Bíró László püspök Balatonszemesen a pálosok nyomában

A szentmisében a nyugalmazott tábori püspök – aki pálos konfráter és a pécsi pálos kolostor lakója is egyben – megemlékezett Balatonszemes pálos múltjáról, az egykori kolostorról és szerzeteseiről is.

A délután folyamán Bíró László látogatást tett az egykori pálos kolostor helyszínén, a szemesi erdőben, ahova – a helyi erdészet terepjárói segítségével – a közelmúltban átadott pálos tematikus utat bejárva érkezett meg.

A pálos emlékhelyen Mórocz Viktor, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány tagja, önkormányzati képviselő mutatta be az egykori kolostor helyét, és ismertette a többéves régészeti feltárások eredményeit.

A látogatás végén a jelenlévők együtt imádkoztak az egykor ott élt pálos szerzetesek lelki üdvéért.

A szemesi Mindszent pálos kolostor rövid története

Balatonszemes és Teleki között épült Mindszent pálos kolostora. Alapításkor a szerzetesek Szemesen kaptak birtokot, de alapítójuk ismeretlen. A Tóthnak mondott Lökös mester, Raholczai Jakab fia jelentős adományokat újított meg a remeték számára 1323-ban.

A kolostor folyamatos működése és kiterjedt gazdasági tevékenysége a 16. század közepéig nyomon követhető. Kis birtokaik mind a szomszédos falvakban feküdtek: Viszen, Telekin és Rádon. 1542-ben a törökök fölégették, oklevelei elpusztultak. A remeték csak az 1555. évi hadjárat környékén menekültek el innen, bár a kolostor ekkor még nem pusztult el.

1744-ben a magyar rendtartomány főnöke fölkereste az épület maradványait, és megállapította, hogy Mindszentek egyháza a szentély kelet felé eső részének kivételével csak itt-ott romos, a falak magasan emelkednek ki, a sekrestyéhez tartozó torony épségben áll. A törökök kiűzése után a kolostor nem épült újjá, sőt tégláit a 19–20. században elhordták, részben a balatonszemesi uradalmi építkezésekhez, részben a Hunyadi kegyuraságú szóládi plébánia céljaira.

A hajdani kolostor helyén 2012-ben erdei emlékhelyet alakítottak ki. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke a pálos renddel és Balatonszemes önkormányzatával együttműködve 2014 óta ásatást végez a területen. A feltárások során nemcsak értékes és egyedülálló faragott kőleletek – mint a szerzetesfej és a faragott alapkő –, hanem megannyi pénzérme is felszínre került.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

Magyar Kurír