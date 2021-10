Boldog Brenner Jánosról elnevezett kollégium épül Heiligenkreuzban

A német nyelvű világ egyik legnagyobb papképző központjában, a heiligenkreuzi XVI. Benedek Filozófiai-Teológiai Főiskolán október 5-én tartották az új tanév ünnepélyes megnyitóját, ennek keretében zajlott az új kollégium alapkőletétele.

A középkori építészet műremekének számító, román-gótikus apátsági templomban bemutatott szentmise főcelebránsa Rudolf Voderholzer regensburgi megyéspüspök volt. Vele és Maximilian Heim ciszterci apáttal koncelebrált Brenner József nagyprépost is, az új kollégium névadójának testvére, akit külön is köszöntött a házigazda apát.

„Különös élmény volt e XII–XIII. századi templomban a gregorián egyházi énekekkel kísért latin nyelvű ünnepi misén részt venni, Boldog Brenner Jánosra emlékezni” – írja az eseményről beszámoló Pácz Miklós.

A liturgia megkezdése előtt a szentélyben méltó módon elhelyezték Boldog Brenner János ereklyéjét, melyet Brenner József hozott magával Szombathelyről.

A szentmise után Voderholzer püspök egyórás előadást tartott Canisius Szent Péter (1521–1597) és a katolikus reform címmel.

A templomi ünnepséget követően a résztvevők az újonnan épülő Brenner János Anasztáz Kollégium (Pater Anastasius Janos Brenner Haus) épületéhez vonultak. Rudolf Voderholzer ünnepélyes keretek között megáldotta az alapkövet, felolvasták a később az időkapszulába került latin nyelvű iratot, majd több felszólaló – köztük Wolfgang Buchmüller OCist rektor, valamint Franz Winter polgármester – a jeles eseményt és jelentőségét méltatta. Az iratot elhelyezése előtt aláírták, az aláírók közt volt Brenner József atya is.

Brenner József német nyelvű rövid előadásában testvéréről, Boldog Brenner Jánosról és vértanúságáról emlékezett meg.

Az alapítókőbe vésve ún. kronogramma olvasható: a latin nyelven íródott mondatban, illetve feliratban a római számként azonosítható betűket összeadva, a benne foglalt esemény évszámát kapjuk.

Az alapkőletétel után vesperás kezdődött a templomban.

A ciszterci rend – különösen is a heiligenkreuzi Szent Keresztről nevezett Miasszonyunk-kolostor, amelyet a bécsi erdő kolostorának is neveznek – nagy becsben tartja és őrzi Boldog Brenner János Anasztáz emlékét; a Brenner Ház létrehozásával az utódokat is emlékezteti a boldoggá avatott elsőfogadalmas ciszterci szerzetesre.

Szöveg és kép: Pácz Miklós

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír