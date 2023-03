Bővebben az Ignác, Hová Sietsz? jezsuita vetélkedőről

A vetélkedő ötlete a koronavírus-járvány alatti lezárások idején született. Ahogy az országban minden diák, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulói is otthoni tanulásra álltak át, ezért sokáig nem találkozhattak a barátaikkal. Elmaradt az évente megrendezett Szent Ignác-nap is, amelyeken a diákok a játékot, szórakozást és tanulást összekapcsolva ismerkedhettek meg egyre jobban iskolájuk fővédőszentjével. Elek László SJ, az intézmény akkori lelkésze azt találta ki, hogy a közösségi élmények pótlására a gimnázium öregdiákjainak bevonásával játékos online versenyt szervez. A feladatok megoldásához a diákoknak együtt kellett dolgozniuk, így amellett, hogy játszva bővítették ismereteiket, újra kapcsolódhattak a társaikhoz is.

A vetélkedő nagy sikert aratott, ami arra indította a szervezőket, hogy országos, sőt Kárpát-medencei szintre emeljék a programot. 2021 őszén kezdődött az ötletelés az Ignáci Pedagógiai Műhely és a jezsuita Kommunikációs Iroda, valamint öregdiákok, egyetemisták és önkéntesek részvételével.

A versenyt 2022 tavaszán, a Szent Ignác-évben tartották volna, de az ukrajnai háború miatt a szervezők elhalasztották az indítást.

„Már túl voltunk a beharangozáson, amikor kitört a háború. A Jezsuita Menekültszolgálatnak nagyon sok feladata támadt, és a többi szervezeti egység is a menekültek segítését állította a középpontba. Ezért úgy döntöttünk, egy időre fiókba tesszük a vetélkedő tervét” – emlékszik vissza Nagy Ilona, az Ignáci Pedagógiai Műhely vezetője. A várakozás hónapjai alatt aztán a szervezők elnyerték a Nemzeti Tehetség Program egyik pályázatát, aminek köszönhetően az eredetinél nagyobb erőforrással indíthatják el idén a programot.

Az Ignác, hova sietsz? cím üzenetet hordoz: a kezdőbetűket ugyanis IHS-nek olvassuk össze. Ezzel kapcsolatban Elek László SJ elmondta: „Ez egy katolikus, a jezsuita címerben is megjelenő rövidítés, és többféle feloldása ismert, például Jézus, az emberek Megváltója (a latin eredetiben Iesus hominum salvator), vagy Jézus a mi társunk (Iesum habemus socium). Ez a három betű sok mindent kifejez, amiben hiszünk, viszont a mai kor embere számára nehezen érthető.

Amikor a címadáson töprengtünk, az IHS rövidítésre esett a választásunk, de olyan jelentést akartunk adni neki, ami mindenki számára érthető. Végül az Ignác, Hova Sietsz? lett a végleges verzió. Ezzel utalunk arra a tűzre is, amely Loyolai Szent Ignácban égett, és amit a játékban is meg szeretnénk jeleníteni” – részletezi Elek László SJ.

A vetélkedőre bárki nevezhet, akit vonzanak a szórakoztató kihívások, és szeretne többet megtudni Loyolai Szent Ignác életéről és a mai jezsuitákról. Nem kell előzetes egyházi ismeret, és az sem kizáró ok, ha valaki nem katolikus; a program mindenki számára nyitott.

„Az ignáci pedagógia fontos pillére a megtapasztaláson való tanulás – ismertette Nagy Ilona. – A vetélkedőt is ez hatja át. A résztvevők a verseny közben kreatív módon, például történeteken keresztül ismerhetik meg Szent Ignácot és a jezsuitákat. Nem a lexikális tudás a döntő, a feladatok elsősorban leleményességgel, illetve együttműködéssel megoldhatók, de az is fontos, hogy közben érezzék jól magukat a játékosok.”

Jelentkezni három korosztályban, csapatokban lehet: az 5–8. osztályosok öt, a 9–12. osztályosok négy, a felnőttek három fővel nevezhetnek. A vetélkedőben kiemelt szerepet kap a csoportmunka; nem egyének versengenek majd, hanem a közös élményszerzésen, tanuláson, jókedven van a hangsúly. Ugyanis „hétköznapi életünkben is erős a versenyszellem, és ahhoz, hogy ez ne loholás, hanem a jóért való sietség legyen, fontos az együttműködés” – vallja Elek László SJ. Elmondta: lesznek feladatok, amelyek megoldásához a riválisoknak össze kell dolgozniuk. (Hasonlóképpen, mint a Szent Ignác-évben kiadott Misszió – De mit adtak nekünk a jezsuiták? című társasjátékban, amely az önzetlenséget külön is jutalmazza.)

A vetélkedő három fordulóból áll:

Az első az online selejtező, amelyben Szent Ignác életének a jezsuita rend megalapításáig tartó szakaszát ismerhetik meg a résztvevők. A játékosok egy hetet kapnak arra, hogy kreativitásukat és általános műveltségüket latba vetve megoldják a feladatokat. Az iskolás versenyzők ezt akár a digitális témahét egyik tanóráján, osztálytársaikkal is megtehetik.

A középdöntőbe korosztályonként kilenc csapat jut tovább, melyek a rendalapító Rómában töltött éveibe nyernek betekintést. Különböző projekttémák közül választhatnak, amelyeket saját környezetükben valósíthatnak meg. Az elkészült feladatról bemutatóvideót kell készíteniük, majd a zsűri három-három csapatot juttat a harmadik fordulóba.

A májusi döntőt a budapesti Párbeszéd Házában tartják, ahol a szervezők egy díszlettel berendezett, kamerákkal felszerelt stúdiót alakítanak ki.

A játékosokra izgalmas verseny vár, a győztes csapatok díja pedig egy kétéjszakás balatoni vitorlázás lesz Elek László jezsuita hajóskapitánysága alatt.

Forrás: jezsuita.hu



Fotó: Pásztor Péter



