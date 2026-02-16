Bővíthetik a Szent Péter-bazilika kupola alatti teraszán lévő kis kávézót

Kitekintő – 2026. február 16., hétfő | 16:40
A Szent Péter-bazilika kommunikációs irodája tisztázta a médiában megjelent hírt, miszerint állítólag éttermet nyitnak a Szent Péter-bazilika tetején. A terv valójában a bazilika kupola alatti teraszán működő kis kávézó bővítéséről szól – adta hírül a vatikáni média február 13-án.

A megnövekedett látogatói forgalom kezelése érdekében a zarándokok számára is használható teraszrész bővítését vizsgálják – tisztázta a kommunikációs iroda közleménye.

Ez „lehetővé tenné a látogatók koncentrációjának csökkentését a bazilikában, és békésebb légkört teremtene”. „Ebből a szempontból rendelkezésre bocsátanának területeket a már meglévő kis kávézó bővítésére, a helyhez illő egyszerű stílusban, tiszteletben tartva a hely szakrális jellegét, és kielégítve a zarándokok igényeit” – hangsúlyozza a kommunikációs iroda.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

