének minden strófáját.

Ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak a budapesti plébániákon, vagy itt-ott az országban, hanem ahol magyar él, ezt az éneket ma is ismerik és szeretik.

Amikor tehát a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok általános szabályai szerint meg kellett határozni, hogy mi lesz a NEK himnusza, akkor a püspöki konferencia úgy döntött, hogy a Bangha Béla SJ által írt himnusz szövege maradjon meg (bátran énekelhető Koudela Géza régi dallamával). Ugyanakkor – látva az előző eucharisztikus kongresszusok modern hangszerelésű himnuszait – a püspöki testület arról is döntött, hogy felkéri Kovács Ákos énekest, hogy öltöztesse modern zenei köntösbe a klasszikus himnuszéneket.

Ez meg is történt, és azt hiszem, hogy az eredmény lehetővé teszi, hogy e himnusz üzenete a világon mindenkihez eljusson, olyanokhoz is, akik a magyar kultúrát egyáltalán nem ismerik” – tette hozzá a bíboros, aki arról is beszélt, hogy a NEK-re hazánkba látogató vendégek megismerkedhetnek a „magyar zenei élet teljes spektrumával”. A kongresszus napjaiban erre nemcsak a délelőttönkénti miséken és programokon nyílik lehetőség, hanem a délutáni koncertek és más rendezvények is arra szolgálnak majd, hogy bemutassák a magyar kultúrát.

„Adja Isten, hogy az eucharisztikus kongresszus régi-új himnusza eljusson minden ember szívéhez! Köszönjük a szakértő munkát és az ihletett hangszerelést” – zárta beszédét Erdő Péter bíboros.

A sajtótájékoztatón ezután Kovács Ákos Kossuth-díjas dalszerző, énekes ismertette a Győzelemről énekeljen kezdetű himnusz újrahangszerelésének folyamatát, a hozzá kapcsolódó imázsfilm háttérmunkáit. Kovács Ákos elmondta, hogy producerként szervezte az alkotói folyamatot, amelyben kiemelte a hangszerelésért felelős Pejtsik Péter zeneszerző, az After Crying együttes egyik alapító tagjának munkáját.

A régi-új himnusz zenei hátterét az Operaház Zenekara és Kórusa adta, a három szólóénekes pedig a televíziós tehetségkutatókból ismert Nagy Bogi, Czinke Máté és Dánielfy Gergő, akik az imázsfilmben is szerepelnek. Hét különböző variációban vették fel a himnuszéneket – van angol és magyar nyelvű, illetve csak hangszeres változat is. A felvételek a Magyar Rádió világszínvonalú 22-es stúdiójában készültek.

Kovács Ákos ismertette az imázsfilm koncepcióját is: három fiatal – az életét a hit fényében éppen átgondolni készülő ápolónő; a rockzenész, akit kinevettek a nyakában lógó kereszt miatt; illetve a pap, aki egy elmélyült gyónás után megerősödik hivatásában – a templomban, az oltárnál találkoznak, hogy Jézus előtt rátalálhassanak életük kibontakozásának útjára.

Kovács Ákos az imázsfilm tavaly márciusban zajlott forgatásának nehézségeiről is beszélt: a kórházi jelenetet éppen a karantén meghirdetése előtti napon vették fel (ezután bezártak a kórházak), s a Szent István-bazilikában sem forgathattak volna egy nappal később. Mindez a „felsőbb segítség” jeleiként értelmezhető, mondta a NEK előkészületeivel kapcsolatban az énekes.

A sajtóbemutató résztvevői meghallgathatták a NEK himnuszát; az újrahangszerelt mű ősbemutatója június 14-én 12.05 perctől hangzott el a Magyar Katolikus Rádióban.

*

A D50 Kulturális Központban tartott sajtórendezvényen Erdő Péter bíboros átadta a NEK népszerűsítésével megbízott tizenkét hírnök oklevelét.

A Budapesten tartandó világesemény hírnökei: Baricz Gergő zenész, Böjte Csaba ferences szerzetes, Csókay András idegsebész, Dolhai Attila színész, Kubik Anna színész, Lackfi János költő-műfordító, Petrás Mária népdalénekes-képzőművész (a sajtóbemutatón moldvai csángó népviseletben jelent meg), Pindroch Csaba színész, Sena Dagadu zenész, Szalóki Ágnes népzenész, Szikora Róbert zenész és Ürge-Vorsatz Diána fizikus.

Perényi Szilvia, a NEK önkénteseinek szervezője a sajtótájékoztatón közölte, hogy a világrendezvényre eddig 2700 önkéntes jelentkezett, de várják a további jelentkezőket, ezért a jelentkezési határidőt június 24-ig meghosszabbították.

Zsuffa Tünde sajtófőnök a Siklósi Beatrix kezdeményezése nyomán a Duna TV-n elindított Ő és én című műsorról is beszélt; a karanténidőszakban megszakadt sorozat részeiben 52 ember vall a hitéről öt-öt percben. A sorozat készítői, Hajnal Gergely és Andronyi Kolos megszervezték, hogy az 52 tanúságtevő találkozzon. A részben a nyilvánosság előtt zajló találkozót a közeljövőben tartják az egyik vallomástevő alföldi tanyáján.

A sajtótájékoztató zárásaként a NEK imázsfilmjében is szereplő Farkas Attila érseki tanácsos, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye nyugalmazott vasmisés papja nyilatkozott egy filmbejátszásban a régi-új himnuszról, illetve arról, hogy elsőáldozó volt az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején. „Akkor először éreztem meg azt a titkot, hogy a Jézus Krisztussal való találkozásunkban valósul meg az életünk beteljesedése” – mondta. – Az újrahangszerelt himnusz „összeköt minket 1938-cal, Jézus jelenlétét, a vele való találkozás élményét jelzi. Ezt a himnuszt annak idején gyermekhangon daloltam, ma már megvénült papként énekelgetem, s hiszem, hogy a jelen lévő Jézus elvezet az Eucharisztia által abba az örökkévalóságba, amelyben ő lesz az Úr, a király és a mindenható” – mondta vallomásában a vasmisés pap.

Az imázsfilmben közreműködik Sára Bernadette Jászai Mari-díjas színésznő; férje, Cseke Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, színházigazgató keze pedig a gondviselő Isten jobbját jeleníti meg az egyik kulcsjelenetben.

Szerző: Körössy László

Fotó: Ambrus Marcsi

Magyar Kurír