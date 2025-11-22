Bocsánatkérés Napja Szlovákiában a 20. és 21. század bűneiért

A rendezvény középpontjában a bűnbánat és a megbocsátás kérése állt, különböző felekezetek tagjai fejezték ki vágyukat a kapcsolatok megújítására és a megbocsátás kultúrájának megerősítésére.

A vasárnap délután megrendezett program imádságokból és elmélkedésként szolgáló gondolatokból állt, amelyek a belső megbékélés szükségességét és a személyes felelősség vállalását hangsúlyozták a keresztény élet összefüggésében.

Hét tematikus területre osztva, az egyházak közötti egység megbomlásával és különböző erkölcsi mulasztásokkal foglalkoztak.

A Bocsánatkérés Napján tartott ökumenikus imadélután nem csupán jelképes gesztus volt, hanem a közös értékek és az Istenbe vetett bizalom egyértelmű kifejezése – hangsúlyozta František Trstenský, szepesi megyéspüspök, aki ezenkívül felidézte Szent II. János Pál pápa nagyvonalú bocsánatkérő gesztusát, és emlékeztetett a kapcsolatok megújításának jelentőségére. Mint mondta,

ezzel a nappal nemcsak a távoli múlt, hanem a közelmúlt adósságát is törleszteni próbálja Krisztus egyháza.

Ivan Eľko, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház püspöke szintén mély hálával fogadta a kezdeményezést, kiemelve nemcsak az összejövetel lelki erejét, hanem társadalmi jelentőségét is. Arra buzdította a híveket, hogy ez a nap az Úr útjára való rálépés kezdete legyen. Ha a saját útjaink helyett Isten vezetését választjuk, abból tartós gyümölcsei fakadhatnak a megbékélésnek.

Mindkét püspök azt kérte a hívektől, hogy a Bocsánatkérés Napja ne maradjon egyszeri esemény.

Eľko emlékeztetett, hogy a bocsánatkérés mindig a Szentírásra nyitott szívben kezdődik. Engedjük, hogy átjárjon bennünket Isten Igéje – buzdította a jelenlévőket, és azokat is, akik a keresztény média segítségével, élő adásban követhették figyelemmel a november 16-i eseményt. A bocsánatkérés nem csupán rólunk szól, hanem a visszatérésről Istenhez, a szeretet és a megbocsátás értékéhez – kapta útravalóul a hallgatóság.

Az eseményen, melyen a Szlovák Köztársaság köztársasági elnöke, apostoli nunciusa, a Szlovák Püspöki Konferencia alelnöke, számos keresztény felekezet és a zsidó hitközség képviselői is jelen voltak,

a hét terület egyike a zsidóktól, romáktól és a kisebbségektől – így a magyaroktól – való bocsánatkérésnek adott hangot.

Az ökumenikus imaalkalmon jelen volt a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség néhány meghívott tagja is, akik abban bízva imádkoztak a helyszínen, s azon kívül is az elmúlt napokban, hogy ez a kezdeményezés ne maradjon csupán formalitás, hanem valóban a szívek megtérését, a kölcsönös tisztelet és megbocsátás, valamint a korrekt együttműködés jó gyümölcseit teremje vallási és társadalmi síkon, a mindennapi kapcsolatok szintjén egyaránt.

Szerző: Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkész

Fotó: Ecav.sk

Magyar Kurír