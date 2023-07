Biciklis zarándoklat Máriapócsra az Istenszülőhöz

A fatemplomban Rádi Dávid végzett Szent Liturgiát Ivancsó Sándorral, aki a szentbeszédében három fontos dolgot emelt ki:

Reményik Sándor verséből: „valaki értem imádkozott" – a zarándokok sokakért imádkoznak, a zarándokokért sokan imádkoznak.

Elindultunk, úton voltunk: az evangéliumban Jézus Jaírus leányához megy; a vérfolyásos asszony ott van a tömegben és odamegy Jézushoz, hogy legalább megérinthesse. A csodák megtörténtéhez mennünk kell, Jézus közelébe kell kerülnünk!

A nap szentje, Prokop nagyvértanú: keresztényeket üldözni indul és ő az, akit Pálhoz hasonlóan útközben szólít meg Jézus. Az égen a kereszt jelét is meglátja és maga is kereszténnyé lesz, környezetét is kereszténnyé teszi.

Érezzük meg a zarándoklat, az imádság erejét, ismerjük föl a találkozás ajándékait!

A zarándokok köszönik az egész napot, a dorogiak szeretetteljes vendéglátását; a zarándokok és kerékpárok hazaszállításában való segítséget; a kísérő mikrobuszt; a közös imádságot!

Forrás és fotó: Csengeri Görögkatolikus Egyházközség / Nyíregyházi Egyházmegye

