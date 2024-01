Bősze Ádám: Szívünk mélyén mindannyian az angyalok énekére vágyunk

A sok anekdotával, humorral átszőtt előadás előtt Fabiny Tamás püspök felolvasta a Jelenések könyve 7. fejezetének azt a részét, mely a trón előtt álló Bárány dicsőítéséről szól. Mint mondta,

mennyei istentiszteletbe kapcsolódunk be, melynek középpontjában Isten trónusa, királyi széke áll. Az angyalok, a kerubok és a szeráfok megszámlálhatatlan sokaság előtt éneklik a győztes áldozati Bárány dicsőítését.

A gyülekezet tagjai a szentírási rész szerint a győztesek, akik megharcolták a hit nemes harcát, és odajutottak a trónushoz minden népből és nemzetből. Ez a mennyei egyház teljességét, nemzetköziségét, nemzetek fölötti jellegét jelzi. Ökumenikus körben vagyunk most is együtt – tette hozzá –, nagyon örülünk minden református, katolikus, baptista vagy akár egyházhoz nem tartozó látogatónak. Aki Isten trónusa elé kerül, megbékél önmagával, testvérével, ellenségével, de Istennel is.

A Jelenések könyvéből vett részlet magyarázatában kitért arra is, hogy a dicsőítő, fehér ruhás nagy sokaság tagjai azok, akik a nagy nyomorúságot vállalták. Ezzel kapcsolatosan felidézte friss kárpátaljai élményét, amikor közelről láthatta a nyomorúságot, félelmet, szorongást, kiszolgáltatottságot, valamint a borzalmas szentföldi eseményeket. Hangsúlyozta, szükségünk van arra a reménységre, amit ez a mennyei himnusz megfogalmaz: nem lesz többé szenvedés, Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Az angyalok éneke ezt a vigaszt fogalmazza meg.

Bősze Ádám népszerű műsorvezető, zenetörténész, műsorait a Bartók Rádióban is sokan hallgatták, közösségi oldalain rengetegen követik, szeretik érdekes megszólalásait. A gimnázium elvégzése után ferences szerzetesként a ferences teológiai főiskola hallgatója volt, fél évig tanított a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban katolikus hittant. Zenei tanulmányait a Zeneakadémia zenetudományi szakán végezte. 2010-től a Magyar Antikváriusok Egyesületének elnöke, kulturális rendezvények moderátora – mutatta be Fabiny Tamás püspök az előadót.

Érdekel mostanában a túlvilág – vezette fel előadását Bősze Ádám –, főként azok a lényei, akik a zenetörténetben megjelentek: boszorkányok, tündérek, félemberek, félállatok, kentaurok, sellők, a hegy szellemei. Közülük kiemelkednek az angyalok, akik az én elképzelésem szerint valóságosak. Angyalokból sokféle van – magyarázta, és mutatott ábrázolást három pár szárnyú angyalokról, azaz szeráfokról, akik a középkori elképzelés szerint az angyalok kilenc rendjének csúcsán állnak. A szeráfi himnusz, a Triszágion (Szent, szent, szent) megjelent már a középkori liturgiában is mint a mise állandó éneke – tette hozzá.

Az előadáson elhangzott egy Monteverdi-mise Sanctus tétele, melynek monotonabb megformálása tükrözi, hogy a szeráfok szüntelenül, megállás nélkül zengik Isten dicséretét. Bősze Ádám hozzátette, a szerzetesek imaóráikban többször megállítják a nap folyását, átszövik azt imáikkal, de az ember nem képes folyamatosan, állandóan zengeni Isten dicséretét úgy, mint a szeráfok.

A második angyali csoportba a négy szárnnyal rendelkező kerubok tartoznak. Ők a frigyláda őrzői, felügyelik a paradicsomba vezető utat.

A folyamatos figyelem miatt négy arcuk van, ember, bika, oroszlán és sas arcuk, mely jelképek az evangélistáknál is megjelennek. A keleti liturgiában ma is éneklik a kerubok himnuszát.

Az angyalok kilenc rendjéből a legutolsók az angyalok, a küldöttek, a mennyei és a földi régiók közti hírvivők. A 17. század közepétől őrangyalokat is tisztelhetünk, akikről Szegeden úgy tartották, hogy nemcsak a halálig, hanem egészen az elhantolásig ott vannak az általuk őrzött személy mellett.

Bősze Ádám elmondott egy történetet Nagy Szent Baszileiosz, azaz Vazul életéből, melyet a Legenda Aurea őrzött meg. Egy jómódú polgár a leányát az Úrnak akarta szentelni. A polgár háztartásában azonban volt egy szolga, akinek nagyon tetszett a lány, de nem volt semmi esélye, hogy a felesége lehessen. A reménytelen helyzetben a szerelmes férfi elment egy varázslóhoz, hogy segítsen neki. Az írt egy levelet, amit a szolgának egy pogány sírra állva fel kellett olvasnia az ördögnek, aki erre megjelenik, és kérheti tőle, amit szeretne. Meg is jelent az ördög a démonaival, de a kérés teljesítéséért cserébe leszögezte, adjon nyilatkozatot a férfi arról, hogy megtagadja Krisztust, és soha életében nem teszi be a lábát a templomba. A változás megtörtént: a lány ettől kezdve csak a szolgát akarta, az apa engedett. Feltűnt az embereknek, hogy a férfi nem jár templomba, ki is beszélték a háta mögött. A feleségének aztán elmondott mindent. Elmentek Vazulhoz, aki imádkozott érte, de az ördög, mutatva a férfi nyilatkozatát, számonkérte Vazulon, miért nem hagyja, hogy végezze a dolgát. Vazul és a közösség aztán addig imádkoztak, míg a férfi meg nem szabadult.

