Bővült a Magyarországi Billings Központ országos oktatóhálózata

Az egyéves oktatóképző tanfolyam a Katolikus Szeretetszolgálat és a Fília Alapítvány támogatásával indult 2021 februárjában a Szentendrei Ferences Gimnáziumban. Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt nehezített körülmények között, kis létszámú csoportokban dolgozva, többszöri halasztással zajlott a program, sikerült teljesíteni az elméleti, gyakorlati és teológiai modulokat is. A képzést záró hétvégére január 28–29-én került sor Budapesten, az Újpest-Kertvárosi Plébánián, ahol sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát követően huszonegy oklevelet osztott ki a központ oktatási bizottsága.

A hálaadó szentmisében Szenes István atya, a központ lelki vezetője így szólt a résztvevőkhöz:

„Mi teljesedett itt most be? Állandóan kérdezgetjük, hogy mi az Isten akarata az életünkben. Ami a képzés során és itt, ebben a két napban történt, az Isten akaratának teljesülése: egy igazság ragyog fel. Beteljesedett az igazság, az Isten szava azzal, hogy mi most együtt vagyunk, mert az Ő szava mindig egybegyűjtő szó. Amikor valami beteljesül, akkor egységet, ünnepet érzünk, és közel érezzük magunkat a másikhoz. … És itt érkeztünk el a szakmai oldalhoz: Isten akarata a Billings-módszer. Nem szabad úgy tenni, mintha Istennek ehhez semmi köze nem lenne, hiszen a létezés titka nála van. … Olyasmit adott Isten a kezetekbe, ami által az örök élet titkából, az örök szerelem titkából sejtettetek meg valamit. Egy igazság, a szeretet szava teljesedett be azzal, hogy közel engedtük magunkhoz annyira, hogy be is fogadtuk, és már nem egy külső tudásnak, nem egy külső információnak a birtokosai vagyunk, hanem benne élünk ebben az igazságban. Részesei vagyunk az Ő megváltó, megmentő, gyógyító, szabadító művének…”

Védőnők, pedagógusok, hitoktatók, házaspárok tették le a záró vizsgát kiváló minősítéssel. Az országos oktatóhálózat bővülésével immár több mint húsz település intézményeiben és plébániáján működnek nemzetközileg akkreditált oktatók, akik missziós lelkülettel segítik a házaspárokat, a nőket és tanítják a fiatalokat. Tevékenységük számos területre kiterjed: ismertető előadások, egyéni és csoportos oktatás, ifjúsággal való foglalkozás, családtervezési tanácsadás, jegyesoktatás, gyermekáldásra várók segítése. Az új oktatókkal bővült névsor hamarosan elérhető lesz a szervezet honlapján, ahol a Billings-módszerről is részletesen tájékozódhatnak.

Forrás és fotó: Magyarországi Billings Központ/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír