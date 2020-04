Böjte Csaba a Szerelem Tanösvény újabb adásaival segít a párválasztásban

Böjte Csaba elmondta, szeretné, ha a felnövekvő generációk gyermekeiket felelősen vállaló, stabil családokat alapítanának, olyanokat, melyeknek nincs szüksége gyermekvédelmi menhelyekre, sebeket foltozgató szakemberekre, álmatlan éjszakákon telesírt papírzsebkendőre.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója sok fiatalt nevel a mai napig is, sokakat adott össze, és úgy véli, hogy a szerelem egy hegyeket mozgató, valóságos erő, melyről a fizikusok keveset tudnak, de az általuk felsorolt energiák mellett nem csak létezik, hanem képes az embert az ő létének egy gazdagabb, magasabb szintjére emelni. A Szerelem Tanösvény keretein belül a magyar irodalom legszebb szerelmes verseit megfogalmazó költő, Petőfi Sándor és az érzéseit viszonzó felesége, Szendrey Júlia kapcsolatát helyezi előtérbe Csaba testvér az ötödik adásban.

„A szerelem olyan ajtókat tár fel a fiatalokban, olyan forrásokat fakaszt, melyről legtöbben nem is tudták, hogy ott szunnyadt a testükben! Ez az erő, mint az áradó folyó jön, és a pattanásos legénykét átalakítja” – mondja.

Később így fogalmaz: „A szerelem nem a józan ész gyermeke, nem is egy szelíd háziállat, mely békésen tűri, hogy simogasd, hanem egy nemes vad, Isten ősi teremtménye, mely ha csak játszol vele, beléd mar, a vesztedet okozza, de ha mindenedet neki adod, és hagyod, hogy vezessen, akkor az őt nektek ajándékozó Istenhez vezet, az égbe ragad, üdvösségetek ajtaját szélesre tárja! A szerelemnek önálló élete van, akár egy hatalmas fa, melynek gyökere belétek kapaszkodik, s gyümölcstől roskadó, örök életet hordozó ágai az égbe nyúlnak. Kidöntheted, de kopárságod terméketlen pusztává tesz. A szerelem Isten drága ajándéka, titok, van, amikor a Teremtő bőven osztja, máskor szemmel láthatóan elapad a forrása! Mint minden kegyelem, a szerelem is kérhető az Istentől, imádkozhatsz érte, nászruhát öltve mehetsz templomba, diszkóba, sőt a legkisebb királyfi példájára útra is kelhetsz, mert a lányokat és a várakat ostrommal veszik be, de tudnod kell, hogy az oltár előtt kedvesed ajkáról felhangzó igen mindig, de mindig Isten drága ajándéka!”

Böjte Csaba a zarándokúton állomásról állomásra halad, célja önmagunk megismerésén túl a szerelem veszélyes zsákutcáinak számbavétele, de leginkább az, hogy jobban megismerhessük azt, akit Teremtőnk nekünk szánt.

A Szerelem Tanösvény állomásait Böjte Csaba és a Magnificat.ro YouTube- és Facebook-oldalán utólag is megtekinthetik.

Forrás: Sárréti Anita/Magnificat.ro

Fotó: Török Brigi

