Bővíthetik a Szent Péter-bazilika kupola alatti teraszán lévő kis kávézót

A megnövekedett látogatói forgalom kezelése érdekében a zarándokok számára is használható teraszrész bővítését vizsgálják – tisztázta a kommunikációs iroda közleménye.

Ez „lehetővé tenné a látogatók koncentrációjának csökkentését a bazilikában, és békésebb légkört teremtene”. „Ebből a szempontból rendelkezésre bocsátanának területeket a már meglévő kis kávézó bővítésére, a helyhez illő egyszerű stílusban, tiszteletben tartva a hely szakrális jellegét, és kielégítve a zarándokok igényeit” – hangsúlyozza a kommunikációs iroda.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír