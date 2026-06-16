Biblioterápia, drámajáték és neurodiverzitás: különleges szakirányú továbbképzéseket hirdet az AVKF

Nincs olyan óvodai csoport vagy iskolai osztály, ahol ne lennének eltérő neurológiai fejlődésű gyerekek – a statisztikák szerint az elmúlt húsz évben meredeken emelkedett a sajátos nevelési igényű óvodások és iskolások száma. Az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyerekek száma 2001 és 2023 között például 30-ról 9700-ra, a súlyos tanulási zavarral küzdőké 7000-ről 45 ezerre nőtt, míg az ADHD-val, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral élő 6–18 évesek számát 70 ezerre becsülik.

A szakemberek kiemelik: különösen fontos, hogy a pedagógusok felkészüljenek az eltérő neurológiai fejlődésű gyerekek támogatására. Ezért dolgozta át és bővítette ki korábbi képzését az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, és hirdette meg idén első alkalommal a neurodiverzitás-specifikus fejlesztőpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést.

Az egyedülálló képzésen a hallgatók olyan korszerű és hatékony módszertani megközelítéseket sajátítanak el, amelyekkel optimális tanulási környezetet tudnak teremteni a neurodivergens gyerekek számára, emellett képesek ellátni a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek pedagógiai szűrését, fejlesztését. A négy féléves képzésre pedagógus végzettséggel és legalább hároméves szakmai tapasztalattal lehet jelentkezni június 30-ig.

Drámapedagógia, fejlesztő biblioterápia és népi gyermekjátékok

Nem ez az egyetlen szakirányú továbbképzés, amelyre diplomával már rendelkező jelentkezőket vár az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Népszerű az intézmény drámajáték-vezetői és drámapedagógia szakirányú továbbképzése is, a dráma ugyanis – emeli ki Bethlenfalvy Ádám, az intézmény drámapedagógiai központjának vezetője – erős, hatékony eszköz lehet a pedagógusok kezében, „amellyel a közösséget, a kreativitást, az empátiát erősíthetik az óvodai csoportjukban vagy iskolai osztályukban”.

A művészetterápia iránt érdeklődők a főiskola két féléves fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzését választhatják, amely felkészíti őket arra, hogy irodalmi szövegek – versek, mesék, próza – használatával támogatni tudják a hozzájuk fordulók önismeretét, fejleszteni tudják a személyiségüket, és segíteni a hétköznapi elakadások vagy pszichés problémák feldolgozásában.

A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret-oktató szakirányú továbbképzésen a hallgatók megismerhetik a néptáncoktatás módszertanát, mozdulatkincsét; bepillantást nyerhetnek a népi játékokba, a gyermekfolklórba, valamint a hagyományismeret elméletébe, gyakorlatába és módszertanába.

A két féléves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azokat a kompetenciákat és tudást szerezhetik meg, amelyek az érték- és értelemközpontú pedagógiai/szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amellyel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni Viktor E. Frankl emberképének és logoterápiájának szellemiségében.

A gyakorló pedagógusok emellett nemzetiségi tanító, angol, valamint matematika kiegészítő műveltségterületi továbbképzésre, a fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésre is jelentkezhetnek.

A szakirányú továbbképzésekről további részleteket a főiskola oldalán olvashatnak az érdeklődők. A jelentkezési felület ITT található.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Magyar Kurír