A varázsló számára olyan praktika állt rendelkezésre, amelynek köszönhetően meg tudta idézni és a saját szolgálatába tudta állítani az alvilágot, a sátánt és a démonait.

Az angyalok ezzel szemben folyamatosan a mennyei küldetést hozták el a földre, nem pedig a földről kényszerítették ki azt az Istentől, hogy segítsen

– vonta le a következtetést az előadó. – A pogányság és a kereszténység két egymással összeegyeztethetetlen világa van megírva a történetben.

A liturgiában azt az éneket akarták megvalósítani a földön, amelyet a mennyben az angyalok énekelnek. Az első századokban még az angyalok tánca is beletartozott a liturgiába. Monteverdi és Praetorius művei magas hangokon szólalnak meg, mert azokat az ünnepélyességgel és az angyal hangjával párosítjuk. Egy gyermek énekére is azt mondjuk, angyalian énekel.

Szent Pálra hivatkozva a templomban az asszonynak azonban hallgatnia kellett. Angliában évszázadokon keresztül férfiak és fiúk énekeltek a kórusokban. Hogy mégis magas hangot lehessen produkálni, ahhoz folyamatosan magas hangú utánpótlással kellett bírni. A pubertáskor előtt álló fiúk közül sokat kasztráltak. Az egyház nem fogadta el ezt a horrorisztikus műtétet, de azok a gyerekek, akik véletlenül, egy baleset következtében kasztrálódtak, felvették ez egyházi kórusokba.

A mélyszegénységben élő szülő számára a gyermekáldás súlyos terhet jelentett, hiszen új éhes szájat kellett táplálni. Nápolyban a 17. század második felében egyre több olyan intézmény jött létre templomok, intézmények, kolostorok mellett, amelyen nem volt ajtó, ablak, hanem csak egy vasrács, benne egy faajtó és egy rekesz, hogy az a család, aki nem tudta táplálni a kisbabát, az éj leple alatt bebugyolálva betegye őt a rekeszbe. Ebben a házban egyháziak vagy civilek várták ezeket a kisbabákat, hogy felneveljék őket. Nápolyban kétszáz ilyen intézmény volt.

A nép elkezdett tisztelettel beszélni ezekről a megőrző házakról, azaz a conservatoriumokról. A gyerekek között számos zenei tehetség akadt, így jöttek létre a konzervatóriumok.

Itáliában két esztétikai elvárás volt a hanggal kapcsoaltban: a magasság, az altezza és a mozgalmasság, hajlékonyság, az agilità, mely követelmények idővel átkerültek a világi zeneirodalomba, az operák területére is. Ma sem basszus vagy alt énekest hallgatunk az arénákban, hanem Pavarottit és Anna Netrebkót. Szívünk mélyén mindannyian az angyalok énekére vágyunk – tette hozzá Bősze Ádám

A magas hang szeretete az angyali hang vágyából, ugyanakkor technikai okokból is fakad. Mikrofon híján a mély beszédhangokat nem érteni. A szöveget magas hangon énekelni, recitálni kellett, hogy az információt át lehessen adni a tömegben hátul állóknak is.

Nagy Szent Gergellyel hozzuk összefüggésbe a gregoriánt – folytatta előadását a szentről egy festményt vetítve, melyen egy galambbal látható. – A hagyomány szerint Gergelynek a dallamokat a Szentlélek sugallta. A 12. századig eltelik ezer év úgy, hogy nem ismerünk egy valamirevaló zeneszerzőt sem – mutatott rá Bősze Ádám. – A középkori ember felfogása szerint minden dallam, amit a templomban egy szertartáson éneklünk, nem emberi szerzemény, hanem a mennyei liturgiában elhangzó dallam, melyet az angyalok közvetítenek. Egy Dadogó Notker nevű ember két-három himnuszára azt mondta, ő szerezte, le is torkollták miatta.

Hogy a magas hang mennyire hatalmába tudja keríteni az embert, annak a megmutatására Bősze Ádám elkezdte lejátszani egy 20. században élt amatőr szoprán énekes, Florence Foster Jenkins Éj királynője áriája felvételét, ami hallgathatatlan volt. Megjegyezte, a hamis hang a középkori ember felfogásában nem az angyaloktól jött, azt a démoni világgal azonosították. Ha egy szerzetesi közösségben valaki hamisan énekelt, feszületet kellett az arca elé tartani, hogy a démon kimenjen belőle, és a hangja újra tiszta legyen.

Az előadás után a közönség kérdései kitértek arra, hogy a szférák zenéje és az angyalok zenéje hogyan függ össze, milyen dallama lehetett a Bibliában szereplő himnuszoknak, hogyan énekeltek az őskeresztények, miért az orgona a templomok fő hangszere, a zeneszerző mikortól nevezhette magát zeneszerzőnek.

Ahogyan az előadás, úgy a szabadegyetemi est vége is sok nevetéssel, jópofa történetek megosztásával telt.

A Budavári Evangélikus Szabadegyetem keretében február második hétfőjén Bodoky György onkológus a hit és gyógyítás kapcsolatáról, márciusban pedig Nyáry Krisztián az olvasásról és a bibliaolvasásról fog beszélni, melyekre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír