Bibliai figurák készültek az MKPK Hitoktatási Bizottságának szervezésében

Szakmai életutam során számtalan esetben találkoztam azzal a felismeréssel, hogy a hittanórára érkező gyermekek fogadása az egész katekézisre nézve meghatározó tényező – az első lépés a Krisztus-központú órához, a téma méltóságához illően. Ezért dolgoztam ki azt a módszert, amelyet én „érkeztetésnek” neveztem el – ugyanis különböző érzésekkel, élményekkel, kudarcokkal, problémákkal és örömökkel érkeznek a diákjaink, és nem csupán az utolsó órákra, hiszen már reggel is számtalan meghatározó hatás éri őket.

Ehhez és a romapasztorációs elképzeléseimhez kaptam új ötletet a műhelymunkán, amelyet Gelley Anna vezetett. Ennek során olyan mozgatható, természetes alapanyagokból készített bibliai figurákat alkottunk, melyek stabilitásukat öntött ólomcsizmának köszönhetik, mozgathatóságukat pedig egy speciális sisal-drótváznak.

Gelley Anna segített elsajátítani a mesteri fogásokat az ország minden területéről érkező katekétáknak. Ezúton is hálásan köszönöm neki a lelkiismeretes, alapos, színvonalas képzést, a személyes figyelmet, a tudást és tapasztalatot, amelyet átadott, hogy a mi kezünk alól is kikerülhessenek ezek a kedves figurák. A kitűnő hangulat mellett óriási támogatást kaptunk a hittanórák szemléletesebbé tételén kívül a megformázott alakok megjelenéséhez, a mozgások kifejezéséhez és a különböző anyagok megismeréséhez is. A módszer nagy előnye, hogy a gyermekek fantáziája ad arcot és érzést a figuráknak, így ezek a magasabb szintű empátia és érzelmi intelligencia fejlesztéséhez is segítséget nyújtanak. Az, hogy a bibliai történetek szereplőit a diákok láthatják, megérinthetik, olyan többletet ad, amely a terembe belépő gyereket már szavak nélkül is orientálja és érdeklődővé teszi. Másrészt a babák segítségével tartósan fenntarthatjuk a gyermekek figyelmét.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy ez a műhelymunka kateketikai csapatépítő programként is funkcionált, hiszen más és más területeken munkálkodó kollégáinkkal találkozhattunk, dolgozhattunk együtt. Hatalmas élménnyel lettünk gazdagabbak, amelyet családjainkkal és tanítványainkkal is megoszthattunk.

Bízom benne, hogy az elkészült bibliai figurák olyan eszközei lesznek az óráinknak, amelyek a ránkbízottak érzéseit, fantáziáját hatékonyabban megmozgatják. Ezáltal hittanosaink még érdeklődőbbé válnak a Szentírás iránt, valamint az Istennel való személyes kapcsolatuk mélyítésében is kiváló segédletet kapnak.

